Как вещи изнашиваются с годами, но никто этого не замечает: 15 наглядных примеров

"Заказал себе новый чехол после четырёх лет использования. Старый всё ещё работает, но смотреть на него уже неприятно. Я попытался оставить его в отбеливателе, но от этого пластик стал грубым и, кажется, ещё более грязным"

Фото © Reddit / lemoncitruslime

"Разница в 20 лет — плюшевый мишка, с которым постоянно играли, и тот, что пролежал в кладовке"

Фото © Reddit / quoththeraven12

"Вот как выглядит новый контроллер по сравнению с тем, который я ежедневно использовал шесть лет подряд"

Фото © Reddit / Masoose

"Три с половиной года назад я купил два совершенно одинаковых кошелька, так как мне понравилась модель и мне нужна была замена на случай, если он сломается. Хотел бы проходить ещё три с половиной года с тем, что слева"

Фото © Reddit / Patrickprof136

"Этот ковёр (купленный в 1992 году) всё ещё красный в местах, скрытых от солнца"

Фото © Reddit / Eagleassassin3

"В конце 2019-го на Рождество мне подарили две подушки. На одной из них я спал каждую ночь на протяжении последнего года"

Фото © Reddit / mayday987

"Десять лет использования Benchmade Mini Reflex ii. Теперь он снят с производства, но подруге удалось найти мне новую старую модель в качестве рождественского подарка"

Фото © Reddit / Bugaboo10

"Панама почтальона. Новая и та, в которой пять лет разносили посылки"

Фото © Reddit / SpriorNos

"Одна и та же кукла. Слева — после 32 лет дружбы, справа — ещё нетронутая"

Фото © Reddit / shanbamf

"Нашёл в комиссионке. Представляю, как хозяин из левой ел десятилетиями, а правая всё это время так и оставалась на самом дне стопки тарелок"

Фото © Reddit / splintergirl11

"Наконец-то подарила маме замену её любимой ложке. Та, что внизу, 27 лет назад тоже была чёрной и с рисунком"

Фото © Reddit / squidnee_

"Игрушка, с которой играли пятнадцать лет, и замена на случай, если я её потеряю"

Фото © Reddit / JuukiChii

"Заменил щётку на нашей подметальной машине"

Фото © Reddit / megaschnitzel

"Спустя годы использования на домашней кухне"

Фото © Reddit / doubletimefun

"Одна и та же игрушка. 22 года пользования и 22 года в кладовке"

Фото © Reddit / celsher

Ещё больше примеров влияния времени на наши вещи — в сабреддите Wellworn.

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