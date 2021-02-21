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Девушка раскрыла лайфхак, как написать лучшее сопроводительное письмо, не прилагая особых усилий

Поиск идеальной работы — задача не из лёгких. Некоторые рекрутеры даже не посмотрят на ваше резюме, если у него не будет сопроводительного письма. Но что делать, если не умеешь красиво писать? Героиня этого материала решила для себя эту проблему гениально.

21 февраля 2021, 16:00

Фото © Twitter / nisa tee

Сейчас Ниса Ти из Глазго, Шотландия, — популярная блогерша, которая зарабатывает на своих эротических фото и видео. Но несколько лет назад, когда девушка ещё не нашла "призвание", в 19 лет она, как и многие, искала работу, чтобы прокормить себя. Но её так никто и не принял. Один из работодателей сказал, что сопроводительное письмо — первое, на что смотрят многие компании, но девушка совершенно не знала, как его писать. Тогда ей в голову пришло простое решение проблемы.

Фото © Twitter / nisa tee

Фото © Twitter / nisa tee

На сайте бесплатных объявлений девушка разместила пост, в котором указала, что ищет бариста в кафе и попросила присылать свои резюме обязательно с сопроводительным. Количество запросов в почтовом ящике Нисы перевалило за две сотни. Она выбрала лучшее письмо, подправила под себя и приложила его к заявке уже на настоящую вакансию, пишет Mirror. Долгожданная должность в кафе была в кармане.

Фото © Twitter / nisa tee

Фото © Twitter / nisa tee

Девушке уже 25 лет, и только сейчас она раскрыла свой секрет. Когда Ниса опубликовала историю в Twitter, она тут же завирусилась. Пост лайкнули больше 300 тысяч раз, но, судя по комментариям, никто находчивость блогерши не оценил. Ведь, даже если ей удалось обмануть рекрутера, обхитрить коллег своими реальными навыками едва ли у неё получилось. А если подумать, сколько времени она украла у людей, отправляющих ей свои сопроводительные письма, Ти и вовсе кажется аморальным персонажем. Подтверждений обратного ни у кого не нашлось.

Это на самом деле гениально. Суперзлодейский уровень

Пользователь Twitter

Не могу поверить, что люди хвалят её за то, что она сделала. Все эти 200 человек надеялись получить работу, но их просто водили за нос

Пользователь Twitter

Бывший работник "Макдоналдса" поделился секретами сети, о которых клиенты точно не хотели бы знать

Бывший работник "Макдоналдса" поделился секретами сети, о которых клиенты точно не хотели бы знать

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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