Претенденты на реальную политику. Как Миронов, Прилепин и Семигин будут уживаться в новой партии

Слияние "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России" станет примером взаимовыгодного сотрудничества, от которого все три политсилы только выиграют. Об этом в беседе с Лайфом рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. По её словам, для малых партий это шанс попасть со своими лидерами в Государственную думу, а для эсеров — вдохнуть наконец в себя новую жизнь.

— Произошло довольно логичное обьединение единомышленников ради общих целей и задач. Это явление абсолютно нормальное, особенно в контексте предстоящих выборов в Думу, я бы даже сказала, предсказуемое в каком-то смысле, — отмечает собеседница Лайфа.

Объединённая политсила будет реагировать на сформированный в обществе запрос на справедливость, патриотизм и правду. По крайней мере, так свои задачи видят представители партии "Патриоты России", которая, к слову, и сама образовалась в результате раскола КПРФ и последующего слияния нескольких политических объединений.

— Мы считаем, что в России должны быть крупные мощные политические партии. И на левопатриотическом фланге сегодня такой партии не хватает, — объясняет заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева. — Цель, собственно, одна — чтобы эта мощная партия смогла претендовать на власть и решать внутренние и внешние насущные проблемы. Мы сегодня понимаем, что холодная война почти что началась и нужна крепкая патриотическая партия в стране.

Задача минимум, которую видят для себя единомышленники, — это второе место на выборах в Государственную думу. По словам секретаря ЦК партии "За правду" Николая Новичкова, каждая из объединённых политсил имела бы шанс претендовать на прохождение пятипроцентного барьера, но в новых условиях их уровень амбиций ощутимо возрос.

Название новой политсилы уже известно — "Справедливая Россия — За правду". Остался лишь один вопрос: кто же станет лидером? Кандидатов двое: бессменный лидер эсеров Сергей Миронов, за плечами которого два десятилетия в большой политике, или Захар Прилепин — популярный писатель и создатель относительно новой партии "За правду". Миронов уверен, что лидерство — за ним.

— Я рассчитываю, что новый объединённый съезд поддержит и оставит на посту лидера меня. По крайней мере, я считаю, что это будет логично и правильно, — заявил Лайфу председатель "Справедливой России". — У меня появится два сопредседателя, можно сказать, два заместителя, уже понятно, кто это будет.

С ним согласен и заместитель руководителя фракции эсеров в Госдуме, член президиума Центрального совета партии Олег Нилов — мол, нечего экспериментировать в такое ответственное время. Дозвониться до самого Захара Прилепина и узнать его позицию Лайфу не удалось, однако представители партии "За правду" говорят, что это не самое главное.

— Для меня лидером партии может быть даже не один человек, — считает секретарь ЦК партии "За правду" Николай Новичков. — Главное, что вместе мы однозначно сильнее и претендуем на реальную политику в нашей стране.