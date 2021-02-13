Девушка поняла, что даже попугаи могут ревновать, когда её пернатый устроил тёмную резиновой уточке

Пару лет назад у пользовательницы "Реддита" RamintaDiaMay появился новый питомец — очаровательный белый попугай с голубыми пятнышками по бокам. За это время пернатый так прикипел к хозяйке, что теперь не подпускает к ней никого и даже нападает на парней девушки. Ревность волнистика уже стала локальной шуткой, и девушка решила поделиться ею со всем миром.

Она более ревнивая, чем мой бывший! RamintaDiaMay

Кадры из видео © Reddit / RamintaDiaMay

RamintaDiaMay выпустила свою питомицу из клетки, взяла старенькую резиновую уточку и начала её гладить. Реакции волнистика ждать не пришлось. Уже через считаные секунды пернатый прилетел на руку хозяйки, взял игрушку за клюв и выкинул её куда подальше. Девушка в очередной раз поняла: теперь ей можно гладить только своего попугая.

Фото © Reddit / RamintaDiaMay

Когда девушка опубликовала ролик на "Реддите", пост с ним набрал порядка ста тысяч голосов. В комментариях пользователи соцсети принялись шутить над волнистиком, а другие рассказали свои истории о ревнивых питомцах — одна смешнее другой.

"Кто эта другая птица и что у неё есть такое, чего нет у меня? Клюв и перья у неё, кстати, фальшивые! Одна пластмасса. А у меня все перья натуральные, детка!" themuteparrot

Раньше наш волнистый попугайчик просто ненавидел, когда ты прикасался к его игрушкам. Он слышал, как ты из другой комнаты возишься с его колокольчиком, и тут же влетал, как шар ярости... самый милый в мире. Трудно казаться злым, когда ты жёлто-зелёный и в перьях caffeineisking

У нашей птицы тоже проблемы с ревностью. Я работаю из дома, поэтому птица сильно ко мне привязалась. Теперь она ужасно злится, когда мой жених ко мне приближается. А ведь это вообще-то его птица Matthew0275

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