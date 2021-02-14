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Категорий: 18

Наряд из прозрачной сетки привёл в ужас покупателей, когда голые модели показали его во всей красе

С каждым разом мода становится всё более странной и далёкой от реальности.

14 февраля 2021, 13:00
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Фото © Instagram / fashionnova

Магазин одежды для фигуристых девушек Fashion Nova нередко становится темой для обсуждения пользователей Сети. А всё из-за новых вещей, дизайн которых способен вызвать удивление и шок у простых смертных. В этот раз под всеобщее пристальное внимание попало прозрачное боди в крупную сетку, украшенное стразами.

Фото © Instagram / hipdoll

Фото © Instagram / hipdoll

Оно действительно будет неплохо смотреться в спальне, если его надеть на подходящее нижнее бельё. Однако модели решили эпатировать публику и снялись топлес, прикрыв всё самое неприличное рукой или волосами. Так девушки хотели показать костюм во всей красе, вот только пользователи Сети смотрели в основном на самих моделей, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / fashionnova

Фото © Instagram / fashionnova

Но и без шуток потенциальные покупатели не обошлись. Не в сторону красавиц, а над дизайном боди. Такой костюм будет хорошо сидеть лишь на идеальной фигуре, а что делать простым девушкам, остаётся загадкой. И из-за того что бренд всё дальше и дальше отходит от обычных покупателей, в комментариях не стали сдерживаться.

Фото © Instagram / fashionnova

Фото © Instagram / fashionnova

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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