Звуки из гробницы, волки-оборотни и землетрясения: 7 самых жутких фактов о могиле Тамерлана

Нет на земле другой могилы завоевателя, о которой было бы сложено столько легенд и ходило бы столько невероятных слухов, как гробница великого завоевателя Тамерлана. Этот полководец стал легендой при жизни, но ещё больше снискал он славы после смерти. От его династии вели свои роды правители Самарканда и Бухары, а люди приписывали ему происхождение от Чингисхана и всерьёз писали, что в роду Великого Хромого были волки-оборотни.

На родине его называли Тимур ибн Тарагай Барлас, что означало Тимур, сын Тарагая из рода Барлас. При жизни у него было два прозвища — Хромой (Ланк, Аксак) и Железный, ибо о его воле и жестокости ходили легенды. Тимур (или на европейский манер Тамерлан) действительно провёл всю жизнь в военных походах. Соседи тряслись от страха при его имени. Его боялись Китай и Индия, Туркестан и Хорезм, персы и османы, Золотая Орда. Москва выстояла чудом: когда Тамерлан направил своё войско на столицу Руси, Москва уже была разорена ханом Тохтамышем и не смогла бы пережить ещё одно нашествие. Тогда русские понесли навстречу Тамерлану Владимирскую икону Богородицы. В стане Тамерлана началась чума, и он поворотил войско назад.

Нашествие могло стать концом русской цивилизации — непокорных Тамерлан вырезал. О его зверствах ходили легенды. В Индии он казнил сто тысяч пленных, а в восставшем Исфахане (Персия) воздвиг холм из семидесяти тысяч голов. Завоёванные народы считали его одержимым, а приближённые восхваляли до небес.

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Он даже умер в дороге, отправившись в 1405 году в возрасте 68 лет покорять Китай. Правда, произошло это не в бою. Тамерлан вдруг занемог в пути и умер от неведомой болезни. После смерти тело полководца было бальзамировано, положено в оббитый серебром гроб из эбенового дерева и отвезено в Самарканд, где упокоилось в гробнице Гур-Эмир, которую Тимур начал строить для внука.

Сам мавзолей представляет собой восьмиугольное здание, в котором стоят надгробные плиты великих покойников. Склеп расположен ниже, под землёй. Туда ведёт низкий вход со ступенями. Он сложен из простых кирпичей без рисунков и украшений. Внутри стоит семь каменных гробов, один из которых и принадлежит Тамерлану, а ещё один — его духовному наставнику по имени Мир Саид Барака. С этой-то могилой и связаны страшные слухи.

Проклятый нефрит

Примерно через двадцать лет после смерти Тамерлана его внук Мирза Улугбек привёз из Китая огромную плиту чёрного нефрита. Он знал, что дед любил этот камень и считал его волшебным, но хотел ещё и задобрить предка, ведь Улугбек захватил в Самарканде власть вопреки воле Тимура.

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Нефрит был отполирован, покрыт изысканным геометрическим узором, на нём была высечена родословная Тамерлана, а сама плита была установлена таким образом, чтобы точно указывать местонахождение могилы полководца под полом.

В 1747 году персидский завоеватель Надир-шах захватил Самарканд и решил забрать с собой в Персию надгробие завоевателя — хотел украсить пол мечети в Мешхеде. Но если он решил отомстить Тимуру за унижение персов в прошлых поражениях, то совершил ошибку.

Стоило нефриту попасть на территорию Персии, как Надир-шаха стали терзать ночные кошмары, а он сам стал ходить мрачнее тучи. Поговаривали, что по ночам к нему в комнату слетаются духи и терзают его тело. Крики полководца будили приближённых. Наконец шах тяжело заболел, а Персию стали сотрясать разрушительные землетрясения. В конце концов к шаху во сне явился учитель Тимура — потомок пророка Мухаммеда Мир Саид Барака. Он сказал завоевателю, что разорять могилы умерших — это страшный грех, а делать из надгробий полы — грех ещё больший. Искупить этот проступок шах может одним-единственным способом — вернув надгробную плиту в Самарканд.

Проснувшись, Надир-шах велел отвезти нефритовое надгробие назад, что и было сделано. Но это не помогло. Вскоре шах буквально сошёл с ума от жестокости. Несмотря на то что военная удача отвернулась от него и он то и дело терпел поражения, путь его был устлан трупами, словно в него вселился дух самого Тамерлана. Историографы писали: "… Он убивал виновных и невинных, знатных и бедных, везде сооружал пирамиды из человеческих голов; и не было ни одной деревни или города, жители которых не испытали бы на себе гнев шаха". В конце концов шаха убили заговорщики — отрезали голову. Эта история надолго отбила охоту у авантюристов шутить с могилой Тамерлана.

Звуки из склепа

Востоковед Михаил Массон Фото © Wikipedia

Но когда в 1918 году большевики объявили, что ни Бога, ни Аллаха нет, сразу же нашлись желающие взглянуть на останки хромого старца своими глазами. Первым из них был востоковед Михаил Массон, который в 1926 году подал заявку на археологические работы в Гур-Эмире. Он наслушался легенд об этом месте. Жители Самарканда говорили, что по ночам из могилы Тамерлана доносятся звуки. Слышавшие их старались побыстрее пройти мимо и навсегда отказывались подходить к Гур-Эмиру в тёмное время. Иногда по ночам вокруг мавзолея видели таинственное свечение.

Побывав однажды ночью у гробницы и действительно что-то услышав, Массон загорелся идеей посмотреть, что там внутри. Однако разрешения ему не дали — у советской власти было и без него много хлопот. Массону так и не удалось проникнуть в Гур-Эмир. В 1941 году его назначили главой экспедиции, которой было поручено вскрыть могилу Тамерлана, но... он заболел паратифом и был вынужден уехать в Москву.

Меч и рубин Тамерлана

Представьте себе, истинные причины вскрытия священной для мусульман могилы неизвестны. Официальной причиной стал год узбекского поэта Навои, рукописи которого якобы были положены в могилу завоевателя. Никого не смутило, что Навои родился через 36 лет после смерти Тимура.

М.М. Герасимов, М.К. Каюмов и др. после вскрытия гробницы Тимура. 21 июня, 1941 г. Фото © Wikipedia

Учёный Ташмухамед Кары-Ниязов требовал вскрытия могилы по другой причине: он хотел убедиться, что там лежит именно Тимур. Ходили слухи, что тело завоевателя могли похоронить в Афганистане. По конспирологической версии, могилу Тамерлана хотел вскрыть сам Сталин — накануне войны с Германией он хотел завладеть артефактом, дарующим победу его обладателю, — мечом Тамерлана.

Но, скорее всего, и Сталина, и учёных вело любопытство, помноженное на жадность: среди легенд о Тамерлане ходила история о кроваво-красном рубине, который был похоронен с завоевателем. А значит, в могиле могли быть и другие ценности.

Магнитная аномалия

Впервые могила Тамерлана была обследована в 1925 году самаркандским инженером Мауэром. Он провёл "магнитные наблюдения" и обнаружил, что внутри может находиться какое-то большое стальное "тело" и масса других металлических артефактов. Свои соображения он изложил в записке. Эту записку к своей заявке приложил Массон, но учёным отказали. Отказать-то отказали, но, видимо, не забыли.

Фото © Wikipedia

Вместе с антропологом Герасимовым, археологами и кинооператором в 1941 году гробницу Тамерлана обследовали и инженеры. В момент, когда тяжёлую каменную крышку саркофага сдвинули с места, был зафиксирован всплеск магнитного поля. Он был такой силы, что в склепе погасло электричество — оно подавалось от генераторов. На следующий день генераторы заработали, словно поломки и не было.

Предупреждение старцев

О том, что могилу кровавого завоевателя вскрывать нельзя, археологов предупреждали три старца. Об этом вспоминал оператор Малик Каюмов и 13-летний подросток Камал Айни, сын одного из членов правительственной комиссии по вскрытию могилы.

Когда свет пропал и учёные вышли из склепа, к ним подошли три старца. Они несли перед собой книгу "Джунгному", в которой описывались битвы прошлого. Книга была открыта на странице со словами: "Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая страшная, какой мир ещё не видывал". Эту книгу видели трое взрослых членов экспедиции, но лишь посмеялись над пожилыми людьми. 21 июня 1941 года была снята последняя третья плита с могилы "хромого старца". На следующий день началась Великая Отечественная война.

Голова как трофей

Экспедиция Герасимова вскрыла все могилы, находившиеся в склепе; головы тимуридов и самого Тамерлана были увезены в Москву для изучения. Только в 1942 году военный журналист Малик Каюмов поделился своими опасениями с генерал-лейтенантом Порфирием Чанчибадзе. Он рассказал генералу о пророчестве старцев, а тот передал рассказ Жукову. 20 ноября 1942 года головы всех тимуридов были возвращены в могилы и перезахоронены по всем мусульманским канонам. Через два месяца Красная армия одержала победу под Сталинградом.

Заговорённый

Сам великий завоеватель оказался совершенно не таким, как его представляли себе советские учёные. Это был высокий, рыжеволосый человек европейской внешности, ростом 172 сантиметра, крепкого телосложения, мускулистый, без проблем с зубами. Его здоровье совершенно не соответствовало возрасту — по летописям, он умер в возрасте 68–72 лет. В могиле находился скелет мужчины на 20 лет моложе. Вопреки законам шариата он не брил усы и имел длинные волосы. Однако сомнений в том, что перед ними Тамерлан, у учёных не было: человек был хром на правую ногу, а правая рука носила следы ранений. У Тимура она не сгибалась. Видимо, действительно злобный демон войны давал Тамерлану силы, молодость и здоровье. Был ли найден в гробнице меч Тамерлана, история умалчивает.

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