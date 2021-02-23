Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Хозяйка похвасталась котом на Facebook, но экзорцист, увидев морду питомца, посоветовал ей молиться

Однако владелицу животного нисколько не пугает его "инопланетный" вид.

23 февраля 2021, 16:00

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Элисон Калхаген из города Грин-Бей, США, — хозяйка кота Пикселя породы корниш-рекс. Женщина восторгалась необычной внешностью животного и хотела продемонстрировать его "красоту и утончённость". Поэтому она посвятила хвостатому и ещё одной своей питомице страницу в "Фейсбуке".

Фото © Facebook / Alyson Kalhagen, Instagram / pixelandsophie

Фото © Facebook / Alyson Kalhagen, Instagram / pixelandsophie

Однако женщина призналась, что её засыпали сообщениями о том, что у котика "жуткая" мордочка и он напоминает персонажа ночных кошмаров, героев Тима Бёртона, оборотня и летучую мышь. А однажды ей даже написал экзорцист, который заявил, что питомец одержим демонами — и его нужно запереть в клетке и молиться.

Фото © Facebook / Pixel & Sophie, Instagram / pixelandsophie

Фото © Facebook / Pixel & Sophie, Instagram / pixelandsophie

Тень за вашим котом — это демон, он использует его как марионетку. Он не знает, как управлять телом вашего кота, поэтому использует морду

Экзорцист

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Фото © Facebook / Pixel & Sophie

Элисон признаёт, что у Пикселя и правда непропорционально большие уши и глаза, торчат клыки и у него сами собой выходят странные гримасы, пишет The Sun. Однако хозяйка отмечает, что это очень нежный и любящий кот, у которого есть свои поклонники. Пушистик многим поднимает настроение своей редкой незаурядной красотой и артистичностью.

Видео © Facebook / Pixel & Sophie

Я счастлива, когда слышу, что он заставил кого-то улыбнуться — особенно в эти времена

Элисон Калхаген

Парень нашёл под кроватью чужую кошку с котятами, прошло более двух лет — и вот что с ними стало

Парень нашёл под кроватью чужую кошку с котятами, прошло более двух лет — и вот что с ними стало

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стрижка под мартышку. 10 работ грумера, после которых даже хозяева были уверены, что это чужой пёс

сегодня в 12:00

Собака стала настоящей нянькой для котят, которые боялись каждого шороха, когда их спасли с улицы

сегодня в 09:00

Учительница музыки наплевала на правила, став секс-бомбой с помощью пластики — фото до и после

сегодня в 15:00

Москвич засудил Минфин за попытку посадить его из-за "шпионской" радионяни

сегодня в 16:23

Названо опасное для иммунитета вещество из напитков и десертов

сегодня в 16:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1