Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника

Полностью поддерживаю этот пост. Моя внучка (пять лет) решила, что каждый раз, когда она приходит, мне нужно красить ногти.

В прошлый раз, когда я спросил, можем ли мы использовать прозрачный лак, она сказала: "Я тут хозяин маникюрного салона!!!"