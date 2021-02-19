Бродячий пёс всю ночь оберегал раненого друга, пока не прибыла помощь — трогательные кадры
Дружба животных поразила и спасателей, и зрителей.
Жители муниципалитета Игуату, Бразилия, стали свидетелями душераздирающего зрелища. Бродячего пса сбила машина, и его верный приятель провёл с ним всю ночь, отказываясь покидать хвостатого. На кадрах снятого очевидцами ролика видно, как раненое животное тяжело и часто дышит, а печальный друг лежит рядом.
Помощь подоспела только утром. Когда ветеринар и медсестра хотели забрать пострадавшую собаку, хвостатый друг бросился её защищать. Но в итоге спасателям удалось его успокоить, пишет Daily Star.
Он всё время держался рядом с раненой собакой, облизывал и водил лапами по её телу, будто пытался оживить. Когда мы отнесли пострадавшее животное в машину, он тоже запрыгнул на сиденье и оставался с ним вплоть до того момента, пока мы не начали лечение в клинике
Скриншот © YouTube
Бедняге дали лекарства, а когда он немного пришёл в себя — напоили и накормили. Сейчас пёс восстанавливается, а его спасатели ищут ему и его приятелю дом, где животные будут жить в любви и заботе.
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