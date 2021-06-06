Газовое проклятие Камчатки: Как осваивают миллиарды, выделенные на обеспечение полуострова топливом

Петропавловск-Камчатский. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Вопрос с обеспечением жителей Камчатки топливом власти пытаются решить все последние 30 лет. В 90-е годы Петропавловск-Камчатский топили мазутом, который завозили танкерами. Если поставки срывались, то город оставался без топлива на грани выживания. Проблему решили за счёт газовых месторождений на западе полуострова: оттуда в 2000 году стали тянуть газопровод к столице региона. Вместо двух лет стройка растянулась на целое десятилетие, пока президент Владимир Путин не поручил довести проект до конца в сжатые сроки. Однако и с запуском трубы проблемы не ушли.

В последние годы Петропавловск-Камчатский испытывает нехватку газа из-за того, что месторождения на полуострове истощаются и "Газпром" сокращает добычу. В 2020-м властям Камчатки пришлось перевести ТЭЦ Петропавловска-Камчатского с газа обратно на более дорогой и вредный для природы мазут, от которого отказались 20 лет назад. Это потребовало ещё и дополнительных расходов — до 1,5 млрд рублей ежегодно.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в беседе с Лайфом рассказал, что переход на мазут ударил по кошелькам жителей региона:

— Сейчас мы обратно с газа перевели на мазут основные наши ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском. Это значит, что люди стали больше платить за тепло. Экология, которой мы гордимся на Камчатке, стала хуже, потому что мы топимся мазутом, и выбросы поступают в атмосферу. В результате вся страна газифицируется, а Камчатка дегазифицируется. Абсурдная абсолютно ситуация, — рассказал глава региона.

Камчатская газовая эпопея

Добыча газа на Камчатке. Нижне-Квакчикское газовое месторождение. Фото © gazprom.ru

В 2000 году на Камчатке стали строить газопровод протяжённостью 392 км. Газ в Петропавловск-Камчатский должны были подвести от четырёх месторождений: Кшукского, Нижне-Квакчикского, Средне-Кунжикского и Северо-Колпаковского. За строительство трубы взялась компания PlinostaV. Из бюджета выделили 245 млн рублей, ещё $30 млн дал Чешский торговый банк.

Через год инвестиции закончились, и работы прекратились на участке 90-го километра трубы. С российской стороны проект курировал "Камчатгазпром", который на тот момент принадлежал краевому правительству и распоряжался энергетическими ресурсами полуострова. На регионального оператора имели виды РАО "ЕЭС России" и чешская фирма Pe Gaz International, которая собиралась достраивать газопровод. Продать иностранцам долю в стратегическом предприятии можно было только по решению президента страны, но этого не произошло.

В итоге владельцем "Камчатгазпрома" стал "Роснефтегаз" (структура "Роснефти"). Однако, исследовав месторождения, госкорпорация отказалась вкладываться в проект газификации Камчатки, посчитав его провальным.

Президент России Владимир Путин на Камчатке, 2007 год. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

В сентябре 2007 года президент Владимир Путин во время поездки на полуостров устроил разнос местным чиновникам и поручил закончить газовый долгострой: "Ни шиша не сделали. Отдали бы этот проект "Газпрому" — всё давно было бы построено".

Газа на всех не хватит

За дело взялась "дочка" "Газпрома" — "Газпром Инвест Восток", созданная специально для реализации проектов на Дальнем Востоке. В 2008 году строительство камчатского газопровода обошлось "Газпрому" в 5,9 млрд рублей, в 2009-м — в 12,6 млрд руб.

В сентябре 2010 года президент Дмитрий Медведев запустил достроенный газопровод. Согласно плану, в год по трубе собирались с запада полуострова перекачивать к столице края 750 млн куб. м газа. На деле запасы месторождений оказались недостаточными, и каждый год до столицы региона доходит всё меньше голубого топлива, рассказал Лайфу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

— Предполагалось, что добыча будет больше и продолжительнее. Но новые проекты оказались нерентабельными, и запасы не такие большие, в конце концов месторождения вступили в стадию естественного истощения. Теперь добыча падает и не может удовлетворить внутренний спрос.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Получается, что заказчик проекта — "Камчатгазпром" — изначально ошибся с расчётами объёмов месторождений: газа в известных недостаточно, а разведывать новые слишком затратно.

— Ставка была сделана на местное региональное месторождение и, может быть, не оправдалась. Можно было попытаться подключить более отдалённые месторождения, на шельфе, но это всё упирается в то, что нужно больше денег. При нынешних ценах на газ в регионе это нерентабельно. А поднять цены на внутреннем рынке не позволяет государство. Это ударит по экономике Камчатки. Там и так высокие цены. Но если вы хотите разрабатывать месторождение на шельфе — придётся поднимать цены ещё выше, как минимум на уровень мировых — 370 долларов за тысячу кубометров, чтобы проект окупился. Там очень дорого что-то делать, потому что нет инфраструктуры, а технику нужно завозить морским путём, — резюмировал эксперт.

Региональный оператор не сдавался и пытался заработать на "Газпроме", который закупал у него газ. "Камчатгазпром" решил, что закупочная цена монополиста слишком низкая и не покрывает затраты на добычу, поэтому потребовал от "Газпрома" доплатить за уже поставленный газ 700 млн рублей.

"Росгеология" в деле

Недавно президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства инфраструктуры, которая позволит принимать на Камчатке сжиженный природный газ (СПГ). Его на полуостров будет завозить корпорация "Новатэк", которая готовится поставлять СПГ с Ямала в Азию по Северному морскому пути. Строительство терминала оценивается в 108 млрд рублей.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Параллельно с проектом СПГ государство пытается обеспечить Камчатку газом за счёт разведки и разработки новых месторождений на полуострове. Однако эту работу, по словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, срывает госхолдинг "Росгеология".

— Есть целый ряд возможностей, которые сегодня используются плохо. Первое — плохо ведутся геологические поиски дополнительных запасов газа. "Росгеология" ежегодно уже в течение трёх лет срывает сроки выполнения работ, — заявил полпред. По его данным, это привело к дополнительным ежегодным расходам в три миллиарда рублей из бюджета страны.

Лайф изучил контракты "Росгеологии" на геологоразведку на территории Камчатки и обнаружил, что компания действительно просрочила работу по нескольким проектам. Например, по контракту с Дальнедрами корпорация обязалась за 137,5 млн рублей до декабря 2018 года провести сейсморазведочные работы в Западно-Камчатской нефтегазоносной области и найти там подходящие места для бурения. Однако, судя по данным базы "СПАРК-Интерфакс", контракт исполняется до сих пор.

Другой контракт с "Росгеологией" стоимостью почти 60 млн рублей касался оценки теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади Камчатки. Работы предполагалось завершить также в декабре 2018 года, но контракт всё ещё не исполнен до конца.

Крупнейший контракт "Росгеологии", касающийся сейсморазведочных работ на Камчатке (на Северо-Колпаковском месторождении) стоимостью 1,6 млрд рублей, заключённый ещё в 2015 году, судя по сайту госзакупок, также не был завершён.

К слову, просрочки "Росгеологии" касаются не только нефтегазовых проектов. Холдинг также сорвал сроки по разведке месторождений рудного золота на Камчатке. За эту работу корпорация получила почти 218 млн рублей. Претензии к "Росгеологии" недавно высказала и Счётная палата, аудиторы обнаружили, что холдинг не выполнил работы по контрактам на четыре миллиарда.