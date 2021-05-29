Случайность или диверсия: почему в Белоруссии в подземном переходе погибло более полусотни человек в возрасте от 14 до 20 лет

Как это было

В этот день белорусский пивзавод "Оливария" совместно с радио "Мир" и продюсерским центром "Класс-клуб ДК" решили провести фестиваль пива и пригласили на выступление российскую группу "Манго-манго". Послушать концерт собралось более двух тысяч человек. В основном это была молодёжь — школьники и студенты. Собираясь на праздник, девушки надевали самые лучшие наряды, хвастались обновками. Впереди было жаркое лето, долгожданная свобода от уроков и лекций. Никто не мог подумать, что новенькие босоножки и туфельки на каблуках через несколько часов станут причиной смерти.

О том, что вечером возможны гроза и сильный ливень, организаторы и сотрудники милиции, отвечавшие за проведение праздника, знали, однако укрытия для зрителей предусмотрены не были, и, когда началась гроза, разгорячённая толпа, направляемая оцеплением, не позволявшим выйти на проезжую часть, хлынула в подземный переход.

Несколько свидетелей утверждали, что давка возникла не просто так: бежавшие впереди трое или четверо сильных, высоких молодых людей зашли в переход раньше и несколько минут сдерживали толпу в конце ступенек, встав враспор. А потом вдруг по команде убежали вглубь перехода — там никого не было. И люди стали падать. В первую очередь под ногами толпы оказались девушки, девочки — они цеплялись каблуками за ступеньки, ноги в неустойчивых босоножках подворачивались... Спотыкаясь, они падали на ступени, на них падали другие, а по ним уже шла толпа. И сзади кто-то весело кричал: "Давайте поднажмём! Давайте ещё поднажмём!"

Фото © ТАСС / Виктор Толочко

Десяти минут хватило, чтобы подземный переход стал местом гибели десятков человек: одни погибали от травм, других затаптывали, третьих задавили, а кто-то умер от удушья (система вентиляции в этот момент была отключена).

Выжила, но сестёр потеряла

— Крик в переходе стоял такой, что себя я не слышала, — вспоминает чудом выжившая Ольга Шевелёва. Ольге в 1999 году было всего 16 лет. На концерт "Манго-манго" она пришла с двумя двоюродными сёстрами — Мариной и Ириной. К переходу девушки пошли заранее — видели, как надвигаются чёрные тучи. Но в конце ступеней их остановили те самые парни, которые не пускали толпу дальше. Началась давка. Ольга упала на каких-то людей и потеряла сестёр из виду. По счастливой случайности зажатыми в толпе оказались только ноги девушки, но тем не менее Ольга стала быстро задыхаться. Всё длилось каких-то десять минут, но это время она не может забыть до сих пор.

Её вытащили из кучи тел одной из последних, но травм Ольга почти не получила. Позже с матерью поехала искать сестёр. Ирине в давке сломали шею, а Марина умерла от травм в больнице. Врачи не смогли её спасти.

Выжила чудом

Марина Катько Фото © ОНЛАЙНЕР

Марина Катько училась в одиннадцатом классе. Как раз в это время она со своей подругой Алесей договорилась встретиться с двоюродным братом Димой в подземном переходе станции "Немига" и погулять по вечернему Минску. Девушки немного послушали концерт, а потом пошли в переход встречать Диму. У перехода их накрыл ливень. Девочки спускались по правой стороне, когда на них нахлынула толпа и разлучила. К счастью, Алесю люди вынесли обратно наверх. И это спасло ей жизнь. А Марину прижали к стене в самом конце лестницы. Она видела свободное пространство впереди, но выбраться из толпы не могла. Люди сверху всё напирали и напирали, Марина потеряла сознание.

Пришла в себя от того, что ей делали искусственное дыхание, а потом кто-то рядом сказал: "Да брось её, она уже труп!" Марина открыла глаза, но не видела ничего вокруг. Кто-то на руках отнёс её в скорую. Девушка была вся в крови, но кровь была не её. Позже в ту же машину вкатили носилки с девушкой без сознания, у неё во лбу была дырка от чьего-то каблука. Это было очень страшно. Тогда Марина обернулась к водителю и спросила, что случилось. "Людей подавили", — спокойно ответил тот. Марина получила множество кровоподтёков, серьёзную травму руки, но выжила.

Погибли, но детей спасли

Сёстры Светлана Лобан и Людмила Шкурдзе пришли на концерт с маленькими детьми. Они были не только сёстрами, но и лучшими подругами, помогали друг другу во всём, обе в одиночку воспитывали малышей. Когда началась давка, женщины догадались поднять малышей вверх, а люди руками передали детей наружу. Малыши выжили, но обе матери погибли. Один из милиционеров позже рассказывал о тронувшей его сердце сцене: когда толпа вдруг схлынула, к одной из мёртвых женщин подбежал мальчик лет трёх и стал тормошить со словами: "Мама, заговори! Ну мама! Заговори же!"

Выжить — ещё не всё

Фото © ТАСС / Виктор Толочко

Гораздо меньше повезло Оксане Шалимо. Концерт 30 мая для 15-летней школьницы стал первым самостоятельным приключением. Она в первый раз пошла без родителей с подругами. В 21:00 позвонила родителям, сообщила, что начинается дождь и она идёт домой. А в 21:30 в квартире раздался ещё один звонок, это были родители одноклассницы. Они-то и поведали страшную весть: в метро случилась давка, ищите ребёнка по больницам. Только в четыре часа утра мать Оксаны нашла дочь в реанимации самой отдалённой больницы. В этот день она осмотрела множество раненых детей, большую часть из них с первого взгляда было невозможно опознать — такое количество травм, синяков и отёков было на лицах.

Клиническая смерть, 19 дней в коме и страшный диагноз на всю жизнь: гипоксическая энцефалопатия тяжёлой степени. Прежняя здоровая, весёлая девочка так и не вернулась. На руках у родителей остался маленький ребёнок в теле взрослеющей женщины.

Спасая других

Но гибли не только девушки, гибли парни и даже взрослые мужчины. 24-летний оперативник Геннадий Рябоконь пришёл на концерт простым зрителем. У перехода спасал людей. Вызволил из давки пять девушек, а когда вытаскивал шестую, обезумевшая толпа растоптала парня. Погиб ещё один милиционер — Владимир Говен. Он тоже спасал людей. Десять сотрудников милиции получили травмы. В толпе погиб Сергей Саладкевич, ему было всего 19 лет. В скором времени он должен был уйти в армию.

После трагедии

Фото © ТАСС / Виктор Толочко

Сразу же после трагедии в переходе возник стихийный мемориал. Люди писали на стенах, несли цветы. "Почему, Ленка Янцова, в своём свадебном платье ты не шла под венец с любимым, а лежала в гробу одна?", "Оленька, прости за то, что ты умерла, а я всё живу. До свидания, но не прощай", "Андрюша, ты погиб, спасая меня. Я люблю тебя", "Нам не забыть ваших улыбок. 10 "А".

На похоронах председатель Минского горисполкома Владимир Ермошкин плакал. Он подал в отставку, считая, что часть вины лежит и на нём, но президент Белоруссии Александр Лукашенко отставку не принял.

Через 40 дней стихийный мемориал закрыли, цветы убрали. Вскоре на ступенях перехода открылся официальный мемориал — 53 бронзовые розы. Многие из родителей погибших детей были против такого увековечения памяти — о рассыпанные металлические цветы, в конце концов, и запнуться можно.

Не всё ясно с компенсациями. Одни семьи уверяют, что им что-то выплатили или даже дали квартиры, в других публикациях говорится, что конкретных сумм не было. Уголовное дело по факту гибели людей было открыто, но позже его закрыли "за сроком давности". Власти пришли к выводу, что во всём виновато роковое стечение обстоятельств, а работники милиции сделали всё, что могли.

Фото © ТАСС / Виктор Толочко

Однако теперь (спустя годы), когда совершенно ясно, что против славянских государств идёт настоящая война, когда ясно, что толпой можно легко манипулировать (особенно это ясно стало после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе), появляются новые вопросы. А не была ли трагедия на "Немиге" тщательно срежиссирована кем-то? Не могла ли она быть диверсией? Кто были те молодые, сильные парни, которые сначала сдерживали толпу, а потом убежали, фактически организовав давку? И кем были те неизвестные, кто давил людей вниз?

В 1999 году камер на улицах ещё не было, личности этих людей установить вряд ли возможно. Если тогда им было по 20–25 лет, то сегодня им по 40–45 лет. Как жилось им всё это время? Как сложилась их судьба? Хорошо ли они спят по ночам? Или, может, они и сейчас отмаливают грехи по монастырям, в ужасе просыпаясь каждую ночь от видений "кровавых девочек"? Ах, если бы знать...