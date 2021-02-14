Как вещи изнашиваются с годами, но никто этого не замечает: 15 наглядных примеров
Вода камень точит. Со временем всё изнашивается. Но из-за того, что на эти изменения уходят целые годы, мы не в силах за ними уследить. В подборке ниже — потрясающий шанс наглядно изучить влияние времени в пятнадцати фотографиях пользователей Reddit.
Фото © Reddit / Wellworn
"Заказал себе новый чехол после четырёх лет использования. Старый всё ещё работает, но смотреть на него уже неприятно. Я попытался оставить его в отбеливателе, но от этого пластик стал грубым и, кажется, ещё более грязным"
Фото © Reddit / lemoncitruslime
"Разница в 20 лет — плюшевый мишка, с которым постоянно играли, и тот, что пролежал в кладовке"
Фото © Reddit / quoththeraven12
"Вот как выглядит новый контроллер по сравнению с тем, который я ежедневно использовал шесть лет подряд"
Фото © Reddit / Masoose
"Три с половиной года назад я купил два совершенно одинаковых кошелька, так как мне понравилась модель и мне нужна была замена на случай, если он сломается. Хотел бы проходить ещё три с половиной года с тем, что слева"
Фото © Reddit / Patrickprof136
"Этот ковёр (купленный в 1992 году) всё ещё красный в местах, скрытых от солнца"
Фото © Reddit / Eagleassassin3
"В конце 2019-го на Рождество мне подарили две подушки. На одной из них я спал каждую ночь на протяжении последнего года"
Фото © Reddit / mayday987
"Десять лет использования Benchmade Mini Reflex ii. Теперь он снят с производства, но подруге удалось найти мне новую старую модель в качестве рождественского подарка"
Фото © Reddit / Bugaboo10
"Панама почтальона. Новая и та, в которой пять лет разносили посылки"
Фото © Reddit / SpriorNos
"Одна и та же кукла. Слева — после 32 лет дружбы, справа — ещё нетронутая"
Фото © Reddit / shanbamf
"Нашёл в комиссионке. Представляю, как хозяин из левой ел десятилетиями, а правая всё это время так и оставалась на самом дне стопки тарелок"
Фото © Reddit / splintergirl11
"Наконец-то подарила маме замену её любимой ложке. Та, что внизу, 27 лет назад тоже была чёрной и с рисунком"
Фото © Reddit / squidnee_
"Игрушка, с которой играли пятнадцать лет, и замена на случай, если я её потеряю"
Фото © Reddit / JuukiChii
"Заменил щётку на нашей подметальной машине"
Фото © Reddit / megaschnitzel
"Спустя годы использования на домашней кухне"
Фото © Reddit / doubletimefun
"Одна и та же игрушка. 22 года пользования и 22 года в кладовке"
Фото © Reddit / celsher
Ещё больше примеров влияния времени на наши вещи — в сабреддите Wellworn.
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