Разврат и смерть: императоры Рима, переплюнувшие Калигулу в похоти и гибели

Обожествление римских императоров, праздность и роскошь двора сыграли с Римом злую шутку – он пал, а слава о некоторых римских императорах осталась весьма своеобразная. Многие уже не помнят ни Цезаря, ни Октавиана, зато хорошо осведомлены о разврате, безделье и сумасбродстве древних правителей Рима. Чаще всего среди римских развратников называют Калигулу. Но были и другие императоры Рима, которые далеко переплюнули этого развращенного юношу.

Коммод

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Со 177-го по 92-й год Римом правил сластолюбец Луций Элий Аврелий Коммод, прославившийся блудом, воровством из казны и праздностью. По странному стечению обстоятельств его отцом был император-философ Марк Аврелий, а потому поговорка: «На детях гениев природа отдыхает» тут как нельзя кстати. Юноша рос вороватым и жестоким – уже в 12 лет он потребовал от отца сжечь в печи банщика, который подал ему слишком горячую воду. Пока отец был жив, Коммода было кому сдерживать, но когда Марк Аврелий скончался, и вся власть перешла к сыну, делать это было уже некому.

Поначалу его политика даже импонировала патрициям. Новый император не стремился к внешним завоеваниям, заключил мир с даками и сарматами и отказался от славянских земель за Дунаем. Чтобы вызвать любовь народа, Коммод свято чтил заповедь «хлеба и зрелищ» и то и дело устраивал пышные празднества. Однако вскоре казна опустела, а Коммод отдал власть фаворитам, предпочтя государственным делам разврат и развлечения.

Гарем императора насчитывал около шестисот женщин и юношей, и не было такой формы разврата, которой бы не предавался жестокий Коммод. Он любил переодеваться в женщин —любимым нарядом был наряд жрицы богини Исиды, пил вино без меры и обожал гладиаторские бои, выступая в роли секутора – гладиатора, вооруженного мечом-гладиусом и большим четырехугольным щитом. Любил на глазах публики убивать животных и требовал себе поклонения, как богу. Забавной шуткой считал преподнести гостям фекалии под видом изысканного угощения, а однажды измазал ими префекта Юллиана и заставил его плясать перед гостями голым.

Коммод не знал жалости, мог приказать казнить любимчика, если того требовала толпа, и любил «играть в доктора», но игры эти были далеки от эротики – он приказывал привязывать живых людей к каменным столам и препарировал их, попивая вино и слушая, как жертвы воют от боли.

Дошло до того, что он объявил Рим своей вотчиной, переименовал столицу в Коммодиану, а Сенат, не моргнув глазом, утвердил это решение. В конце концов его отравила любовница, а когда яд не подействовал – задушил раб по имени Нарцисс, с которым Коммод занимался борьбой.

Гелиогабал

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Говорить о политической деятельности императора Рима Марка Аврелия Антонина Гелиогабала нет смысла – он был объявлен императором в 14 лет и убит в 18. Все, что делал этот «мажор» с 218 года по 222 год – это развратничал и развлекался. Политикой занимались взрослые. Он хвалился, что ни одна проститутка не имела больше любовников, чем он. Любимым времяпрепровождением юноши было ездить голым на колеснице, запряженной обнаженными женщинами, которых он избивал бичом. По слухам он даже «вышел замуж» за своего любовника Гиерокла, а когда казна опустела, для ее пополнения занялся проституцией, открыв бордель в императорском дворце и зазывая туда всех желающих. Дошло до того, что он сам продавал себя за деньги и весьма гордился таким «заработком».

Рим при нем пошатнулся – на окраинах возникло множество бунтов, а религия страны находилась под угрозой – безумный юнец решил внедрить среди римлян пантеон Сирии и смешать религии в один безумный культ. Он сам служил новым богам, решил жениться на карфагенской богине Тиннит и ради такого дела зарезал несколько знатных римских юношей, принеся их в жертву.

Огюст Леру. «Триумф Гелиогабала». Фото © Википедия

Должности он раздавал любовникам. Так, его любимый танцор стал префектом (начальником полиции), визажист – главным по снабжению, а возница стал начальником охраны. Бывшие любовники императора становились консулами, легатами и наместниками. Самодурство юного развратника доходило до того, что гости должны были «есть» подаваемые блюда из воска и камней, других он ради смеха заталкивал к клетки к диким леопардам, а театральные представления стали порнографическими – на сцене в самом деле насиловали и убивали.

Немудрено, что в конце концов юнца убили. Кстати, он догадывался, что его убьют, и потому построил во дворце башню, вокруг которой велел разместить золотые плиты, инкрустированные драгоценностями – Гелиогабал предполагал броситься на них из башни, однако ему не дали – извращенца убили в сортире, а потом бросили в Тибр.

Нерон

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Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, правивший Римом с 54 по 68 годы и прославившийся гонениями на христиан, тоже был развратником. Для постельных утех он кастрировал мальчика Споруса и фактически попытался сделать из него женщину: он даже официально женился на нем, пригласив на свадьбу большое количество подданных, и требовал относится к нему как к императрице.

Нерон превзошел Калигилу. Тот всего навсего ввел в Сенат своего коня. А Нерон сделал любовницей собственную мать. Вы думаете, он любил ее? Ничуть не бывало – в конце концов он посадил ее в дырявую лодку и попытался таким образом избавиться от нее. Трижды пытался отравить собственную жену Агриппину. Именно благодаря Нерону в Риме появились бордели на дорогах, где проститутки должны были ублажать всех путников. Любимой забавой императора стал каннибализм: нарядившись в шкуру хищного животного, император набрасывался на связанных голых мужчин и женщин.

Раскаяние императора Нерона после убийства своей матери. Фото © Википедия

С бывшим рабом-вольноотпущенником Дорифорусом Нерон сыграл еще одну свадьбу, в которой он уже играл роль «невесты». По свидетельству Светония, «император с такой страстью предавался разврату, что в теле его не было ни одного не оскверненного члена». В конце концов сенат объявил Нерона врагом народа, и он перерезал себе горло.

Мессалина

Крёйер, Педер Северин, Мессалина, 1881, Гётеборгский музей искусств. Фото © Wikipedia

Валерия Мессалина, жена императора Клавдия, дяди Калигулы, выросла в атмосфере разврата, но и сама отличалась нимфоманией. В 14 лет ее отдали замуж за 50-летнего Клавдия. Юная жена родила императору двух детей, но вряд ли Клавдий обращал на нее много внимания, занимаясь государственными делами.

Известно, что и во дворце Валерия пускалась во все тяжкие с мужчинами, но потом и вовсе сошла с ума на почве секса – по ночам она уходила в городской бордель и там всю ночь отдавалась любому встречному мужлану. Поговаривали, что однажды она поспорила с одной из проституток, кто больше обслужит за ночь мужчин. Мессалина выиграла – она выдержала за ночь 50 половых актов с разными мужчинам, в то время как ее соперница смогла «осилить» лишь 25.

Как и другие римские развратники Валерия любила садо-мазо и позволяла делать с собой такие вещи, от которых нормальный человек может только вздрогнуть. Плату за проституцию она брала точно такую же, как и другие рядовые проститутки. Однако вскоре собственной распущенностью она удовлетворяться уже не могла – хотела испачкать и других. Заставляла женщин из своего окружения изменять мужьям, а мужей – наблюдать за этим.