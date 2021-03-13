15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми
Собачнику трудно сказать, что в пёселях ему нравится больше всего. Холодный носик? А как же мохнатый хвост? Вариантов много, но один из лидеров — милые щенячьи щёки, которые встречаются далеко не у всех питомцев.
У собачьих щёчек так много фанатов, что люди даже создают специальные страницы в соцсетях с одними только фотографиями милых питомцев. Одна из таких — инстаграм-аккаунт stretchy_dogs. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.
"Ест вкусняшку и уже ищет новую"
"Пятничный бурундук!"
Фото © Instagram / bearcoat_tonkey
"Дороти и её эластичное лицо. Как же я обожаю эти щёчки"
Фото © Reddit / mareacuda
"Когда наш пёс болел, он очень сильно похудел. Теперь у него много лишней кожи, которую срочно нужно наполнить жирком"
Фото © Instagram / skettiosandgoobers
"Если вы заставите себя улыбаться пару минут, к концу вы почувствуете себя счастливым по-настоящему"
Фото © Instagram / hoohoo_thebully
"Пятнистый пёсель растягивается"
Фото © Reddit / Johannesdl
"Люди такие странные"
Фото © Instagram / mr.hankthehound
"Кто будет блинчики?"
"Мистер щекан"
"Я не плачу за аренду. Не убираюсь. Не готовлю. Я делаю свой вклад в дом, позволяя людям играться с моим лицом"
Фото © Instagram / thedailyfritz
"Вот довольная морда нашего Ската, которая скрасит ваш день"
Фото © Instagram / beingbarley
"Сонные щёчки"
"Почти три года назад я потерял около трети своего веса. Теперь у меня очень много лишней кожи! Я предполагаю, что мне нужна подтяжка живота, но это терпит. Мои щёчки делают меня ещё более милым!"
Фото © Instagram / louiewiththetongue
"Чего такой серьёзный?
"Большая улыбка каждому!"
Фото © Instagram / mavely._.bella
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