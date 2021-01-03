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Регион
Опубликовано 3 января 2021, 02:13

Освобождённые из плена в Ливии россияне вернулись на родину

Все они были задержаны после того, как решили посетить североафриканскую страну для дозаправки судна.

Трое освобождённых из плена в Ливии россиян вернулись на родину. Также с ними в Москву был доставлен их коллега — украинец. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Малькевич уточнил, что все освобождённые являются моряками. На их яхте закончилось топливо, и они решили дозаправиться в Ливии, где и были взяты в плен.

У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания, — добавил член Общественной палаты РФ.

В Ливии освободили трёх россиян и украинца
В Ливии освободили трёх россиян и украинца

Напомним, в декабре прошлого года из Ливии вернулись граждане России социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан, которых держали в заключении почти полтора года.

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Артур Лапсаков
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