Только держите себя в руках. 10 милых грызунов, попавших в объектив фотографа в самый лучший момент
На инстаграм Юлиана подписано уже более 110 тыс. человек, которых парень заразил своей любовью к зверушкам.
Фотограф дикой природы Юлиан Рад из Австрии большую часть жизни проводит в полях и на лугах, пишет Bored Panda
В не самых удобных позах мужчина ждёт долгое время, чтобы получился удачный кадр
Главной целью его охоты являются различные дикие грызуны: хомяки, мышки, белки, кролики и многие другие
Чаще всего фотографу удаётся их поймать за трапезой — в таком случае снимки получаются вдвойне забавными и необычными
Своей работой Юлиан доказывает, что всё достойно нашего внимания. Ведь даже самые незначительные явления могут оказаться очень милыми и интересными
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