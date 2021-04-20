Мама в ужасе умоляла родителей приехать, когда заметила на видео, кто появился за её спиной
Мама из Халвуда, Британия, старается быть на одной волне со своими детьми. Женщина ведёт профили в популярных соцсетях, но недавно её так перепугало видео, которое она снимала в "Тиктоке", что отходить придётся ещё долго.
Пару дней назад 33-летняя Кейли Корби уложила двоих своих детей спать, а сама пошла проводить время в "Тиктоке". В ленте женщине попалось смешное видео пользователя willparfitt, которое она просто не могла оставить без комментария. Мама решила снять дуэт с молодым человеком, выразив все эмоции напрямую.
Вот только женщине было не до смеха, когда она по настоянию знакомого пересмотрела, что она наснимала. На пятой секунде за её спиной можно заметить жуткий двигающийся силуэт. Казалось бы, это просто дети бродят по дому, но Кейли уверена — они уже давно спали. И если нет, их фигуры даже отдалённо не похожи на то, что она увидела на видео.
Прошлой ночью я была на кухне, снимала тикток. Я отправила его своему другу, и он сказал мне: "За тобой какая-то фигура, кто это?" Я пересмотрела запись, и за мной и правда был кто-то!
Британка так перепугалась, что в эту же ночь попросила своих родителей приехать и переночевать у них, чтобы ей было спокойнее, пишет Daily Star. В полицию пока что Кейли не обращалась.
Мои родители приехали к нам тем же вечером около полуночи, чтобы остаться вместе со мной. Папа бы ни за что не оставил меня одну, ведь у меня тут ещё дети. Я чувствовала себя ужасно, не могла расслабиться. Мне просто было страшно. Словно за мной постоянно кто-то наблюдает
WOW-news
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