15 девушек, которые отстригли свои длинные локоны и стали выглядеть ещё женственнее, чем прежде

"Неделя работы закончилась вот такой красотой 😍"

Фото © Instagram / mila_kryshchykhina

"Давайте поговорим об этом преображении"

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"В новый год — с новым образом!"

Фото © Instagram / talkingheadswithjanie

"Полюбите свою смелость и уверенность — всем остальным тоже понравится"

Фото © Instagram / donnyandhair

"Раньше длинные волосы для меня значили многое. Они были моей защитой. Но я должна сказать, что с короткими чувствую себя намного свободнее!"

Фото © Instagram / skareje

"У Келли никогда не было таких коротких волос, так что я рада, что она на это решилась"

Фото © Instagram / samkanehair

"Наверное, одно из самых кардинальных преображений в нашей студии за последнее время"

Фото © Instagram / kratkovlasky.cz

"Кто ещё не успел отрезать себе волосы? Время есть всегда!"

Фото © Instagram / haircut987

"Боже мой! Только посмотрите на её улыбку! После она пожертвовала свои волосы больным раком"

Фото © Instagram / shwetasha_paliwal90

"Как вам такое преображение?"

Фото © Instagram / serafima_matrosova

"Какая невероятная трансформация!"

Фото © Instagram / palomaribeirocolors

"Простой способ кардинально изменить ваш образ"

Фото © Instagram / elie_mrad_official

"Четверг преображений"

Фото © Instagram / chopitoff

"Длинные или короткие?"

Фото © Instagram / coupesdecheveuxoriginales

"Ну что за трансформация!"

Фото © Instagram / kaela.renner

Девушки в этой подборке — лишь крохотная часть тех смельчаков, которые решились на радикальные перемены в имидже. Ещё тысячи — по хештегу #longtoshorthair в социальных сетях.

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