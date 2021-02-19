Пёс превратился в страшного Добби из-за жизни на улице, но новая хозяйка вернула ему прежнюю красоту

Когда Добби нашли на улице, на него было невозможно смотреть без слёз. Малыш, поражённый неизвестным кожным заболеванием, полностью лишился меха, а его уши покрылись твёрдой коростой. Мало кто решился бы взять бедное животное к себе, но один из прохожих сообщил местному приюту об ужасно выглядящем пёселе. Так у Добби появился второй шанс на счастливую жизнь.

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

В приюте малыша немного подлечили, а потом его встретила пользовательница TikTok my_dixy_wrecked. Девушка забрала Добби домой и выходила с соответствии с рекомендациями ветеринаров. "Хороший мальчик" быстро преобразился. Его шерсть отросла, и, судя по всему, питомец этому очень рад. С его мордочки теперь не сходит улыбка, пишет Daily Star.

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

Недавно девушка поделилась преображением Добби в TikTok. Слайд-шоу со старыми и свежими фотографиями пёселя оценило больше 25 тысяч человек. То, каким красавчиком стал пёс, — заслуга my_dixy_wrecked. В комментариях её благодарили за это. Также пользователи отметили смелость девушки. Не каждый решится взять под крыло пса, по состоянию которого даже не понятно, выживет он или нет.

Вау. Ты изменила весь его мир. Спасибо тебе за это his.is.me21

Ох, никогда не видел пёселей в таком плохом состоянии. Бедный малыш. Рад, что он попал в хорошие руки caake990

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