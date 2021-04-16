На пенсию ещё рано: Орловский согласился заменить бойца на турнире UFC за 9 дней до поединка

Фиаско в бою с Томом Аспиналлом прервало двухматчевую победную серию Андрея Орловского, окончательно примерившего на себя роль гейткипера. Как говорит сам белорус, завязывать с боями он пока не собирается, но и конкурировать на топовом уровне не в силах, о чём красноречиво свидетельствуют поражения во встречах с Таи Туивасой, Шамилем Абдурахимовым, Аугусто Сакаи и Жаирзиньо Розенстрайком. К чести белоруса необходимо отметить, что большая часть его поражений оказалась судейским решением и ни о какой хрустальной челюсти речи нет.

За девять дней до ивента, который состоится в ночь на 18 апреля в Лас-Вегасе, Андрей согласился выйти на бой против Чейза Шермана. 31-летний тяжеловес из Миссисипи выступал в UFC в период 2016–2018 годов, заработав отрицательный рекорд 2-5. Среди прочих американца нокаутировали Уолт Харрис, Шамиль Абдурахимов и Аугусто Сакаи. После столь провального пребывания в ведущей лиге Чейз отправился в свободное плавание, выиграв три боя в местечковом промоушене Square Ring Promotions. Параллельно Ванильная Горилла попробовал себя и в боях на голых кулаках в организации Bare Knuckle FC, умудрившись даже стать там чемпионом. Но властвование Шермана оказалось недолгим: первая же защита обернулась для американца потерей титула. В мае прошлого года Чейз успешно вернулся в UFC, нокаутировав во втором раунде сурового Исаака Виллануэву.

Говоря по правде, Чейз во встрече с Орловским выглядит фаворитом. Он провёл полноценный подготовительный лагерь, на его стороне молодость, скорость и довольно внушительная ударная мощь. Если Питбулю удастся дойти до судейского решения, это уже будет достижением, но если он победит, то это будет значить только одно: с белорусом далеко ещё не всё закончено!

В мэйн-ивенте наконец-то пройдёт бой в среднем весе между экс-чемпионом Робертом Уиттакером и Келвином Гастелумом.

Бойцы должны были встретиться друг с другом в клетке значительно раньше, в феврале 2019-го, но, как говорится, тогда было не суждено… Роберт после уступки пояса Исраэлю Адесанье провёл два поединка, одолев по очкам Даррена Тилла и Джареда Каннонье. Тем самым 30-летний австралиец сохранил за собой первую строчку рейтинга и в случае успеха в этот уик-энд железобетонно станет следующим оппонентом нигерийского чемпиона.

Рубеж 2019–2020 года оказался для Келвина Гастелума кошмарным: американец проиграл три подряд поединка. Выйти в плюс 29-летний аризонец смог лишь в феврале 2021-го, добыв победу судейским решением над Яном Хейнишем.

Гастелум на сегодняшний день занимает восьмую строчку рейтинга средневесов UFC и в случае победы 18 апреля совершит попросту гигантский скачок.

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