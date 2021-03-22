Хозяйка в панике искала исчезнувшего кота, пока не заметила глаза на своей чёрной юбке — видео

Недавно Кайла Робинсон из Флориды, США, здорово перепугалась. Её котейка по кличке Эдгар Аллан Мур вдруг пропал. Девушка осмотрела весь дом в поисках лежебоки, но всё тщетно. Ни на диване, ни на других излюбленных местах питомца не было. Американка сильно разволновалась, пока случайно не наткнулась на усатого — всё это время он был рядом с ней. Только посмотрите, как он замаскировался!

Кадры из видео © TikTok / kayla_the.alien

Оказалось, незадолго до "пропажи" питомца девушка начала разбирать грязное бельё. Из чёрного девушка нашла только юбку, которая валялась на полу дольше остальных. Тогда-то кот и заметил новую лежанку с запахом владелицы. Обустроившись, чёрный кот буквально слился с окружением. Лишь когда он открыл глаза, Кайла смогла его найти, пишет The Dodo.

Кадры из видео © TikTok / kayla_the.alien

Американка была так впечатлена ситуацией, что решила написать об этом в "Тикток", и не зря — ролик с котом-спецагентом стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше 1,3 млн раз. В комментариях пользователи даже засомневались: что это за кот такой, раз его совсем не видно. Для скептиков Кайла опубликовала ещё кадры с питомцем, но на этот раз на контрастном фоне.

Твоя юбка буквально сказала "👁 👁" poisoned_hearts

Зато есть плюсы: его шерсть не видна 😂💙 amethyst_tsuzuki

Дикая пустота обнаружена! hgcello993

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