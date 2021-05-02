10 непонятных для обычного человека фактов о Японии, которые доказывают, что эта страна уникальна
Несмотря на то что Япония занимает далеко не первое место по площади, по населению она смело входит в топ-15. А по продолжительности жизни вообще на первом месте — в среднем японцы живут по 84,3 года. Но это островное государство может похвастаться не только демографией, и в подборке ниже — десять доказательств этого.
Фото © Gareth Jones, elainmask
В Японии торговые автоматы стоят на каждом углу. Их настолько много, что даже есть статистика: 1 аппарат на 23 человека
Фото © Okinawa Soba (Rob)
Спать на работе — нормально. В большинстве стран человека, решившего подремать на смене, могут уволить. В Японии всё наоборот. В их картине мира уснувший работник — преданный делу, ведь очевидно, он трудился до изнеможения
Фото © Russ Bowling
С начала до середины лета в Японии сезон дождей, так что без зонта на улицу никто не выходит. Для удобства все заведения вроде торговых центов, спортивных клубов ставят у входов специальные устройства, где посетители могут оставить мокрые зонты под ключ
Рестораны выставляют в витринах фальшивую еду, чтобы привлечь клиентов. Раньше всё делали из воска, но сейчас изготавливают из биоразлагаемого ПВХ. Стоит дорого, но зато хранится годами, сохраняя аппетитный вид
Фото © FotoshopTofs
Все знают, что движение на дорогах в Японии левостороннее. Оказывается, это отражается и на людях. В то время как пассажиры метро по всему миру стоят на эскалаторах справа, японцы держатся левой стороны, давая пройти спешащим пассажирам
Фото © Karl Baron
Подгузников для взрослых продаётся больше, чем для детей. Причина этого кроется в стремительном старении населения страны. Больше трети Японцев — старше 65 лет, а коэффициент рождаемости очень низкий
Фото © David Shankbone
В Японии очень распространены мэйдо-кафе (от англ. maid — горничная). В этих заведениях необычная система обслуживания. Все официантки одеты в формы горничных на французский манер и общаются с гостями как с хозяевами квартиры. К примеру, каждого зашедшего встречают словами "Добро пожаловать домой!"
Фото © JAPANKURU
Во многих общественных туалетах есть "держатели" для детей. Было бы неплохо завести такие и вне Японии — с этими простыми устройствами родители могут не беспокоиться о том, что их малыши попадут в неприятности
В городе Симабаре на уличных дренажных каналах вода настолько чистая, что в ней живут рыбки кои
У многих туалетов есть раковины, прикреплённые к бакам. Выглядит странно, но только задумайтесь, сколько воды сэкономлено таким незамысловатым образом
Фото © Gareth Jones
Это — лишь малая часть примеров того, как сильно Япония отличается от остального мира. Ещё больше — в подборке Bored Panda.
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