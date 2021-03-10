Вирусное видео парня с накачанной челюстью ужаснуло врачей, ведь последствия не заставят себя ждать

Недавно в своём тикток-аккаунте парень опубликовал ролик, в котором показал, как он добился точёного подбородка. По словам француза, ему потребовалось два месяца, чтобы "накачать" мышцы лица с помощью специального эспандера. Результат впечатляющий и немного жуткий. Из-за непропорционально массивных жевательных мышц француз стал похож на карикатурного героя мультфильмов.

Кадры из видео © TikTok / lucamarchesi_lm

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Но странный вид огромной челюсти — лишь дело вкуса. Проблема в реальной опасности подобных тренировок для здоровья. Когда ролики Луки стали вирусными, они дошли и до медиков, которые были впечатлены не меньше рядовых пользователей соцсети. К примеру, терапевт и стоматолог Мартина Ходжсон предупредила: это упражнение может привести к длительным болям и даже к мигрени.

Кадры из видео © TikTok / lucamarchesi_lm

Чрезмерно развитые жевательные мышцы могут вызвать такие проблемы, как мигрень, боль в височно-нижнечелюстном суставе или даже его дисфункцию. Это мышцы, которые соединяют челюсть со скулой и помогают нам жевать, поэтому качать их крайне не рекомендуется Мартина Ходжсон

Также специалист отметила, что боль, вызванную такими тренировками, можно лечить. Однако для этого понадобится несколько уколов ботокса, чтобы расслабить мышцы и уменьшить воспаление, пишет Daily Star.

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