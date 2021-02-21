У мамы замерло сердце, когда она увидела их нового 45-килограммового питомца, которого привела дочка
Подросток устал упрашивать родителя и решил взять дело в свои руки.
Гиф © Giphy
Многие дети и подростки мечтают о своём питомце, но не каждому позволяют его завести. В дело идут уговоры, торг и слёзы, но некоторые родители остаются непоколебимы. Так всё и было с героями этой истории. Дочь долгое время упрашивала маму завести собаку, но родитель был категорически против. Тогда девочка решила, что легче просить прощения, а не разрешения, и приютила пёсика, пишет Daily Star.
Фото © RSPCA
Она нашла объявление о том, что хозяева отдают семилетнего тибетского мастифа Симбу в добрые руки, и не стала долго сомневаться. Вернувшись с работы и увидев в гостиной 45 килограммов неприятного сюрприза, мама была не в восторге. Она доступно объяснила дочери, почему они не могут оставить у себя одну из самых больших собак в мире, и связалась с обществом по охране животных в Кенте, Великобритания.
Фото © RSPCA
Мама рассказала волонтёрам свою историю и попросила помочь пристроить Симбу. Работники приюта забрали пёсика и провели обследование, которое показало, что тот находится не в лучшем состоянии. У него поблёкла и спуталась шерсть, ему недоставало около 20 килограммов веса, и на лапе мастифа было воспаление. Ветеринары обнаружили на Симбе чип и связались с хозяевами, но те не хотели больше заботиться о псе.
Фото © RSPCA
Волонтёры оставили Симбу для лечения, а затем будут искать ему любящую семью. Инспектор общества по охране животных Кирстен Ормерод рассказала, что после отмены самоизоляции всё больше людей будут избавляться от животных, которых они завели на карантине. Она попросила таких хозяев ответственно подойти к вопросу и не отдавать питомцев первым попавшимся людям.
Симба такой добрый и ласковый здоровяк! Каждый день с ним — настоящий праздник. Боюсь представить, что было бы с ним, если бы его дальше начали пристраивать в добрые руки по объявлениям, игнорируя его состояние
WOW-animals
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