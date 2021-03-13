15 фото до невозможности смешных псов, чьи большие щёки творят чудеса даже с самыми хмурыми людьми

У собачьих щёчек так много фанатов, что люди даже создают специальные страницы в соцсетях с одними только фотографиями милых питомцев. Одна из таких — инстаграм-аккаунт stretchy_dogs. В подборке ниже — 15 лучших постов оттуда.

"Ест вкусняшку и уже ищет новую"

Фото © Instagram / myotherusernameisbetter_

"Пятничный бурундук!"

Фото © Instagram / bearcoat_tonkey

"Дороти и её эластичное лицо. Как же я обожаю эти щёчки"

Фото © Reddit / mareacuda

"Когда наш пёс болел, он очень сильно похудел. Теперь у него много лишней кожи, которую срочно нужно наполнить жирком"

Фото © Instagram / skettiosandgoobers

"Если вы заставите себя улыбаться пару минут, к концу вы почувствуете себя счастливым по-настоящему"

Фото © Instagram / hoohoo_thebully

"Пятнистый пёсель растягивается"

Фото © Reddit / Johannesdl

"Люди такие странные"

Фото © Instagram / mr.hankthehound

"Кто будет блинчики?"

Фото © Instagram / myotherusernameisbetter_

"Мистер щекан"

Фото © Instagram / fhosalay

"Я не плачу за аренду. Не убираюсь. Не готовлю. Я делаю свой вклад в дом, позволяя людям играться с моим лицом"

Фото © Instagram / thedailyfritz

"Вот довольная морда нашего Ската, которая скрасит ваш день"

Фото © Instagram / beingbarley

"Сонные щёчки"

Фото © Instagram / fhosalay

"Почти три года назад я потерял около трети своего веса. Теперь у меня очень много лишней кожи! Я предполагаю, что мне нужна подтяжка живота, но это терпит. Мои щёчки делают меня ещё более милым!"

Фото © Instagram / louiewiththetongue

"Чего такой серьёзный?

Фото © Bored Panda

"Большая улыбка каждому!"

Фото © Instagram / mavely._.bella

Авторы