Вирусное видео парня с накачанной челюстью ужаснуло врачей, ведь последствия не заставят себя ждать
Огромный подбородок модели из Франции Луки Маркези шокировал сначала пользователей соцсетей, а затем и врачей. Специалисты бьют тревогу: то, что пропагандирует парень, не только выглядит странно, но и может нанести реальный вред здоровью.
Недавно в своём тикток-аккаунте парень опубликовал ролик, в котором показал, как он добился точёного подбородка. По словам француза, ему потребовалось два месяца, чтобы "накачать" мышцы лица с помощью специального эспандера. Результат впечатляющий и немного жуткий. Из-за непропорционально массивных жевательных мышц француз стал похож на карикатурного героя мультфильмов.
Это что, красивый Сквидвард?
Он, как грызун, копит орешки на зиму
Но странный вид огромной челюсти — лишь дело вкуса. Проблема в реальной опасности подобных тренировок для здоровья. Когда ролики Луки стали вирусными, они дошли и до медиков, которые были впечатлены не меньше рядовых пользователей соцсети. К примеру, терапевт и стоматолог Мартина Ходжсон предупредила: это упражнение может привести к длительным болям и даже к мигрени.
Чрезмерно развитые жевательные мышцы могут вызвать такие проблемы, как мигрень, боль в височно-нижнечелюстном суставе или даже его дисфункцию. Это мышцы, которые соединяют челюсть со скулой и помогают нам жевать, поэтому качать их крайне не рекомендуется
Также специалист отметила, что боль, вызванную такими тренировками, можно лечить. Однако для этого понадобится несколько уколов ботокса, чтобы расслабить мышцы и уменьшить воспаление, пишет Daily Star.
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