Девушка нашла странный знак на двери машины, и в Сети посоветовали ей скорее убегать оттуда
По мнению пользователей Сети, когда оставляешь автомобиль на парковке, лучше потом тщательно осмотреть его.
Фото © TikTok / ice.lemon.water
Зачастую тема похищения и продажи людей в рабство кажется далёким сюжетом из новостей или фильмов. Такое совершенно точно не может произойти ни с кем в XXI веке, однако статистика говорит об обратном. Поэтому девушки в соцсетях стараются делиться лайфхаками и советами о том, как не попасть в страшную ситуацию. Так, пользовательница Тиктока ice.lemon.water из Нью-Йорка, США, опубликовала видео, как она выезжает с парковки.
Видео © TikTok / ice.lemon.water
Девушка обратила внимание зрителей на то, что на двери одной из машин на ручку была намотана проволока, причём таким образом, что её было бы трудно снять, пишет Bored Panda. Сперва ice.lemon.water решила, что это шутка, но затем она заметила такую же проволоку, но уже на другой машине. Она заявила, что отсюда лучше уезжать поскорее, но подписчицы не поняли её паники. Зато всё подробно объяснил Риз, известный как achunkyguy.
Видео © TikTok / achunkyguy
Он рассказал, что такой сюрприз, скорее всего, признак того, что на вас положили глаз похитители. Они наматывают проволоку на ручку двери и, пока потенциальная жертва пытается её размотать (а на это тратится уйма времени), на неё нападают. Поэтому Риз очень попросил всех девушек, которые увидели на своей машине такой привет от преступников, вернуться обратно в то людное заведение, где они были до этого, и найти себе сопровождающего до машины. Оставаться одной в такие моменты очень не рекомендуется.
Фото © TikTok / ice.lemon.water и achunkyguy
Поэтому меня учили никогда не класть в машину слишком женские штучки, чтобы не стать жертвой нападения...
Девчонки, не надо ехать сразу домой, лучше направляйтесь в полицейский участок или в автомастерскую, чтобы вам проверили машину на наличие трекеров. Иногда это девушкам даже бесплатно делают
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