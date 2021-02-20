Инженер купил "детский рисунок" за 75 рублей и только через 19 лет узнал, что он теперь миллионер
Мужчина потратил на каракули 75 рублей и теперь нисколько не жалеет этих денег. Экспертиза показала, что картина — настоящий шедевр.
В 2001 году инженер Сантьяго Тауте купил на рынке в Эквадоре рисунок, больше напоминающий детские каракули. Именно эта непосредственность и привлекла испанца. К тому же стоили они всего 73 пенса (75 рублей). На рисунок не обращали внимания до 2013 года, когда мужчина переехал вместе со своей женой Делией Тауте в Великобританию. Но и тогда супруги просто положили картину в чулан с остальным хламом. Лишь к 2020 году истинная ценность покупки раскрылась. Начиная ремонт, Делия нашла старую иллюстрацию, и в этот раз девушку что-то в ней зацепило.
Я увлекаюсь искусством и регулярно хожу на выставки. И вот сейчас, посмотрев на картину, мне почему-то показалось, что она не так проста, как может показаться на первый взгляд
Вскоре Делия поняла, что иллюстрация сильно напоминает ей работы британца Ли Хэдвина. Мужчина называет себя "художником сновидений" — он пишет свои картины по ночам, не просыпаясь при этом. Впечатляющая история здорово сыграла на руку карьере Хэдвина. Одну из его работ продали Дональду Трампу за 100 тысяч фунтов (10 миллионов рублей).
Делия решила изучить творчество британца и выяснила: "каракули", которые она держала в руке, действительно принадлежат художнику, пишет Daily Star.
Она разобрала автограф, проверила сайт художника, и теперь подтверждено, что рисунок, который я купил за один доллар, — Ли Хэдвина и стоит уже тысячи!
Чтобы развеять все оставшиеся сомнения, Делия списалась с автором. Хэдвин подтвердил, что картина — действительно его, и рассказал, что написал её в 2001 году, когда был в Австралии. Правда, как она оказалась в Эквадоре, никто так и не выяснил. И хоть супруги узнали, что держат у себя дома картину ценой минимум 1 млн рублей, они признались, что продавать её не собираются.
Я просто решил, что картинка выглядит мило, и схватил её вместе с другими сувенирами. Я и не подозревал, что буду настолько рад этому решению. Цена этого произведения с годами будет только расти, поэтому пока мы её сохраним и посмотрим, что будет дальше
WOW-news
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