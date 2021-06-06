Какие вещи из СССР ценятся коллекционерами дороже всего

Оглавление Фарфор Игрушки Монеты, банкноты, облигации Открытки и книги

Фарфор

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Самым ходовым товаром в антикварных лавках Москвы являются фарфоровые статуэтки. В СССР это был непременный предмет декора в каждой квартире, ведь тогда в стране работало больше 30 фарфоровых заводов. Статуэтки ставили под стекло в серванты, в стенки и на телевизоры. Большинство из них выпускались сериями, и одинаковые изделия можно было увидеть во многих квартирах.

Самые массовые изделия сейчас можно продать за 300–800 рублей. Но есть и дорогие экземпляры. Например, крохотная фигурка птички "Пуночка" Ленинградского фарфорового завода стоит уже две тысячи рублей, а статуэтка высотой в 13 см "Берёзка" Дулёвского завода, изображающая трёх девушек в кокошниках, — пять тысяч рублей. А неполиткорректная статуэтка "Негритянка и негр играют на барабанах" Ленинградского завода фарфоровых изделий может принести уже 30 тысяч рублей.

До 20–50 тысяч долларов может доходить цена статуэток с названиями "Дядя Стёпа – милиционер", "Красная гвардия", "Телефонный разговор", "Иосиф Сталин" и "С детьми на прогулке".

Антиквары с руками оторвут статуэтки "Испанский танец" ЛЗФИ, "Казак на коне" фарфорового завода в Вербилках, серию литературных героев Гоголя, выпущенную в 1950–1960-х годах. Ценятся статуэтки "Свинарка" Скульптурно-художественной фабрики № 1 Худфонда СССР, "Доярка" Гжельского завода, "Анна Ахматова" (ЛФЗ, 1920-е годы), композиция из трёх фигурок "Золушка" (1950-е годы), шкатулки "Украина", "Белоруссия" и "Россия" и статуэтка-чернильница "Белый медведь" Конаковского завода.

Кроме фигурок ценится советский фарфор. За полный сервиз сейчас можно выручить от 10 тысяч рублей, а за отдельные чашки, чайники, молочники — от 300 до полутора тысяч рублей. Например, чайная пара ЛФЗ 1970-х годов стоит 2,3–2,4 тысячи рублей, а чашка и блюдце производства Дулёво — 1–1,5 тысячи рублей. А вот хрусталь, которым были набиты до отказа советские серванты, сейчас не стоит почти ничего. Загадка.

Игрушки

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Игрушки из СССР оцениваются по редкости и сохранности. Педальная машина может стоить от 5 до 100 тысяч рублей — столько однажды отдали за машинку "Москвич-2141", выпущенную во второй половине 1980-х годов.

Железная дорога 1969 года может принести до 100 тысяч рублей, а модель машинки "Скорая помощь" ГАЗ-24-02 "Волга" в упаковке и в идеальном состоянии может стоить 90 000 руб.

Пластиковый бронепоезд – "дутыш", произведённый по особой технологии в 1970-х годах, может принести 50–70 тысяч рублей, металлический экскаватор 1967 года — около 50 тысяч рублей.

Самой дорогой куклой СССР стала шагающая и говорящая кукла "Нина в скафандре" — за неё коллекционеры однажды заплатили 120 000 рублей. Выпуск этой куклы был приурочен к полёту в космос Валентины Терешковой. А пресс-опилочная кукла 1960-х годов "Светлана" была выставлена на аукционе за 60 тысяч рублей.

Монеты, банкноты, облигации

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Спросом пользуются только редкие советские монеты. Большинство монет выпускались огромными тиражами и поэтому стоят недорого — 100–200 рублей, а некоторые и сейчас равны своему номиналу. Коллекцию юбилейных монет СССР можно продать за 6–11 тысяч рублей, а коллекцию монет, выпущенных к Олимпиаде-80, — за пять тысяч рублей. Но есть и довольно дорогие монеты. Например, золотой червонец 1923 года. Большая часть червонцев была переплавлена в слитки, поэтому найти такую монету — к деньгам! На аукционе за неё можно получить около 150 тысяч рублей.

30–50 тысяч можно выручить за 2 копейки 1925 года. Эта монета была выпущена большим тиражом в 1924-м, и в 1925-м её решили не выпускать. Однако отдельные экземпляры, попадающиеся в коллекциях нумизматов, говорят о том, что какой-то мизерный тираж всё-таки вышел.

Ещё одним раритетом считается двухкопеечная монета 1927 года. Всего в СССР найдено около двухсот экземпляров. При хорошем состоянии за такую "денежку" можно купить и автомобиль. Некоторые монеты ушли на аукционах за суммы, приближающиеся к 500 тысячам рублей.

Дорогими считаются и три монеты, выпущенные в 1931 году. Это монеты номиналом в 20 копеек — стоимостью примерно в 120–150 тысяч рублей, а также монеты номиналом в 15 копеек и в 10 копеек. Последние на аукционах стоят от 300 до 500 тысяч рублей, — они действительно очень редкие.

За 20 копеек 1934 года можно выручить миллион рублей. Такая цена обусловлена редкостью монеты — её тираж был отозван и переплавлен. До 10–15 тысяч рублей доходит цена 15- и 20-копеечных монет 1941 года выпуска. От 50 до 250 тысяч рублей стоят монеты 1958 года — как копейки, так и рубли. Цена 15- и 20-копеечных монет выпуска 1965–1976 годов может достигать 19 тысяч рублей.

Банкноты СССР стоят недорого — от 50 до 500 рублей. Цена бракованных экземпляров доходит до двух – трёх тысяч рублей. А цена банкнот, которые выпускались на замену бракованным, доходит до 10 тысяч рублей. Большинство облигаций государственного займа стоят не дороже тысячи рублей, но за редкие облигации большого номинала можно выручить от 5 до 20 тысяч рублей.

Открытки и книги

Фото © ТАСС / Максим Новиков

Стоимость советских книг и открыток зависит от тиража. Чем меньше тираж, тем ценнее открытка или книга. Цена открытки, выпущенной большим тиражом, колеблется от 50 до 250 рублей, а набор открыток стоит около одной тысячи рублей. Редкие открытки, как правило, выпускались на окраинах советской страны. Например, новогодняя открытка из советского Узбекистана стоит больше трёх тысяч рублей, а открытка "Старая Рига" 1954 года — только 900 рублей.

Среди книг, выпущенных в советское время, самыми дорогими считаются прижизненные издания авторов, книги которых уничтожались. Например, труд Льва Троцкого "Октябрьская революция", выпущенный в 1918 году, оценивается в 300 тысяч рублей. А один только VII том сочинений "Политические силуэты" — в 60 тысяч. Высоко ценят прижизненные издания Бухарина, Зиновьева, Раковского. Ценятся книги, выпущенные репрессированными авторами. Например, книга Г. Вяткина "Алтайские сказки", вышедшая в 1926 году, сейчас стоит больше 30 тысяч рублей — её автора и художника-оформителя расстреляли. Дорого стоят издания Джона Рида, вышедшие до 1940-х годов, — в них включены фотографии Троцкого и его сторонников, и поэтому большая часть тиражей была уничтожена.

Высоко ценятся прижизненные издания поэта Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 году, издания футуристов и поэтов Серебряного века. Самой дорогой советской книгой стала книга Алексея Крученых под названием "Замаул 4", вышедшая в 1920 году в Баку. Она была продана на аукционе "Сотбис" за 105 тысяч долларов. Издание поэмы Маяковского "Что такое хорошо, а что такое плохо?" 1925 года продавалось за 350 тысяч рублей, а издание "Мойдодыра" Чуковского 1923 года — за 80 тысяч рублей.

Заработать можно и на редких экземплярах газет, в которых печатались советские поэты и писатели. Например, подшивка газеты "Искусство коммуны" за 1918 год стоит 200 тысяч рублей, ведь в газете публиковались стихи Маяковского, Гуро, статьи Шкловского, Брика и Шагала.