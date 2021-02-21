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Категорий: 18

15 девушек, которые отстригли свои длинные локоны и стали выглядеть ещё женственнее, чем прежде

Многие уверены, что девушкам больше идут длинные волосы. Героини этой подборки тоже так считали, но, решившись на кардинальные перемены, записались к стилисту. Новая короткая стрижка не только сделала их более женственными, но и заметно преобразила. Причём исключительно в лучшую сторону.

21 февраля 2021, 15:00

Фото © Instagram / mila_kryshchykhina

"Неделя работы закончилась вот такой красотой 😍"

Фото © Instagram / mila_kryshchykhina

Фото © Instagram / mila_kryshchykhina

"Давайте поговорим об этом преображении"

Фото © Instagram / chelseydhair

Фото © Instagram / chelseydhair

"В новый год — с новым образом!"

Фото © Instagram / talkingheadswithjanie

Фото © Instagram / talkingheadswithjanie

"Полюбите свою смелость и уверенность — всем остальным тоже понравится"

Фото © Instagram / donnyandhair

Фото © Instagram / donnyandhair

"Раньше длинные волосы для меня значили многое. Они были моей защитой. Но я должна сказать, что с короткими чувствую себя намного свободнее!"

Фото © Instagram / skareje

Фото © Instagram / skareje

"У Келли никогда не было таких коротких волос, так что я рада, что она на это решилась"

Фото © Instagram / samkanehair

Фото © Instagram / samkanehair

"Наверное, одно из самых кардинальных преображений в нашей студии за последнее время"

Фото © Instagram / kratkovlasky.cz

Фото © Instagram / kratkovlasky.cz

"Кто ещё не успел отрезать себе волосы? Время есть всегда!"

Фото © Instagram / haircut987

Фото © Instagram / haircut987

"Боже мой! Только посмотрите на её улыбку! После она пожертвовала свои волосы больным раком"

Фото © Instagram / shwetasha_paliwal90

Фото © Instagram / shwetasha_paliwal90

"Как вам такое преображение?"

Фото © Instagram / serafima_matrosova

Фото © Instagram / serafima_matrosova

"Какая невероятная трансформация!"

Фото © Instagram / palomaribeirocolors

Фото © Instagram / palomaribeirocolors

"Простой способ кардинально изменить ваш образ"

Фото © Instagram / elie_mrad_official

Фото © Instagram / elie_mrad_official

"Четверг преображений"

Фото © Instagram / chopitoff

Фото © Instagram / chopitoff

"Длинные или короткие?"

Фото © Instagram / coupesdecheveuxoriginales

Фото © Instagram / coupesdecheveuxoriginales

"Ну что за трансформация!"

Фото © Instagram / kaela.renner

Фото © Instagram / kaela.renner

Девушки в этой подборке — лишь крохотная часть тех смельчаков, которые решились на радикальные перемены в имидже. Ещё тысячи — по хештегу #longtoshorthair в социальных сетях.

10 преображений от стилиста из Казахстана, доказывающих, что выглядеть потрясающе совсем не сложно

10 преображений от стилиста из Казахстана, доказывающих, что выглядеть потрясающе совсем не сложно

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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