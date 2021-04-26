Девушка из Саратова, вместо того чтобы постареть за 17 лет, стала выглядеть ещё моложе, чем раньше

Недавно Анна показала свою старую фотографию и сломала систему. На снимке из паспорта блогерше всего 18 лет, но по какому-то удивительному стечению обстоятельств выглядит она на ней намного старше, чем сейчас. Ролик наделал много шума среди подписчиков девушки и не только. Сами посмотрите почему.

Кадры из видео © TikTok / mallvina0

Не все пользователи соцсети были в восторге от такого преображения. Мол, с толстым слоем косметики даже из 80-летней бабушки можно сделать красавицу, а некоторые вообще заявили, что в 35 лет негоже тиктоки снимать. Но блогерша, которая называет себя саратовской тян, не обращает на хейтеров внимания. Сейчас на неё подписано порядка 22 тысяч человек, и девушка полна решимости увеличить армию фанатов до 30 тысяч!

Фото © Instagram / zhalninaa.a

Помимо тиктока саратовчанка ведёт аккаунт в "Инстаграме" zhalninaa.a, где публикует кадры из жизни и фотосессий. Фанаты в восторге, ведь с такими данными девушке прямая дорога на мировые подиумы. Жаль только, что для фешен-индустрии 35 лет — уже слишком солидный возраст.

Всем бы в 35 выглядеть на 17😵😵❤️ Ghettobestie

Ты самая красивая девушка во всей Вселенной Mister_homo_sapiens

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