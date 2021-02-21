15 девушек, которые отстригли свои длинные локоны и стали выглядеть ещё женственнее, чем прежде
Многие уверены, что девушкам больше идут длинные волосы. Героини этой подборки тоже так считали, но, решившись на кардинальные перемены, записались к стилисту. Новая короткая стрижка не только сделала их более женственными, но и заметно преобразила. Причём исключительно в лучшую сторону.
"Неделя работы закончилась вот такой красотой 😍"
"Давайте поговорим об этом преображении"
Фото © Instagram / chelseydhair
"В новый год — с новым образом!"
Фото © Instagram / talkingheadswithjanie
"Полюбите свою смелость и уверенность — всем остальным тоже понравится"
Фото © Instagram / donnyandhair
"Раньше длинные волосы для меня значили многое. Они были моей защитой. Но я должна сказать, что с короткими чувствую себя намного свободнее!"
Фото © Instagram / skareje
"У Келли никогда не было таких коротких волос, так что я рада, что она на это решилась"
Фото © Instagram / samkanehair
"Наверное, одно из самых кардинальных преображений в нашей студии за последнее время"
Фото © Instagram / kratkovlasky.cz
"Кто ещё не успел отрезать себе волосы? Время есть всегда!"
Фото © Instagram / haircut987
"Боже мой! Только посмотрите на её улыбку! После она пожертвовала свои волосы больным раком"
Фото © Instagram / shwetasha_paliwal90
"Как вам такое преображение?"
Фото © Instagram / serafima_matrosova
"Какая невероятная трансформация!"
Фото © Instagram / palomaribeirocolors
"Простой способ кардинально изменить ваш образ"
Фото © Instagram / elie_mrad_official
"Четверг преображений"
Фото © Instagram / chopitoff
"Длинные или короткие?"
Фото © Instagram / coupesdecheveuxoriginales
"Ну что за трансформация!"
Фото © Instagram / kaela.renner
Девушки в этой подборке — лишь крохотная часть тех смельчаков, которые решились на радикальные перемены в имидже. Ещё тысячи — по хештегу #longtoshorthair в социальных сетях.
WOW-girls
Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна
сегодня в 14:00
Мужчины теряют дар речи, попадая в этот автобус, ведь его шофёр — девушка из их самых сладких снов
сегодня в 09:00
Ангел Victoria's Secret позволила подглядеть за собой в ванной, прикрыв тело лишь исчезающей пеной
вчера в 07:00
Выбор редакции
Мама уложила волосы при помощи суперклея, и страшную глупость пришлось исправлять уже хирургу — фото
"Украинская Рапунцель" полностью разделась, показав, что её 2-метровые волосы легко заменяют одежду
Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна
Россияне не завоевали медалей в заключительной гонке ЧМ по биатлону
Украинцам предложили "вакцина-туры" в Россию
Комментариев: 0