Супруги признались, в какой момент они поняли, что предназначены друг для друга: 10 смешных историй

"Через неделю после нашего первого свидания я попала в аварию на велосипеде и загремела в больницу со сломанной шеей и переломом позвоночника. Когда он навещал меня в больнице, ему не разрешали приближаться к моей голове. Поэтому, из-за того, что он не мог дотянуться до моей руки, он всё время держал меня за ногу", — lucieam

"Он взял меня на концерт под открытым небом, когда мы только начали встречаться. Был жаркий день, и я потеряла сознание из-за обезвоживания. Он поднял меня и понёс сквозь толпу к палатке скорой помощи. Я очнулась, когда он нёс меня, и поняла, что влюбилась в супергероя, который всегда будет рядом, чтобы защитить. Спустя 5 лет ради меня он эмигрировал в другую страну — и мы счастливы в браке", — puppymom1

Кадры из видео © Reddit / Keith Rowley

"Муж покорил моё сердце, когда на нашем первом свидании он в шутку назвал меня засранкой. Тогда я пользовалась приложениями для знакомств, и первые встречи обычно были жёсткими и больше напоминали собеседования. Так что мне было чертовски приятно увидеть искреннего человека. Я почувствовала, что хорошо его знаю, как только встретила", — katiew470cb3c03

"В первый день, когда я встретила его, я заметила, как мило он говорит о вещах, которые ему действительно нравятся: его глаза загорелись, и он всё время улыбался так, что моё сердце таяло", — kelseyw4782882ef

"Когда я случайно пукнула, он сделал то же самое, чтобы мне не было так неловко", — bootyMcSqueak

Фото © Reddit / Michael J Wackell Jr.

"Я узнала, что больна раком, когда у нас было третье свидание, а через несколько месяцев узнала, что, вероятно, у меня не может быть детей. Я плакала, когда ехала домой на машине. Тогда он взял меня за руку и сказал: "Мы всегда можем стать приёмными родителями", — skyemedic

"Однажды после ночи вместе к 6 часам утра я уже была готова в одиночестве пройти "путь позора" из его дома ко мне. Но когда я надевала платье — он встал с постели, надел джинсы и рубашку, чтобы проводить меня домой", — amigad

"Только что спросил мою жену, когда же поняла она. Она рассказала, что точно знала, что любит меня, когда я встал в 3 часа ночи для того, чтобы проехать 40 км на велосипеде, чтобы утешить её, когда у неё случилась паническая атака во время сна". Это, кстати, было 10 лет назад!"— temkofirewing

Фото © Reddit / Robert Couse-Baker

"Это прозвучит так глупо, но! Однажды он был занят на встрече и попросил меня проверить его планер (который он оставил дома) и скинуть ему записи. В пункте прямо над тем, что я должна была найти, было сказано: "Не забудь завтра купить себе шоколадно-банановое мороженое". История о том, как записка для него запала в моё сердечко", — wheresmylobster

"Я оглянулся и увидел лунный свет на ней. Он падал лишь на половину её лица, но я не мог оторвать взгляда. 22 года спустя эти образы всё ещё в моей голове такие же ясные, как и в ту ночь", — darthFamine

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