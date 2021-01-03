"По 12 часов были связаны". Освобождённые из плена российские моряки рассказали о пытках в Ливии

По словам россиян, они до сих пор не понимают причину своего задержания.

Вернувшиеся на родину после плена в Ливии российские моряки рассказали журналистам, что им пришлось пережить на протяжении десяти дней, пока они находились в заключении. По их словам, к ним применялись пытки. Например, их связывали и долгое время заставляли находиться в одной позе без движений.

— Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе, — рассказал один из освобождённых моряков Виктор Бодряга.

Капитан яхты Димитрий Димитриади заметил, что моряки никого не убивали и не захватывали, а арестовали их, когда они проезжали мимо Ливии. Кроме того, им не объясняли причины задержания. Димитриади также указал на следы на запястьях Бодряги, уточнив, что это травмы от строительных стяжек, которыми им вместо наручников фиксировали руки.

Освобождённые поблагодарили всех, кто участвовал в операции по их возвращению. Вместе с ними в Шереметьево приземлился четвёртый моряк — украинец Владимир Давтян. Однако его не пустили на территорию России из-за отсутствия соответствующих документов, рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

— Юридически это правильно: у него нет документов, он иностранец, — заметил Малькевич, уточнив, что в данной ситуации моряку должно оказать помощь посольство Украины.