Освобождённые из плена в Ливии россияне вернулись на родину

Все они были задержаны после того, как решили посетить североафриканскую страну для дозаправки судна.

Трое освобождённых из плена в Ливии россиян вернулись на родину. Также с ними в Москву был доставлен их коллега — украинец. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич уточнил, что все освобождённые являются моряками. На их яхте закончилось топливо, и они решили дозаправиться в Ливии, где и были взяты в плен.

— У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания, — добавил член Общественной палаты РФ.