Хозяева уехали из дома и только благодаря камере узнали, какими горючими слезами плачет без них кот
Многие уверены, что котам отлично живётся без хозяев, а зря. Недавно жительница Сюйчжоу, Китай, увидела, как плачет её питомец, когда её нет дома, и уже сама не смогла сдержать слёз.
Кадры из видео © Douyin / fufu20180416
Когда пользовательница TikTok fufu20180416 уезжает из дома, она всегда оставляет камеру наблюдения, чтобы приглядывать за своим котом Фу-Фу. Обычно отсутствие девушки проходит без сюрпризов, но недавно, когда она в очередной раз "бросила" питомца одного, чтобы отметить китайский Новый год, он устроил настоящую драму. Усатый подошёл вплотную к камере и начал смотреть в объектив своими блестящими от слёз глазами.
Кадры из видео © Douyin / fufu20180416
Хозяйка британца поняла, что это видео точно станет вирусным. И не ошиблась — питомец мигом стал звездой. За несколько дней видео с эмоциональным Фу-Фу разошлось по всему азиатскому сегменту Интернета. В интервью Daily Mail хозяйка по фамилии Мэн рассказала, что её любимец ну очень приставучий, а стоит недоложить ему корма или уехать, он сразу начинает реветь. Скрепя сердце девушка уехала на праздники, но, как только увидела эти глаза, сразу собрала вещи и отправилась домой.
Кадры из видео © Douyin / fufu20180416
Увидев это, я была просто убита. Я планировала остаться в доме родителей на неделю, но пришлось вернуться в Сюйчжоу раньше
Благо хозяйка засняла и радостное воссоединение с Фу-Фу. Пушистик, не ожидавший такого скорого возвращения девушки, подскочил и побежал встречать Мэн в прихожую. Тысячи пользователей соцсетей теперь спокойны: кот доволен.
WOW-news
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