Давно хотели узнать, но боялись спросить: как выглядят скелеты самых странных мультяшных героев
Часто создатели мультфильмов рисуют непропорциональных героев, чтобы даже через пластику тела любой зритель мог понять их характер. Но тогда страдает анатомия — сложно представить, какой скелет внутри подобных персонажей.
Недавно бразильский цифровой художник Луис Рогерио Фариа Роса тоже задался этим вопросом. С помощью современных технологий он воссоздал, как могли выглядеть скелеты известных мультгероев, и в подборке ниже — 10 самых впечатляющих и жутких примеров.
Барт из "Симпсонов"
Декстер из "Лаборатории Декстера"
Дональд Дак из вселенной Дисней
Эрик Картман из "Южного парка"
Фред из "Флинтстоунов"
Ник из мультсериала "Большой рот"
Финес из мультсериала "Финес и Ферб"
Стьюи из "Гриффинов"
Тимми Тёрнер из "Волшебных покровителей"
Дик Дастардли из "Сумасшедших гонок"
WOW-news
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