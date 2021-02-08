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Регион
Опубликовано 8 февраля 2021, 16:43
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Россия объявила персоной нон грата албанского дипломата

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Это ответный шаг на аналогичные действия Тираны.

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря Посольства Албании в Москве. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат должен покинуть территорию РФ в течение трёх суток.

Как указали в министерстве, соответствующая нота была вручена послу республики в России Арбену Газиони.

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Напомним, в январе Албания объявила персоной нон грата российского дипломата, обвинив в нарушении антикоронавирусных мер.

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Эмила Сидорова
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