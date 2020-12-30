"Как будто поезд проходит, но метро-то у нас нет". Проживающая в Загребе россиянка рассказала о моменте землетрясения
Люди несколько часов провели на улице — возвращаться в дома было страшно.
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Россиянка Ирина, проживающая в столице Хорватии Загребе, рассказала Лайфу о землетрясении, произошедшем в стране накануне. Девушка призналась, что подземные толчки были очень сильными, несмотря на то что она находилась в 50 километрах от их эпицентра.
Ирина застала землетрясение на улице и, по её словам, было ощущение, словно рядом проходит поезд метро, хотя подземки в Загребе нет. Толчки длились совсем недолго, но колебаний хватило для того, чтобы зашатались близлежащие дома.
Ирина отметила, что были слышны звуки падения различных предметов у соседей, в том числе и звон стекла. Люди в панике выбегали на улицу.
У нас весь район, все выбежали на улицу, кто был дома. Несколько часов провели на улице, пока дождик не пошёл. Потому что страшно было возвращаться. У многих всё попадало дома: и телевизоры, и полки с предметами. Но нам повезло. У нас дом достаточно крепкий, такой сейсмоустойчивый. У нас ничего не попадало, нормально всё. Но в городе, конечно, есть разрушения
Напомним, 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по московскому времени в 43 километрах от Загреба — столицы страны. Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. По предварительным данным, наибольший ущерб был нанесён городу Петриня, который расположен в трёх километрах от эпицентра толчков. В городе Сисаке некоторое время отсутствовали вода и электричество. Погибло по меньшей мере семь человек, поиски выживших продолжаются.