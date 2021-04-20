Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мама в ужасе умоляла родителей приехать, когда заметила на видео, кто появился за её спиной

Мама из Халвуда, Британия, старается быть на одной волне со своими детьми. Женщина ведёт профили в популярных соцсетях, но недавно её так перепугало видео, которое она снимала в "Тиктоке", что отходить придётся ещё долго.

20 апреля 2021, 15:05

Кадры из видео © TikTok / corby123aaa

Пару дней назад 33-летняя Кейли Корби уложила двоих своих детей спать, а сама пошла проводить время в "Тиктоке". В ленте женщине попалось смешное видео пользователя willparfitt, которое она просто не могла оставить без комментария. Мама решила снять дуэт с молодым человеком, выразив все эмоции напрямую.

Кадры из видео © TikTok / corby123aaa

Вот только женщине было не до смеха, когда она по настоянию знакомого пересмотрела, что она наснимала. На пятой секунде за её спиной можно заметить жуткий двигающийся силуэт. Казалось бы, это просто дети бродят по дому, но Кейли уверена — они уже давно спали. И если нет, их фигуры даже отдалённо не похожи на то, что она увидела на видео.

Прошлой ночью я была на кухне, снимала тикток. Я отправила его своему другу, и он сказал мне: "За тобой какая-то фигура, кто это?" Я пересмотрела запись, и за мной и правда был кто-то!

Кейли Корби

Кадры из видео © TikTok / corby123aaa

Британка так перепугалась, что в эту же ночь попросила своих родителей приехать и переночевать у них, чтобы ей было спокойнее, пишет Daily Star. В полицию пока что Кейли не обращалась.

Мои родители приехали к нам тем же вечером около полуночи, чтобы остаться вместе со мной. Папа бы ни за что не оставил меня одну, ведь у меня тут ещё дети. Я чувствовала себя ужасно, не могла расслабиться. Мне просто было страшно. Словно за мной постоянно кто-то наблюдает

Кейли Корби

Девушка записывала сториз по пути домой, не заметив, что за деревом её поджидает чьё-то белое лицо

Девушка записывала сториз по пути домой, не заметив, что за деревом её поджидает чьё-то белое лицо

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Давно хотели узнать, но боялись спросить: как выглядят скелеты самых странных мультяшных героев

17 апреля, 17:00

Стример с помощью крика остановил ограбление, и этот прямой эфир запомнится его зрителям надолго

18 апреля, 13:00

"Будет жарко": "Вице-мисс Приморье" снимала пьяный отрыв с моделями перед тем, как авто упало с моста

сегодня в 15:21

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил брошенный посетителем мячик и умер

сегодня в 16:08

В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V" — видео прямо из цеха

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1