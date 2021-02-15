Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Дочка перестаралась с подарком маме на 14 февраля, и педикюр вышел словно из-под топора мясника

Все по-разному выражают свою любовь. Кто-то 14 февраля дарит коробки конфет, кто-то букеты, а маленькая героиня этого материала решила сделать маме педикюр. Зрелище не для слабонервных.

15 февраля 2021, 12:47

Фото © Reddit / CmdrClit

Пользователь "Реддита" CmdrClit поделился, как прошёл День всех влюблённых в его доме. Всё внимание во время праздника получила его жена. Женщина принимала подарки и от мужа, и от их маленькой дочери. В качестве поздравления девочка собралась сделать маме педикюр. Технически всё прошло по плану — лак оказался на ногтях. И неважно, что помимо этого он ещё много где остался.

Фото © Reddit / CmdrClit

Фото © Reddit / CmdrClit

Жена CmdrClit сейчас работает медсестрой, поэтому о красоте ногтей ей думать не приходится. Дочь мигом исправила этот вопрос. И теперь у мамы стало на одну проблему больше. Пока малышка радуется успехам и готовится записывать клиентов "на ноготочки", женщина тщетно пытается смыть лак с кожи ног.

Праздничный педикюр в честь Дня святого Валентина от моей дочери. Кровавая массовая резня!

CmdrClit

GIF © Giphy

Фотография праздничного педикюра на несколько часов стала вирусной. Когда CmdrClit опубликовал её в разделе "Реддита" Funny (забавное), меньше чем за сутки пост оценило порядка девяти тысяч человек. В комментариях пользователи передавали слова соболезнования маме и шутили над провальным, но от этого лишь более милым подарком дочки.

Полностью поддерживаю этот пост. Моя внучка (пять лет) решила, что каждый раз, когда она приходит, мне нужно красить ногти.

В прошлый раз, когда я спросил, можем ли мы использовать прозрачный лак, она сказала: "Я тут хозяин маникюрного салона!!!"

mcarterphoto

Сначала я подумала, что вы поранились, а потом прочитала описание... ЛОЛ!

X-Adzie-X

Что дочка использовала для нанесения лака? Молоток?

VictoryTheCat

Мама рассекретила свою маленькую дочь, которая пытается обмануть видеоняню вместо того, чтобы спать

Мама рассекретила свою маленькую дочь, которая пытается обмануть видеоняню вместо того, чтобы спать

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Психолог назвал три типа матерей, воспитание которых делает из детей будущих серийных убийц

сегодня в 10:17

В Иркутской области ищут жертв педикюрши-самоучки "Леди Коготок"

10 сентября, 06:26

Как перевернулась жизнь маленькой Жени из "Сватов", которая незаметно выросла в 18-летнюю красотку

сегодня в 11:59

Анна Калашникова сломала зуб о кольцо с бриллиантом, спрятанное в торте от возлюбленного

сегодня в 12:59

Тротуар завален строительными конструкциями: Лайф снял с дрона последствия обрушения лесов в центре Москвы

сегодня в 12:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1