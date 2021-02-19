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Бродячий пёс всю ночь оберегал раненого друга, пока не прибыла помощь — трогательные кадры

Дружба животных поразила и спасателей, и зрителей.

19 февраля 2021, 09:12

Видео © Instagram / ongadotaiguatu

Жители муниципалитета Игуату, Бразилия, стали свидетелями душераздирающего зрелища. Бродячего пса сбила машина, и его верный приятель провёл с ним всю ночь, отказываясь покидать хвостатого. На кадрах снятого очевидцами ролика видно, как раненое животное тяжело и часто дышит, а печальный друг лежит рядом.

Видео © Instagram / ongadotaiguatu

Помощь подоспела только утром. Когда ветеринар и медсестра хотели забрать пострадавшую собаку, хвостатый друг бросился её защищать. Но в итоге спасателям удалось его успокоить, пишет Daily Star.

Он всё время держался рядом с раненой собакой, облизывал и водил лапами по её телу, будто пытался оживить. Когда мы отнесли пострадавшее животное в машину, он тоже запрыгнул на сиденье и оставался с ним вплоть до того момента, пока мы не начали лечение в клинике

Марина Ассункао, медсестра

Скриншот © YouTube

Скриншот © YouTube

Бедняге дали лекарства, а когда он немного пришёл в себя — напоили и накормили. Сейчас пёс восстанавливается, а его спасатели ищут ему и его приятелю дом, где животные будут жить в любви и заботе.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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