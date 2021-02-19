Бродячий пёс всю ночь оберегал раненого друга, пока не прибыла помощь — трогательные кадры

Он всё время держался рядом с раненой собакой, облизывал и водил лапами по её телу, будто пытался оживить. Когда мы отнесли пострадавшее животное в машину, он тоже запрыгнул на сиденье и оставался с ним вплоть до того момента, пока мы не начали лечение в клинике

Марина Ассункао, медсестра