Только держите себя в руках. 10 милых грызунов, попавших в объектив фотографа в самый лучший момент

Фотограф дикой природы Юлиан Рад из Австрии большую часть жизни проводит в полях и на лугах, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / julianradwildlife

В не самых удобных позах мужчина ждёт долгое время, чтобы получился удачный кадр

Фото © Instagram / julianradwildlife

Главной целью его охоты являются различные дикие грызуны: хомяки, мышки, белки, кролики и многие другие

Фото © Instagram / julianradwildlife

Чаще всего фотографу удаётся их поймать за трапезой — в таком случае снимки получаются вдвойне забавными и необычными

Фото © Instagram / julianradwildlife

Своей работой Юлиан доказывает, что всё достойно нашего внимания. Ведь даже самые незначительные явления могут оказаться очень милыми и интересными

Фото © Instagram / julianradwildlife

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