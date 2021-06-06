Какие вещи из СССР ценятся коллекционерами дороже всего
Продажа вещей из СССР давно стала настоящим бизнесом, причём занимаются им не только антиквары, но и поисковики — люди, которые обходят заброшенные деревни и городские дома и забирают из них всё более-менее ценное. Кажется, куда можно пристроить старый облезлый комод без ручек? И что можно заработать на старых инструментах вроде советского молотка или напильников? 100–200 рублей, не больше. Но тут всё дело в количестве. 10 старых инструментов из крепкого советского железа будут стоить уже полторы – две тысячи рублей. А старый комод с радостью за 500–1000 рублей заберёт мастер, зарабатывающий на восстановлении старой мебели из дерева. Главное — знать, кому предложить. Точно так же и с более дорогими вещами из СССР. Тут главное — спрос. Итак, что из содержимого старого бабушкиного сундука поможет если не разбогатеть, то хотя бы продержаться на плаву?
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Фарфор
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Самым ходовым товаром в антикварных лавках Москвы являются фарфоровые статуэтки. В СССР это был непременный предмет декора в каждой квартире, ведь тогда в стране работало больше 30 фарфоровых заводов. Статуэтки ставили под стекло в серванты, в стенки и на телевизоры. Большинство из них выпускались сериями, и одинаковые изделия можно было увидеть во многих квартирах.
Самые массовые изделия сейчас можно продать за 300–800 рублей. Но есть и дорогие экземпляры. Например, крохотная фигурка птички "Пуночка" Ленинградского фарфорового завода стоит уже две тысячи рублей, а статуэтка высотой в 13 см "Берёзка" Дулёвского завода, изображающая трёх девушек в кокошниках, — пять тысяч рублей. А неполиткорректная статуэтка "Негритянка и негр играют на барабанах" Ленинградского завода фарфоровых изделий может принести уже 30 тысяч рублей.
До 20–50 тысяч долларов может доходить цена статуэток с названиями "Дядя Стёпа – милиционер", "Красная гвардия", "Телефонный разговор", "Иосиф Сталин" и "С детьми на прогулке".
Антиквары с руками оторвут статуэтки "Испанский танец" ЛЗФИ, "Казак на коне" фарфорового завода в Вербилках, серию литературных героев Гоголя, выпущенную в 1950–1960-х годах. Ценятся статуэтки "Свинарка" Скульптурно-художественной фабрики № 1 Худфонда СССР, "Доярка" Гжельского завода, "Анна Ахматова" (ЛФЗ, 1920-е годы), композиция из трёх фигурок "Золушка" (1950-е годы), шкатулки "Украина", "Белоруссия" и "Россия" и статуэтка-чернильница "Белый медведь" Конаковского завода.
Кроме фигурок ценится советский фарфор. За полный сервиз сейчас можно выручить от 10 тысяч рублей, а за отдельные чашки, чайники, молочники — от 300 до полутора тысяч рублей. Например, чайная пара ЛФЗ 1970-х годов стоит 2,3–2,4 тысячи рублей, а чашка и блюдце производства Дулёво — 1–1,5 тысячи рублей. А вот хрусталь, которым были набиты до отказа советские серванты, сейчас не стоит почти ничего. Загадка.
Игрушки
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Игрушки из СССР оцениваются по редкости и сохранности. Педальная машина может стоить от 5 до 100 тысяч рублей — столько однажды отдали за машинку "Москвич-2141", выпущенную во второй половине 1980-х годов.
Железная дорога 1969 года может принести до 100 тысяч рублей, а модель машинки "Скорая помощь" ГАЗ-24-02 "Волга" в упаковке и в идеальном состоянии может стоить 90 000 руб.
Пластиковый бронепоезд – "дутыш", произведённый по особой технологии в 1970-х годах, может принести 50–70 тысяч рублей, металлический экскаватор 1967 года — около 50 тысяч рублей.
Самой дорогой куклой СССР стала шагающая и говорящая кукла "Нина в скафандре" — за неё коллекционеры однажды заплатили 120 000 рублей. Выпуск этой куклы был приурочен к полёту в космос Валентины Терешковой. А пресс-опилочная кукла 1960-х годов "Светлана" была выставлена на аукционе за 60 тысяч рублей.
Монеты, банкноты, облигации
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Спросом пользуются только редкие советские монеты. Большинство монет выпускались огромными тиражами и поэтому стоят недорого — 100–200 рублей, а некоторые и сейчас равны своему номиналу. Коллекцию юбилейных монет СССР можно продать за 6–11 тысяч рублей, а коллекцию монет, выпущенных к Олимпиаде-80, — за пять тысяч рублей. Но есть и довольно дорогие монеты. Например, золотой червонец 1923 года. Большая часть червонцев была переплавлена в слитки, поэтому найти такую монету — к деньгам! На аукционе за неё можно получить около 150 тысяч рублей.
30–50 тысяч можно выручить за 2 копейки 1925 года. Эта монета была выпущена большим тиражом в 1924-м, и в 1925-м её решили не выпускать. Однако отдельные экземпляры, попадающиеся в коллекциях нумизматов, говорят о том, что какой-то мизерный тираж всё-таки вышел.
Ещё одним раритетом считается двухкопеечная монета 1927 года. Всего в СССР найдено около двухсот экземпляров. При хорошем состоянии за такую "денежку" можно купить и автомобиль. Некоторые монеты ушли на аукционах за суммы, приближающиеся к 500 тысячам рублей.
Дорогими считаются и три монеты, выпущенные в 1931 году. Это монеты номиналом в 20 копеек — стоимостью примерно в 120–150 тысяч рублей, а также монеты номиналом в 15 копеек и в 10 копеек. Последние на аукционах стоят от 300 до 500 тысяч рублей, — они действительно очень редкие.
За 20 копеек 1934 года можно выручить миллион рублей. Такая цена обусловлена редкостью монеты — её тираж был отозван и переплавлен. До 10–15 тысяч рублей доходит цена 15- и 20-копеечных монет 1941 года выпуска. От 50 до 250 тысяч рублей стоят монеты 1958 года — как копейки, так и рубли. Цена 15- и 20-копеечных монет выпуска 1965–1976 годов может достигать 19 тысяч рублей.
Банкноты СССР стоят недорого — от 50 до 500 рублей. Цена бракованных экземпляров доходит до двух – трёх тысяч рублей. А цена банкнот, которые выпускались на замену бракованным, доходит до 10 тысяч рублей. Большинство облигаций государственного займа стоят не дороже тысячи рублей, но за редкие облигации большого номинала можно выручить от 5 до 20 тысяч рублей.
Открытки и книги
Фото © ТАСС / Максим Новиков
Стоимость советских книг и открыток зависит от тиража. Чем меньше тираж, тем ценнее открытка или книга. Цена открытки, выпущенной большим тиражом, колеблется от 50 до 250 рублей, а набор открыток стоит около одной тысячи рублей. Редкие открытки, как правило, выпускались на окраинах советской страны. Например, новогодняя открытка из советского Узбекистана стоит больше трёх тысяч рублей, а открытка "Старая Рига" 1954 года — только 900 рублей.
Среди книг, выпущенных в советское время, самыми дорогими считаются прижизненные издания авторов, книги которых уничтожались. Например, труд Льва Троцкого "Октябрьская революция", выпущенный в 1918 году, оценивается в 300 тысяч рублей. А один только VII том сочинений "Политические силуэты" — в 60 тысяч. Высоко ценят прижизненные издания Бухарина, Зиновьева, Раковского. Ценятся книги, выпущенные репрессированными авторами. Например, книга Г. Вяткина "Алтайские сказки", вышедшая в 1926 году, сейчас стоит больше 30 тысяч рублей — её автора и художника-оформителя расстреляли. Дорого стоят издания Джона Рида, вышедшие до 1940-х годов, — в них включены фотографии Троцкого и его сторонников, и поэтому большая часть тиражей была уничтожена.
Высоко ценятся прижизненные издания поэта Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 году, издания футуристов и поэтов Серебряного века. Самой дорогой советской книгой стала книга Алексея Крученых под названием "Замаул 4", вышедшая в 1920 году в Баку. Она была продана на аукционе "Сотбис" за 105 тысяч долларов. Издание поэмы Маяковского "Что такое хорошо, а что такое плохо?" 1925 года продавалось за 350 тысяч рублей, а издание "Мойдодыра" Чуковского 1923 года — за 80 тысяч рублей.
Заработать можно и на редких экземплярах газет, в которых печатались советские поэты и писатели. Например, подшивка газеты "Искусство коммуны" за 1918 год стоит 200 тысяч рублей, ведь в газете публиковались стихи Маяковского, Гуро, статьи Шкловского, Брика и Шагала.
А ведь есть ещё ёлочные игрушки, стоимость которых составляет от нескольких сот рублей до нескольких сот тысяч, виниловые пластинки (цены за отдельные экземпляры могут достигать нескольких тысяч рублей), первые чёрно-белые телевизоры, цена которых начинается от 10 тысяч рублей, швейные машинки (до десяти тысяч рублей), подстаканники (до 20 тысяч рублей) и много чего другого — не менее интересного, а главное, дорогого. Разумеется, стоит помнить, что бизнес на старых вещах — это тоже бизнес, и многое зависит не только от ценности предмета, но и от спроса, который год от года меняется.