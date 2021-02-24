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Хозяева уехали из дома и только благодаря камере узнали, какими горючими слезами плачет без них кот

Многие уверены, что котам отлично живётся без хозяев, а зря. Недавно жительница Сюйчжоу, Китай, увидела, как плачет её питомец, когда её нет дома, и уже сама не смогла сдержать слёз.

24 февраля 2021, 06:40

Кадры из видео © Douyin / fufu20180416

Когда пользовательница TikTok fufu20180416 уезжает из дома, она всегда оставляет камеру наблюдения, чтобы приглядывать за своим котом Фу-Фу. Обычно отсутствие девушки проходит без сюрпризов, но недавно, когда она в очередной раз "бросила" питомца одного, чтобы отметить китайский Новый год, он устроил настоящую драму. Усатый подошёл вплотную к камере и начал смотреть в объектив своими блестящими от слёз глазами.

Кадры из видео © Douyin / fufu20180416

Хозяйка британца поняла, что это видео точно станет вирусным. И не ошиблась — питомец мигом стал звездой. За несколько дней видео с эмоциональным Фу-Фу разошлось по всему азиатскому сегменту Интернета. В интервью Daily Mail хозяйка по фамилии Мэн рассказала, что её любимец ну очень приставучий, а стоит недоложить ему корма или уехать, он сразу начинает реветь. Скрепя сердце девушка уехала на праздники, но, как только увидела эти глаза, сразу собрала вещи и отправилась домой.

Кадры из видео © Douyin / fufu20180416

Кадры из видео © Douyin / fufu20180416

Увидев это, я была просто убита. Я планировала остаться в доме родителей на неделю, но пришлось вернуться в Сюйчжоу раньше

хозяйка Фу-фу

Благо хозяйка засняла и радостное воссоединение с Фу-Фу. Пушистик, не ожидавший такого скорого возвращения девушки, подскочил и побежал встречать Мэн в прихожую. Тысячи пользователей соцсетей теперь спокойны: кот доволен.

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

По ту сторону камеры. 15 смешных случаев, когда животные мешали фотографам дикой природы

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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