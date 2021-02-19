Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пёс превратился в страшного Добби из-за жизни на улице, но новая хозяйка вернула ему прежнюю красоту

Когда девушка из Техаса встретила в приюте брошенного, побитого жизнью пса, она точно знала, как его назовёт. Кроху было не отличить от Добби, домового эльфа из вселенной Гарри Поттера.

19 февраля 2021, 06:58

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

Когда Добби нашли на улице, на него было невозможно смотреть без слёз. Малыш, поражённый неизвестным кожным заболеванием, полностью лишился меха, а его уши покрылись твёрдой коростой. Мало кто решился бы взять бедное животное к себе, но один из прохожих сообщил местному приюту об ужасно выглядящем пёселе. Так у Добби появился второй шанс на счастливую жизнь.

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

В приюте малыша немного подлечили, а потом его встретила пользовательница TikTok my_dixy_wrecked. Девушка забрала Добби домой и выходила с соответствии с рекомендациями ветеринаров. "Хороший мальчик" быстро преобразился. Его шерсть отросла, и, судя по всему, питомец этому очень рад. С его мордочки теперь не сходит улыбка, пишет Daily Star.

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

Кадры из видео © TikTok / my_dixy_wrecked

Недавно девушка поделилась преображением Добби в TikTok. Слайд-шоу со старыми и свежими фотографиями пёселя оценило больше 25 тысяч человек. То, каким красавчиком стал пёс, — заслуга my_dixy_wrecked. В комментариях её благодарили за это. Также пользователи отметили смелость девушки. Не каждый решится взять под крыло пса, по состоянию которого даже не понятно, выживет он или нет.

Вау. Ты изменила весь его мир. Спасибо тебе за это

his.is.me21

Ох, никогда не видел пёселей в таком плохом состоянии. Бедный малыш. Рад, что он попал в хорошие руки

caake990

Хозяин отдал хаски в приют из-за её удивлённых глаз, но именно благодаря им она стала знаменитой и нашла новый дом

Хозяин отдал хаски в приют из-за её удивлённых глаз, но именно благодаря им она стала знаменитой и нашла новый дом

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах

17 февраля, 06:48

Рон Уизли из "Гарри Поттера" сделал неожиданное признание

6 февраля, 08:56

Эта иллюзия обманула больше 220 тыс. человек, которые так и не поняли, сколько же туристов на фото

вчера в 15:38

В Подмосковье жена бизнесмена на Maserati переехала 11-летнего мальчика — видео

сегодня в 07:20

Бабушка из России спасла от экстремальных морозов в Техасе дочь и внуков

сегодня в 07:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1