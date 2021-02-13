Девушка поняла, что даже попугаи могут ревновать, когда её пернатый устроил тёмную резиновой уточке
Все привыкли, что собаки и кошки часто ревнуют своих хозяев к другим питомцам в доме или даже людям. Но кто-нибудь задумывался о том, каково попугаям? Оказывается, пернатые — те ещё ревнивцы, и видео ниже — тому доказательство.
Пару лет назад у пользовательницы "Реддита" RamintaDiaMay появился новый питомец — очаровательный белый попугай с голубыми пятнышками по бокам. За это время пернатый так прикипел к хозяйке, что теперь не подпускает к ней никого и даже нападает на парней девушки. Ревность волнистика уже стала локальной шуткой, и девушка решила поделиться ею со всем миром.
Она более ревнивая, чем мой бывший!
Кадры из видео © Reddit / RamintaDiaMay
RamintaDiaMay выпустила свою питомицу из клетки, взяла старенькую резиновую уточку и начала её гладить. Реакции волнистика ждать не пришлось. Уже через считаные секунды пернатый прилетел на руку хозяйки, взял игрушку за клюв и выкинул её куда подальше. Девушка в очередной раз поняла: теперь ей можно гладить только своего попугая.
Когда девушка опубликовала ролик на "Реддите", пост с ним набрал порядка ста тысяч голосов. В комментариях пользователи соцсети принялись шутить над волнистиком, а другие рассказали свои истории о ревнивых питомцах — одна смешнее другой.
"Кто эта другая птица и что у неё есть такое, чего нет у меня? Клюв и перья у неё, кстати, фальшивые! Одна пластмасса. А у меня все перья натуральные, детка!"
Раньше наш волнистый попугайчик просто ненавидел, когда ты прикасался к его игрушкам. Он слышал, как ты из другой комнаты возишься с его колокольчиком, и тут же влетал, как шар ярости... самый милый в мире. Трудно казаться злым, когда ты жёлто-зелёный и в перьях
У нашей птицы тоже проблемы с ревностью. Я работаю из дома, поэтому птица сильно ко мне привязалась. Теперь она ужасно злится, когда мой жених ко мне приближается. А ведь это вообще-то его птица
WOW-animals
В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото
сегодня в 16:00
Девушка поняла, что даже попугаи могут ревновать, когда её пернатый устроил тёмную резиновой уточке
сегодня в 13:00
Девушка сняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Reddit
сегодня в 06:00
Выбор редакции
Пьяный россиянин с ножом похитил из зоомагазина клетку с попугаями для девушки
В Сети обнаружили самых маленьких котят, чей размер больше похож на фотошоп: 10 умилительных фото
На работе устроили вечеринку в костюмах супергероев, и беременная девушка умудрилась уделать всех
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Машины разбросаны по обочине: на трассе под Симферополем в несколько аварий попали 32 автомобиля
Комментариев: 0