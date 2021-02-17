Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Цена ожидания: клиенты "Яндекс.Такси" жалуются на водителей-курьеров, которые накручивают стоимость заказов

Лайф выяснил, как водители-курьеры "Яндекс.Такси" могут накручивать цены за доставку и поездки и что можно сделать, чтобы не переплачивать за режим ожидания, которого не было.

17 февраля 2021, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Пользователи "Яндекс.Такси" из Москвы, Краснодара, Челябинска, Казани и других городов жалуются на хитрых водителей, которые накручивают цены, не предупреждая об этом клиентов.

"Я пользуюсь доставками и такси очень часто. Несколько раз в день. Последний месяц начала замечать, что изначально система пишет одну сумму, а по итогу в чеке другая. В среднем добавляют 2030% от цены. Ну, например, заказала до родителей доставку. Система пишет — около 700 рублей, а чек в итоге — 920",сообщила в своём телеграм-канале Мадонна Мур.

Девушка подумала, что итоговая сумма выросла из-за ожидания водителя, но решила провести эксперимент: вызвала курьера и вышла на улицу, чтобы быстро передать посылку и не тратить деньги зря. Однако водителя на месте не было, а в приложении было указано, что он уже ждёт и сумма заказа увеличивается. В итоге чек вырос на 50%, хотя сотрудник "Яндекс.Такси" приехал на место только через несколько минут.

© t.me / MADONNA

© t.me / MADONNA

Дважды пользовательница "Яндекса" обращалась в службу поддержки сервиса, где ей отвечали, что произошедшее — техническая ошибка водителя-курьера, а лишнее списание уже отменено.

Но другие клиенты сервиса сообщают, что им деньги так и не вернулись, хотя после поездки прошло уже несколько дней.

© t.me / MADONNA

© t.me / MADONNA

"Ситуации, когда стоимость поездки увеличивается из-за времени ожидания, которого по факту не было, крайне редки. Автокурьеры технически не смогут поставить в своём рабочем приложении статус "на месте", пока не будут на расстоянии пары сотен метров от нужной точки", — сообщили Лайфу в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Ищите сами

Нина из Челябинска заказала такси к входу в бизнес-центр, чтобы добраться с работы домой. Ей пришло уведомление: "Водитель ожидает". Девушка вышла на 20-градусный мороз, но автомобиля с нужными номерами в указанной точке не обнаружила.

"Я стала звонить водителю, он взял трубку не с первого раза. А потом сказал, что стоит с другой стороны здания, потому что так ему проще будет разворачиваться. На мою просьбу подъехать к указанному месту он не ответил и положил трубку", — рассказала девушка.

Ни доставки, ни денег: клиенты Wildberries жалуются на перепутанные адреса и невозврат средств

Ни доставки, ни денег: клиенты Wildberries жалуются на перепутанные адреса и невозврат средств

Пока клиентка смогла обойти центр и найти машину, прошло около 10 минут. За это время ей было начислено почти 100 рублей, хотя вся поездка стоила изначально 140. Нина написала жалобу в службу поддержки, ей пообещали, что этот водитель больше к ней не приедет, но деньги не вернули.

Что делать?

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Жалобы в чат "Яндекс.Такси" могут быть полезными. Во-первых, сотруднику сервиса можно объяснить проблему и скинуть скрины, где видно, что водитель не стоит в указанном месте, а деньги капают. Во-вторых, если не сообщить о проблеме, то она может остаться незамеченной и тогда шансов, что "Яндекс.Такси" самостоятельно вернёт деньги клиенту, не так много.

Ещё один способ доказать свою правоту — написать заявление в Роспотребнадзор. Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов рекомендует к самому заявлению приложить скрины, на которых видно перемещение водителя, если такие сохранились. Либо скрины переписок со службой поддержки, номер заказа, чек об оплате, где будет видна дата поездки и сумма потраченных средств.

Авторы
Виктория Александрова
Виктория Александрова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

сегодня в 21:40

Ни доставки, ни денег: клиенты Wildberries жалуются на перепутанные адреса и невозврат средств

вчера в 21:40

В Госдуму внесли законопроект о праве баллотироваться судимым россиянам

сегодня в 21:50

Чем заслужен "особый порядок": почему ЕСПЧ выступает за освобождение Алексея Навального

сегодня в 21:40

Норвежский гений: дубль Холанда принёс "Боруссии" победу над "Севильей" в ЛЧ

сегодня в 21:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1