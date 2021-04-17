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Давно хотели узнать, но боялись спросить: как выглядят скелеты самых странных мультяшных героев

Часто создатели мультфильмов рисуют непропорциональных героев, чтобы даже через пластику тела любой зритель мог понять их характер. Но тогда страдает анатомия — сложно представить, какой скелет внутри подобных персонажей.

17 апреля 2021, 17:00

Фото © Bored Panda

Недавно бразильский цифровой художник Луис Рогерио Фариа Роса тоже задался этим вопросом. С помощью современных технологий он воссоздал, как могли выглядеть скелеты известных мультгероев, и в подборке ниже — 10 самых впечатляющих и жутких примеров.

Барт из "Симпсонов"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Декстер из "Лаборатории Декстера"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Дональд Дак из вселенной Дисней

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Эрик Картман из "Южного парка"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Фред из "Флинтстоунов"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Ник из мультсериала "Большой рот"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Финес из мультсериала "Финес и Ферб"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Стьюи из "Гриффинов"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Тимми Тёрнер из "Волшебных покровителей"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Дик Дастардли из "Сумасшедших гонок"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

Как герои советских мультиков выглядели бы в жизни: 7 работ художника из Томска

Как герои советских мультиков выглядели бы в жизни: 7 работ художника из Томска

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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