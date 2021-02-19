Пёс превратился в страшного Добби из-за жизни на улице, но новая хозяйка вернула ему прежнюю красоту
Когда девушка из Техаса встретила в приюте брошенного, побитого жизнью пса, она точно знала, как его назовёт. Кроху было не отличить от Добби, домового эльфа из вселенной Гарри Поттера.
Когда Добби нашли на улице, на него было невозможно смотреть без слёз. Малыш, поражённый неизвестным кожным заболеванием, полностью лишился меха, а его уши покрылись твёрдой коростой. Мало кто решился бы взять бедное животное к себе, но один из прохожих сообщил местному приюту об ужасно выглядящем пёселе. Так у Добби появился второй шанс на счастливую жизнь.
В приюте малыша немного подлечили, а потом его встретила пользовательница TikTok my_dixy_wrecked. Девушка забрала Добби домой и выходила с соответствии с рекомендациями ветеринаров. "Хороший мальчик" быстро преобразился. Его шерсть отросла, и, судя по всему, питомец этому очень рад. С его мордочки теперь не сходит улыбка, пишет Daily Star.
Недавно девушка поделилась преображением Добби в TikTok. Слайд-шоу со старыми и свежими фотографиями пёселя оценило больше 25 тысяч человек. То, каким красавчиком стал пёс, — заслуга my_dixy_wrecked. В комментариях её благодарили за это. Также пользователи отметили смелость девушки. Не каждый решится взять под крыло пса, по состоянию которого даже не понятно, выживет он или нет.
Вау. Ты изменила весь его мир. Спасибо тебе за это
Ох, никогда не видел пёселей в таком плохом состоянии. Бедный малыш. Рад, что он попал в хорошие руки
WOW-animals
Фурор в TikTok: хозяин рассказал, как "плывущий по снегу" кот сделал из него блогера
17 февраля, 18:49
Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах
17 февраля, 06:48
Олень спрятался за тонким деревом, и никто не смог понять, куда исчезло его туловище — фото
16 февраля, 08:26
Хозяин отдал хаски в приют из-за её удивлённых глаз, но именно благодаря им она стала знаменитой и нашла новый дом
Выбор редакции
Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах
Рон Уизли из "Гарри Поттера" сделал неожиданное признание
Эта иллюзия обманула больше 220 тыс. человек, которые так и не поняли, сколько же туристов на фото
В Подмосковье жена бизнесмена на Maserati переехала 11-летнего мальчика — видео
Бабушка из России спасла от экстремальных морозов в Техасе дочь и внуков
Комментариев: 0