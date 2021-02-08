Россия объявила персоной нон грата албанского дипломата

Это ответный шаг на аналогичные действия Тираны.

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря Посольства Албании в Москве. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат должен покинуть территорию РФ в течение трёх суток.