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Хозяйка сняла хитрого кота, который хотел украсть роллы прямо у неё на глазах, став настоящим ниндзя

Котам много чего нельзя есть, но от этого их гастрономические желания ничуть меньше не становятся. В результате получаются не только смешные истории, но и вирусные ролики. В материале ниже — как раз этот случай.

20 марта 2021, 16:00

Кадры из видео © TikTok / aphrattosya

Пользовательница TikTok aphrattosya сделала своего мейн-куна звездой. Во время посиделок с роллами мохнатый присоединился к компании хозяйки и, увидев блюдо, твёрдо решил попробовать. Вот только котейка прекрасно знал — за такие желания его точно не похвалят, и придумал, как поступить хитрее. Ну, он был в этом уверен.

Я ору с его поднятой лапки

aphrattosya

Кадры из видео © TikTok / aphrattosya

Закрыв глаза и максимально замедлившись, питомец начал тянуть лапу к запретному лакомству. Картина получилась такая комичная, что хозяйка решила всё заснять. Ролик, который позже девушка опубликовала в TikTok, моментально стал вирусным. За несколько дней его посмотрело порядка 2-х миллионов человек. В комментариях — восторгающиеся поведением кота пользователи.

Если закрыть глаза — тебя становится не видно 😂😂

kotlovanmatros

Такой артист 😅😂 так красиво лапкой тянется за роллами 🍱

gagramanova

Бедный котя. Покормите его, пожалуйста. Ну что вам, жалко один ролл?

medvedich3003

Кадры из видео © TikTok / aphrattosya

Кадры из видео © TikTok / aphrattosya

И хоть многие пользователи просили хозяйку поделиться с котом кусочком ролла, девушка наотрез отказалась. У питомцев есть корм, а подобные "деликатесы" им категорически нельзя. К тому же, с таким поведением, как у мохнатого хулигана, он уже успел попробовать всё и без ведома хозяев. В профиле aphrattosya множество роликов, где девушка ловит мейн-куна за попытками перекусить человеческой едой.

Погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда: фото преображения

Погибающий кот пришёл к дому фотографа, и это изменило его жизнь раз и навсегда: фото преображения

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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