Хозяйка в панике искала исчезнувшего кота, пока не заметила глаза на своей чёрной юбке — видео
Коты гуляют сами по себе, и, если они не хотят, чтобы их нашли, даже хозяевам едва ли это удастся. Мохнатый герой материала не только перепугал "своего человека", но и открыл новый уровень камуфляжа.
Недавно Кайла Робинсон из Флориды, США, здорово перепугалась. Её котейка по кличке Эдгар Аллан Мур вдруг пропал. Девушка осмотрела весь дом в поисках лежебоки, но всё тщетно. Ни на диване, ни на других излюбленных местах питомца не было. Американка сильно разволновалась, пока случайно не наткнулась на усатого — всё это время он был рядом с ней. Только посмотрите, как он замаскировался!
Оказалось, незадолго до "пропажи" питомца девушка начала разбирать грязное бельё. Из чёрного девушка нашла только юбку, которая валялась на полу дольше остальных. Тогда-то кот и заметил новую лежанку с запахом владелицы. Обустроившись, чёрный кот буквально слился с окружением. Лишь когда он открыл глаза, Кайла смогла его найти, пишет The Dodo.
Американка была так впечатлена ситуацией, что решила написать об этом в "Тикток", и не зря — ролик с котом-спецагентом стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 1,3 млн раз. В комментариях пользователи даже засомневались: что это за кот такой, раз его совсем не видно. Для скептиков Кайла опубликовала ещё кадры с питомцем, но на этот раз на контрастном фоне.
Твоя юбка буквально сказала "👁 👁"
Зато есть плюсы: его шерсть не видна 😂💙
Дикая пустота обнаружена!
WOW-animals
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