Стрижка под мартышку. 10 работ грумера, после которых даже хозяева были уверены, что это чужой пёс
Говорят, поход в салон может сильно изменить человека. Но, оказывается, это утверждение так же правдиво и для домашних животных.
За время пандемии не только люди соскучились по парикмахерским, пишет Bored Panda
Фото © ThatMumboJumbo
Братья наши меньшие тоже успели отрастить шевелюры, которым любой позавидует
Фото © ceeceeiarra
Хозяева уже привыкли к своим лохматикам, но, как только открылись салоны красоты для пёсиков, сразу направились туда
Фото © Kushaja
Но не только псы скучали по стрижкам. Грумерам тоже было тоскливо без работы
Фото © Pacman327
Поэтому теперь они выкладываются на все сто процентов и дают волю фантазии
Фото © Karl_42
И все были бы счастливы, если бы не одно но: зачастую хозяева не узнают своих псов, которых оригинально подстригли
Фото © andreatwm
В "Твиттере" даже набирает популярность хештег "не моя собака", под которым хозяева делятся фото до и после
Они уверены, что грумеры со всех стран просто устроили заговор и меняют собак, пока незадачливые владельцы смотрят в другую сторону
Фото © BootStiefel
Так ли это? Кажется, что очень маловероятно. Но стоит посмотреть на эти фото, как начинают одолевать сомнения
Фото © pethcir
Впрочем, главное, чтобы клиент был доволен. А судя по радостным мордам собак, новые стрижки им пришлись по вкусу
Фото © alanblah
WOW-animals
Собака стала настоящей нянькой для котят, которые боялись каждого шороха, когда их спасли с улицы
сегодня в 09:00
Девушка заткнула всех, кто спрашивал про будущих детей, сняв на видео главного карапуза с лапками
сегодня в 06:00
У мамы замерло сердце, когда она увидела их нового 45-килограммового питомца, которого привела дочка
21 февраля, 13:00
Выбор редакции
Собака стала настоящей нянькой для котят, которые боялись каждого шороха, когда их спасли с улицы
Украинка выбросила кота с 10-го этажа и добила его ножом за царапину
Девушка бросила скучную работу в офисе и изменила себя до неузнаваемости с помощью тату и силикона
NASA загрузило в SoundCloud плейлист со звуками с Марса
Цена биткоина рухнула более чем на 16%
Комментариев: 0