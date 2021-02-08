Россия объявила персоной нон грата албанского дипломата
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Это ответный шаг на аналогичные действия Тираны.
Россия объявила персоной нон грата первого секретаря Посольства Албании в Москве. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат должен покинуть территорию РФ в течение трёх суток.
Как указали в министерстве, соответствующая нота была вручена послу республики в России Арбену Газиони.
Напомним, в январе Албания объявила персоной нон грата российского дипломата, обвинив в нарушении антикоронавирусных мер.