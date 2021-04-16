Акции в супермаркетах: 5 самых выгодных акций в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

Полуфабрикаты в "Пятёрочке" — скидки до 60%

До 19 апреля в сети магазинов "Пятёрочка" действуют скидки на полуфабрикаты. Например, шашлычные колбаски или маринованный шашлык от производителя "Ближние горки" можно приобрести со скидкой в 31%, а пельмени-"бульмени" от бренда "Горячая штучка" — со скидкой в 38%.

Самые выгодные предложения — на пельмени. Так, халяльные сибирские пельмени от компании "Мясной дворик" сейчас дешевле на 60%, а пельмени "Император" — на 50%.

Цены на замороженные овощи и куриные наггетсы снижены в среднем на 30%.

Колбасы и сосиски в "Магните" — скидки до 51%

До 20 апреля в торговой сети "Магнит" в два раза дешевле можно приобрести: сырокопчёную колбасу "Премьера" от бренда "Дим Димыч", салями "Венская" от ОМПК, нарезку "Сальчичон" от ЧМПЗ и салями "Итальянская" от "Дмитровского продукта".

Молочные сосиски продаются со скидкой 51%, а колбаса "Вязанка" — по акции "1+1", когда нужно положить в корзину два товара, а заплатить только за один.

Сладости в "Пятёрочке" — скидки до 46%

Любителям десертов, конфет и шоколада стоит заглянуть на выходных в "Пятёрочку". Здесь торт "Тирамису" продаётся со скидкой 25%, а шоколад "Вдохновение" стоит 70 рублей вместо 131.

Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

По акции "1+1" можно приобрести пирожное "Барни", акция "2+1" действует на печенье "Юбилейное" и вафли "Коломенское".

Конфеты-батончики "Ротфронт" дешевле на 40%, а суфле "Райские облака" — на 43%.

Молоко, сыры, творог в "Дикси" — скидки до 33%

До 18 апреля в "Дикси" можно купить молоко "Простоквашино" за 53 рубля вместо 67. Кефир "Экомилк" стоит 55 рублей, а не 63.

Несколько видов сыров также продаются со скидками. Например, творожный сыр с прованскими травами представлен на полках супермаркетов на 33% дешевле, такая же акция действует на сливочный сыр "Ландерс".

Рыба и морепродукты в "Магните" — скидки до 33%

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Самое выгодное предложение действует на пасту из морепродуктов "Балтийский берег" — минус 33% от обычной цены. Немного меньшая скидка — на варёно-мороженые креветки в панцире — 31%.

Рыбные консервы можно приобрести в среднем на 20% дешевле. А свежая скумбрия стоит 160 рублей вместо 180.

Ранее Лайф рассказывал о пяти способах обмана в супермаркетах, которыми пользуются продавцы магазинов. Например, если у покупателя нет с собой бонусной карты, то кассир зачастую может записать баллы клиента на свою карту. Кроме того, продавцы способны пробить один и тот же товар дважды или "подсунуть" клиенту товар у кассы — якобы по скидке, но на самом деле за обычную стоимость, обманывая ожидания клиента, привыкшего к акционным продуктам на кассе.

Также покупатели не видят хороших товаров, поскольку сотрудники магазинов не выставляют их на витрины, а выкупают самостоятельно. Только сначала ждут, чтобы поставщик снизил цену. Особенно это касается крутых подарочных наборов и новинок продуктового рынка.

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