Город, которого нет: на границе Московской и Владимирской областей тысячи людей живут на "ничейной территории"

Военный городок Сергиев Посад — 15 находится на границе Московской и Владимирской областей. До недавнего времени вся социальная помощь поступала городку из соседнего Сергиева Посада, но с конца 2020 года всё изменилось. Пожилые люди, многодетные семьи и военные пенсионеры не могут достучаться до властей и выяснить, к какому региону они теперь относятся и как жить без медицинского обеспечения и правоохранителей.

В середине 50-х годов ХХ века в 30 километрах от Сергиева Посада и в 70 километрах от Москвы был построен военный городок Сергиев Посад — 15 (на тот момент он назывался Загорск). Здесь находились секретные объекты Вооружённых сил СССР. Работали поликлиники, почтовое отделение, гостиница для командированных и родственников служащих, охрану городка обеспечивала воинская часть.

— Я с мужем сюда переехала 52 года назад. Вы не представляете, как здесь было хорошо. И клуб работал, и библиотека была, и Министерство обороны следило за порядком. Но теперь всё пришло в упадок, — рассказывает местная жительница Тамара.

Фото © LIFE

Географически городок находится на территории Владимирской области, однако в 90-х стараниями командира части Виктора Макаркина он был включён в Московскую область. В 1998 году воинская часть была расформирована, но пенсионеры с семьями и детьми остались в своих квартирах. На сегодняшний день в Сергиевом Посаде — 15 живёт более 2000 человек. Некоторым из них удалось получить жильё в собственность, часть людей до сих пор, по их словам, живёт в квартирах, принадлежащих Министерству обороны, выданных пенсионерам по социальному найму. Тогда же начался конфликт с Московской областью.

— Нам власти Мособласти говорили: "Вы не наши!" Отказывались прописку выдавать, в поликлиниках принимать. Кому пенсионеры нужны? Дополнительная нагрузка на соцслужбы. Но в 2003 году губернатор Борис Громов принял решение оставить Сергиев Посад — 15 в Московской области. Нам снова начали выдавать паспорта, оказывать медпомощь, платить пособия с учётом региональных коэффициентов, дороги заасфальтировали, крышу в садике перекрыли, всё снова стало хорошо, — сказал Лайфу военный пенсионер Борис Мороз.

Что происходит сейчас















В конце 2020 года проблема принадлежности городка к одной из областей снова обострилась. Тех, кто менял паспорт или покупал квартиру в Сергиевом Посаде — 15, ещё регистрировали в Московской области, но скорая перестала приезжать, почта закрылась, в московской областной полиции местным жителям говорят: "Звоните во Владимирскую область, вы к нам больше не относитесь".

В городке нет банкоматов, участкового, медицинского работника. Есть магазин "Пятёрочка" и частная аптека. Котельная и очистные сооружения регулярно выходят из строя. Крыши жилых домов протекают. В подъездах — плесень и дурно пахнет.

До Сергиева Посада ходит прямой автобус, но, по словам местных жителей, водители им говорят, что в ближайшее время этот рейс будет закрыт. А чтобы добраться до районного центра Владимирской области — города Александров, нужно сесть на проходящий автобус до города Струнино, а затем пересесть на другой проходящий транспорт. Дорога займёт около трёх-четырёх часов, для пожилых людей это крайне сложный путь.

При этом исполняющий обязанности замдиректора Департамента региональной политики Владимирской области Илья Юрманов в официальном ответе сообщил Лайфу, что автобусное сообщение между военным городком и Александровом действует.

— Это враньё, извините. Прямого рейса нет, — отметила Виктория Караева, которая в 2019 году купила квартиру в городке с подмосковной пропиской. — У меня здесь живёт мама. У нашей соседки пятеро детей. Но нас никто не спрашивает: хотим ли мы быть жителями Владимирской области, хотим ли мы терять деньги на переводе в другой регион, где и соцвыплаты ниже, и уровень медицины хуже. Не хотим. Мы и на общих собраниях этот вопрос обсуждали, когда собирали подписи о сохранении нас в Мособласти.

Однако, как следует из ответа Юрманова, собрание жителей военного городка не проводилось.

— Видимо, о нашем городке Владимирская область вообще ничего не знает, — добавила Виктория.

Кому принадлежит городок

Фото © LIFE

Постановления или акта о передаче Сергиева Посада — 15 во Владимирскую область нет. Однако, согласно приказу министра обороны РФ от 1 октября 2012 года, городок был передан в собственность Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. Данный приказ утратил силу в 2014 году, поскольку фактически городок расположен на землях Александровского района Владимирской области.

При этом земли, на которых находится городок с жилыми домами, котельной, очистными сооружениями, школой, детским садом и магазинами, относятся к лесному фонду. Как сообщили Лайфу в Правительстве Владимирской области, Сергиев Посад — 15 и всё его имущество будут приняты в регион только после перевода земельного участка из лесного фонда.

В 2016 году Совет народных депутатов Александровского района Владимирской области включил городок в границы деревни Таратино Каринского сельского поселения. На каком основании это было сделано, неизвестно. Но жители продолжали платить за коммунальные услуги в Московскую область и получать прописку этого же региона.

В постановлении губернатора Московской области от 27 декабря 2019 года в перечне населённых пунктов городка Сергиев Посад — 15 нет. Однако в 2020 году местные жители по-прежнему получали регистрацию Московской области.

На данный момент большинство объектов инфраструктуры находится в собственности Министерства обороны РФ. В квитанциях об оплате коммунальных платежей получателем также числится Минобороны РФ. Лайф направил запрос в министерство, но на момент публикации ответа не последовало.

Фото © LIFE

В пресс-службе Правительства Московской области Лайфу сообщили, что Сергиев Посад — 15 передан безвозмездно в муниципальную собственность той территории, на которой он находится, то есть во Владимирскую область. И передача эта осуществлена на основании Федерального закона № 423, принятого в 2011 году.

Жители утверждают, что их никто с 2003 года не уведомлял об изменениях принадлежности к регионам. Никаких референдумов, собраний, разговоров не проходило. По документам и исходя из ответов, полученных Лайфом, следует, что городок уже не входит в Московскую область, но и в составе Владимирской области его нет из-за назначения земель.

Поэтому пенсионеров уже не принимают в больницах Московской области и скорая помощь из Сергиева Посада отказывается приезжать (аудиозаписи разговоров заболевших жителей города с диспетчером скорой есть в распоряжении редакции), однако и во Владимирской области сотрудники медучреждений отказываются работать с пациентами из военного городка.

"Ужасы нашего городка"







Подвешенное состояние целого городка на более чем две тысячи человек создаёт проблемы для местных жителей. И вопрос касается не только медпомощи, почты и социальной инфраструктуры.

Некоторые жители городка — бывшие военные, они сейчас работают в ЧОПе и хранят дома оружие, которое требует специальных разрешений и регистрации. О смене места жительства владелец оружия обязан уведомить правоохранителей в течение 10 дней. Если городок больше не относится к Московской области, а жители об этом не оповещены, владельцу оружия может грозить административное и даже уголовное наказание за нарушение правил.

Кроме того, одна из жительниц Сергиева Посада — 15 Ирина является опекуном несовершеннолетнего ребёнка. И теперь из-за путаницы в принадлежности городка она не получает пособия — органы опеки Владимирской области требуют менять регистрацию места жительства в паспорте, чтобы прикрепить ребёнка к определённому району. В Московской области с Ириной не стали долго разговаривать и просто отправили документы по её опекаемой девочке в соседний регион.

— У нас ситуация тоже непростая. Мы с мужем вместе больше 40 лет. Он гражданин Молдавии. Сейчас ему нужно получать гражданство, но сделать это невозможно, потому что с видом на жительство и пропиской всё неясно. Его могут депортировать, — рассказала Лайфу другая жительница городка.

Пенсионеры понимают, что уровень пенсионных выплат во Владимирской области намного ниже. К тому же возрастной ценз на проживание в регионе обнуляется, а значит, получать пожилые люди будут очень небольшие пособия, выжить на которые практически невозможно.

Фото © LIFE

— Управляющая компания, которая у нас работает, выбрана Каринским сельским поселением. Никто из нас договор с этой УК не заключал. Кому мы платить должны? У нас уже было две управляющих, которые после года работы объявляли себя банкротами и пропадали. А в домах крысы, плесень и струи воды по стенам с крыши текут, — говорит Виктория Караева.

Правительство Владимирской области утверждает, что предыдущие УК отказались от оказания услуг, поэтому новая компания была определена в городке на год. В дальнейшем собственники вправе самостоятельно выбрать другую управляющую компанию.

А пока идут все эти разбирательства, жители сами чистят дороги, пытаются подлатать крышу и делают друг другу уколы.

— Моя бывшая соседка, которая больше 20 лет назад переехала на юг, была недавно у нас в гостях. Плакали мы горько. Говорит, лучше бы не приезжала, ведь в её памяти наш городок был цветущим, а теперь гниём. Даже умереть спокойно нам не дают, — со слезами рассказывает женщина возле кассы в "Пятёрочке".

Лайф следит за ситуацией в Сергиевом Посаде — 15.

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