Стрижка под мартышку. 10 работ грумера, после которых даже хозяева были уверены, что это чужой пёс

За время пандемии не только люди соскучились по парикмахерским, пишет Bored Panda

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Братья наши меньшие тоже успели отрастить шевелюры, которым любой позавидует

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Хозяева уже привыкли к своим лохматикам, но, как только открылись салоны красоты для пёсиков, сразу направились туда

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Но не только псы скучали по стрижкам. Грумерам тоже было тоскливо без работы

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Поэтому теперь они выкладываются на все сто процентов и дают волю фантазии

И все были бы счастливы, если бы не одно но: зачастую хозяева не узнают своих псов, которых оригинально подстригли

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В "Твиттере" даже набирает популярность хештег "не моя собака", под которым хозяева делятся фото до и после

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Они уверены, что грумеры со всех стран просто устроили заговор и меняют собак, пока незадачливые владельцы смотрят в другую сторону

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Так ли это? Кажется, что очень маловероятно. Но стоит посмотреть на эти фото, как начинают одолевать сомнения

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Впрочем, главное, чтобы клиент был доволен. А судя по радостным мордам собак, новые стрижки им пришлись по вкусу

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