"Как будто поезд проходит, но метро-то у нас нет". Проживающая в Загребе россиянка рассказала о моменте землетрясения

У нас весь район, все выбежали на улицу, кто был дома. Несколько часов провели на улице, пока дождик не пошёл. Потому что страшно было возвращаться. У многих всё попадало дома: и телевизоры, и полки с предметами. Но нам повезло. У нас дом достаточно крепкий, такой сейсмоустойчивый. У нас ничего не попадало, нормально всё. Но в городе, конечно, есть разрушения