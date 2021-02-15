Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника
Все по-разному выражают свою любовь. Кто-то 14 февраля дарит коробки конфет, кто-то букеты, а маленькая героиня этого материала решила сделать маме педикюр. Зрелище не для слабонервных.
Пользователь "Реддита" CmdrClit поделился, как прошёл День всех влюблённых в его доме. Всё внимание во время праздника получила его жена. Женщина принимала подарки и от мужа, и от их маленькой дочери. В качестве поздравления девочка собралась сделать маме педикюр. Технически всё прошло по плану — лак оказался на ногтях. И неважно, что помимо этого он ещё много где остался.
Жена CmdrClit сейчас работает медсестрой, поэтому о красоте ногтей ей думать не приходится. Дочь мигом исправила этот вопрос. И теперь у мамы стало на одну проблему больше. Пока малышка радуется успехам и готовится записывать клиентов "на ноготочки", женщина тщетно пытается смыть лак с кожи ног.
Праздничный педикюр в честь Дня святого Валентина от моей дочери. Кровавая массовая резня!
GIF © Giphy
Фотография праздничного педикюра на несколько часов стала вирусной. Когда CmdrClit опубликовал её в разделе "Реддита" Funny (забавное), меньше чем за сутки пост оценило порядка девяти тысяч человек. В комментариях пользователи передавали слова соболезнования маме и шутили над провальным, но от этого лишь более милым подарком дочки.
Полностью поддерживаю этот пост. Моя внучка (пять лет) решила, что каждый раз, когда она приходит, мне нужно красить ногти.
В прошлый раз, когда я спросил, можем ли мы использовать прозрачный лак, она сказала: "Я тут хозяин маникюрного салона!!!"
Сначала я подумала, что вы поранились, а потом прочитала описание... ЛОЛ!
Что дочка использовала для нанесения лака? Молоток?
WOW-funny
Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника
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