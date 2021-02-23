Хозяйка похвасталась котом на Facebook, но экзорцист, увидев морду питомца, посоветовал ей молиться

Элисон Калхаген из города Грин-Бей, США, — хозяйка кота Пикселя породы корниш-рекс. Женщина восторгалась необычной внешностью животного и хотела продемонстрировать его "красоту и утончённость". Поэтому она посвятила хвостатому и ещё одной своей питомице страницу в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Alyson Kalhagen, Instagram / pixelandsophie

Однако женщина призналась, что её засыпали сообщениями о том, что у котика "жуткая" мордочка и он напоминает персонажа ночных кошмаров, героев Тима Бёртона, оборотня и летучую мышь. А однажды ей даже написал экзорцист, который заявил, что питомец одержим демонами — и его нужно запереть в клетке и молиться.

Тень за вашим котом — это демон, он использует его как марионетку. Он не знает, как управлять телом вашего кота, поэтому использует морду Экзорцист

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Элисон признаёт, что у Пикселя и правда непропорционально большие уши и глаза, торчат клыки и у него сами собой выходят странные гримасы, пишет The Sun. Однако хозяйка отмечает, что это очень нежный и любящий кот, у которого есть свои поклонники. Пушистик многим поднимает настроение своей редкой незаурядной красотой и артистичностью.

Видео © Facebook / Pixel & Sophie

Я счастлива, когда слышу, что он заставил кого-то улыбнуться — особенно в эти времена Элисон Калхаген

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