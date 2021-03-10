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Вирусное видео парня с накачанной челюстью ужаснуло врачей, ведь последствия не заставят себя ждать

Огромный подбородок модели из Франции Луки Маркези шокировал сначала пользователей соцсетей, а затем и врачей. Специалисты бьют тревогу: то, что пропагандирует парень, не только выглядит странно, но и может нанести реальный вред здоровью.

10 марта 2021, 10:02

Кадры из видео © TikTok / lucamarchesi_lm

Недавно в своём тикток-аккаунте парень опубликовал ролик, в котором показал, как он добился точёного подбородка. По словам француза, ему потребовалось два месяца, чтобы "накачать" мышцы лица с помощью специального эспандера. Результат впечатляющий и немного жуткий. Из-за непропорционально массивных жевательных мышц француз стал похож на карикатурного героя мультфильмов.

Кадры из видео © TikTok / lucamarchesi_lm

Это что, красивый Сквидвард?

Пользователь TikTok

Он, как грызун, копит орешки на зиму

Пользователь TikTok

Но странный вид огромной челюсти — лишь дело вкуса. Проблема в реальной опасности подобных тренировок для здоровья. Когда ролики Луки стали вирусными, они дошли и до медиков, которые были впечатлены не меньше рядовых пользователей соцсети. К примеру, терапевт и стоматолог Мартина Ходжсон предупредила: это упражнение может привести к длительным болям и даже к мигрени.

Кадры из видео © TikTok / lucamarchesi_lm

Кадры из видео © TikTok / lucamarchesi_lm

Чрезмерно развитые жевательные мышцы могут вызвать такие проблемы, как мигрень, боль в височно-нижнечелюстном суставе или даже его дисфункцию. Это мышцы, которые соединяют челюсть со скулой и помогают нам жевать, поэтому качать их крайне не рекомендуется

Мартина Ходжсон

Также специалист отметила, что боль, вызванную такими тренировками, можно лечить. Однако для этого понадобится несколько уколов ботокса, чтобы расслабить мышцы и уменьшить воспаление, пишет Daily Star.

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Врачи бьют тревогу. Подростки в TikTok увеличивают губы с помощью крема для эрекции, и вот результат

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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