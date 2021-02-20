Инженер купил "детский рисунок" за 75 рублей и только через 19 лет узнал, что он теперь миллионер

В 2001 году инженер Сантьяго Тауте купил на рынке в Эквадоре рисунок, больше напоминающий детские каракули. Именно эта непосредственность и привлекла испанца. К тому же стоили они всего 73 пенса (75 рублей). На рисунок не обращали внимания до 2013 года, когда мужчина переехал вместе со своей женой Делией Тауте в Великобританию. Но и тогда супруги просто положили картину в чулан с остальным хламом. Лишь к 2020 году истинная ценность покупки раскрылась. Начиная ремонт, Делия нашла старую иллюстрацию, и в этот раз девушку что-то в ней зацепило.

Я увлекаюсь искусством и регулярно хожу на выставки. И вот сейчас, посмотрев на картину, мне почему-то показалось, что она не так проста, как может показаться на первый взгляд

Вскоре Делия поняла, что иллюстрация сильно напоминает ей работы британца Ли Хэдвина. Мужчина называет себя "художником сновидений" — он пишет свои картины по ночам, не просыпаясь при этом. Впечатляющая история здорово сыграла на руку карьере Хэдвина. Одну из его работ продали Дональду Трампу за 100 тысяч фунтов (10 миллионов рублей).

Делия решила изучить творчество британца и выяснила: "каракули", которые она держала в руке, действительно принадлежат художнику, пишет Daily Star.