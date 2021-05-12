Актёр написал последний пост из больничной палаты, моля о помощи, прежде чем умер от коронавируса
В Индии эпидемиологическая ситуация стала катастрофической. Больницы переполнены, кислорода не хватает, и заражённые умирают, ожидая помощи. Среди них оказался и популярный блогер и актёр Рахул Вохра.
Фото © Facebook / Irahul Vohra. Скриншот © Instagram / ijyotitiwari
35-летний Рахул Вохра умер от коронавируса, находясь в больнице в Нью-Дели, куда он попал в начале мая. Перед гибелью артист оставил несколько записей в "Фейсбуке", где жаловался на медицинское обслуживание, пишет CNN. Парень указал, что на публикацию решился от отчаяния.
Этот [кислород] сейчас чрезвычайно ценен. Без него у пациентов кружится голова, и они страдают. Ты пытаешься позвать санитаров, но никто не приходит. Они приходят через час или больше, и ты должен как-то справляться в их отсутствие
Фото © Instagram / irahulvohra, Facebook / Irahul Vohra
В последнем посте он написал, что смог бы выжить, если бы ему вовремя оказали должную помощь, и прикрепил ссылку на страницу премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Я бы выжил, если бы получил лучшее лечение. Ваш Рахул Вохра
Фото © Facebook / Irahul Vohra
Убитая горем супруга актёра Джоти Тивари сообщила о его гибели в "Инстаграме". "Мой Рахул покинул нас, это знают все, но никто не знает, как он покинул нас", — написала она, прикрепив видео из больничной палаты, где парень лежит с кислородной маской.
Видео © Instagram / ijyotitiwari
Напомним, что недавно Индия установила 11-й ковидный антирекорд с начала апреля. Суточный прирост заболевших достиг отметки в 400 тысяч человек. Тела умерших от ковида родственникам приходилось сжигать прямо на улицах, также около 150 трупов обнаружили в реке Ганг.
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