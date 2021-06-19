Её любимым оружием были нож, верёвка и утюг: "крымская бестия" Светлана Надьярная уходила от правосудия

Довольно часто вместе с мужчинами на кривую дорожку преступности становились и женщины. Причём дамы осваивали преступное ремесло не только мошенниц и воровок, но и такую чисто мужскую "специальность", как киллер. Но если в Москве милиция так и не сумела установить имена женщин — наёмных убийц, то в Крыму в это же время имя местной киллерши Светланы Надьярной было широко известно — очевидно, потому, что она ни от кого особо не скрывалась, уверенная в поддержке главарей.

ОПГ "Башмаки"

Участники ОПГ "Башмаки". Фото © mzk1.ru

С 1987 по 2008 год в Крыму и на территории Украины орудовала жестокая банда — "Башмаки". Своё название ОПГ получила по фамилии одного из её основателей — Виктора Башмакова. Банда выросла из компании мошенников и напёрсточников, которые дурили советских отдыхающих на пляжах Ялты, а после падения СССР занялись рэкетом, грабежами и шантажом.

О наёмнице и сейчас известно немного. Поговаривали, что в стрельбе ей не было равных, а в банде она вместе с напарником Александром А. была телохранителем одного из главарей. В отличие от других киллеров, Светлана Надьярная любила рисковать — без колебаний шла на сближение с жертвой, часто использовала нож или удавку, нередко выполняла роль палача и даже выбивала из жертв сведения о тайниках. Делалось это в те годы с помощью паяльника, утюга или ножа.

Криминальный авторитет Виктор Башмаков. Фото © mzk1.ru

Всё это говорило не только о жестокости преступницы, но и о её самообладании и недюжинной физической силе. Впрочем, слабость у Надьярной всё же была. На дело девица шла, "подзарядившись" наркотой. Возможно, именно из-за пристрастия к зелью её поведение отличалось непредсказуемостью, а сама Надьярная слыла крайне жестокой. Она соглашалась выполнять любые поручения главарей ОПГ — ни грязь, ни кровь её не пугали. Вскоре о ней знали милиционеры всего Крыма, но поймать девицу оказалось непросто.

Всего банду "Башмаки" подозревали в 50 убийствах и восьми похищениях. Виктора Башмакова убили в 1994 году конкуренты, однако на деятельности Надьярной это сказалось мало. Во главе ОПГ встали другие "авторитеты" — Кожухарь и Данильченко, — убийства продолжились: в ноябре 1994 года в лесополосе у трассы Симферополь — Николаевка бандитами было убито три человека. Ещё один был "заказан" раньше.

Второй слева — Данильченко А.С. (Дед, Данила), третий — Кожухарь Н.И. (Молдаван). Фото © mzk1.ru

С конкурентами из группировок "Греки", "Дзюбовские" и "Сейлем", с неугодными чиновниками и непослушными бизнесменами "Башмаки" расправлялись по-разному, в том числе и с помощью взрывчатки. Но, если нужно было застрелить человека или похитить, поручение исполняла Надьярная с напарником. ОПГ постепенно наращивала мощь, и вскоре в её состав входило около тысячи человек, а влияние распространилось далеко за пределы Крыма.

Похищение, которого не было

Надьярная была задержана только в 1998 году. Случилось это, когда в Крыму пропал известный бизнесмен, выходец из азербайджанской диаспоры некий Нарик Г. — влиятельный и богатый человек. Нарик пропал за день до поездки в Ялту, куда он собирался отправиться с женой на концерт одной из российских поп-звёзд. Дела у бизнесмена шли в гору, поэтому предположения о том, что он мог пуститься в бега от кредиторов, милиционеры сразу же отмели.

Вскоре в доме бизнесмена раздался звонок, неизвестные сообщили, что это они похитили Нарика, а если родные хотят увидеть его живым, следует заплатить выкуп — 50 тыс. долларов. Положение осложнялось тем, что наличные Нарик хранил в сейфе, а ключ был только у него.

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Жена бизнесмена как могла объяснила преступникам положение дел, но те заверили, что это не проблема: ключи ей доставят. Напуганная до смерти женщина всё рассказала милиции, и те выставили возле дома засаду. Внутри дома дежурили вооружённые коллеги бизнесмена: азербайджанцы не собирались бросать женщину в беде.

Известно, что преступники подъехали к дому и закинули ключи от сейфа через окно. Жена Нарика открыла сейф, но преступникам успела сбросить только одну пачку долларов. Внизу началась свалка — это милиционеры и друзья бизнесмена выскочили из засады и попытались задержать похитителей, но это не удалось: нападавших оказалось много, и они помешали друг другу. Похитители скрылись. Единственное, что удалось выяснить, — что это были мужчина и женщина.

Имя женщины для сотрудников милиции тайной уже не являлось — оно было написано на последней странице в деловом блокноте похищенного. Светлану Надьярную уже знали как профессионального киллера. После этого случая стало ясно, увидеть Нарика живым уже не удастся. Но крымские милиционеры продолжали расследование и через несколько дней сумели задержать Надьярную.

Наркоман — человек ненадёжный. Заперев киллершу в камере и дождавшись, когда у неё начнётся ломка, оперативники без труда получили от неё признание, что Надьярная в сговоре с напарником Александром А. убила бизнесмена. Никакого похищения не было. Хотя было очевидно, что преступница и её помощник действовали по указке главаря "Башмаков". Надьярная сочинила историю о том, что бизнесмен приставал к ней и она его за это убила, заманив к себе на квартиру и выстрелив из пистолета в голову. Так как у неё дрожали руки и Нарик всё ещё был жив, напарник добил бизнесмена. После этого убийцы хладнокровно расчленили тело, упаковали в чемодан, вывезли за город и закопали в лесу.

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Правда, где именно, она не помнила, так как после убийства хорошо "вмазалась" зельем и действовала "на автомате". Партнёр Надьярной к этому времени уже находился в Киевском СИЗО за убийство. Попал он туда, прикончив присланного "на разборки" с ним бандита. Оказалось, что вместе с подельником по кличке Спецназовец Александр А. взялся поставить партию коньяка. Коньяк оказался, как говорится, "с Дерибасовской" — то есть левым, и к поставщикам возникли вопросы. Переговоры вести "башмаковские" киллеры не умели и где-то в киевских гаражах убили посредника. Пока шло следствие в Киеве, крымские оперативники доступа к киллеру не имели, поэтому делали всё, что могли, — допрашивали Надьярную.

А та вспоминала всё больше деталей, но чем больше сыщики её слушали, тем больше понимали, что в наркоманском бреду дамочка путает детали убийства бизнесмена с каким-то другим преступлением. Так оно и вышло.

Убили за доллары

Оказалось, что криминальная парочка ещё раньше убила в Ялте пенсионера. Действовали они по наводке других бандитов или "работали" самостоятельно, неизвестно. Пенсионера приметили в местных банках, куда он захаживал, чтобы обменять валюту. Было решено похитить старика и вытрясти из него богатство. Чтобы никто ничего не заподозрил, переоделись в милицейскую форму, затолкали вышедшего из очередного обменника дедушку в автомобиль и отвезли за город на дом к Спецназовцу. Сначала пенсионера просто допрашивали. Потом стали избивать, а потом стали отрезать пальцы — по одному. Пыток бедняга не выдержал и рассказал, что у него в квартире есть два тайника — в одном лежат доллары, а в другом — золотишко.

Убедившись, что старик не врёт, бандиты убили беднягу, а с телом поступили так же, как и с телом бизнесмена: разрубили и закопали где-то за городом. Чтобы завладеть содержимым тайников, Надьярная с напарником пошли на дерзкое представление. Они переоделись милиционерами и заявились на квартиру старика, где их встретили родственники.

Они без вопросов позволили "милиционерам" обшарить квартиру "в поисках улик", и те, разумеется, нашли тайник, а в тайнике — 10 тыс. долларов. Их тут же пересчитали и "оприходовали" как "вещественные доказательства", оставив родне ничего не стоящий акт изъятия. Тайник с золотом, спрятанный под подоконником, преступники вскрывать не стали, понимая, что это будет подозрительно. В показаниях Светки-киллера был только один пробел: дамочка опять не могла вспомнить, где бандиты закопали тело "миллионера".

Участники ОПГ "Башмаки" в СИЗО. Фото © mzk1.ru

Увы, привлечь киллеров к ответственности за убийства так и не удалось. А Светка-киллер уже через месяц оказалась на свободе. Почему так случилось, журналисты гадают до сих пор. Одни уверены, что всё дело в продажной украинской милиции, ведь членами банды "Башмаков" были как минимум десять сотрудников украинского МВД, причём некоторые занимали весьма высокие посты. Другие считали, что всё дело в дорогом адвокате, который "отмазал" наркоманку, убедив правоохранителей, что "нет тела — нет дела" и что показания наркозависимой женщины никто в суде слушать не будет.

А возможно, бандиты устроили Надьярной побег — они вполне были способны на такое. Например, в 2010 году, чтобы освободить одного из членов банды из Луганского СИЗО, "Башмаки" выкопали 16-метровый подземный ход. Но вполне может статься, что Надьярную освободили лишь для того, чтобы убрать, ведь наркозависимая женщина была "самым слабым звеном" преступной группировки и могла сболтнуть лишнее. Так это было или нет, неизвестно. Надьярная исчезла после выхода из СИЗО — как в воду канула. Может, оно и к лучшему...