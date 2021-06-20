Телохранители для генсека — их ругали, увольняли и расстреливали: Почему советские руководители не любили свою охрану

Оглавление Заботливый Сталин Вздорный Хрущёв и его Коробочка Рисковый Брежнев Надменный Горбачёв

Заботливый Сталин

Фото © Фотохроника ТАСС

Сталин в первые годы советской власти считал, что ему охранники не нужны, и обзавёлся телохранителями только в июне 1927 года. И не он один — в том году личная охрана была приставлена ещё к 13 вождям "красной России".

Первым бодигардом отца народов стал литовец Иван Юсис. Сталин согласился на его кандидатуру по рекомендации главы ОГПУ Вячеслава Менжинского. И впредь другой охране предпочитал выходцев из Прибалтики. Скоро у вождя народов был уже целый штат сотрудников, которые головой отвечали за жизнь и здоровье вождя. Они готовили для него специальный "литерный" поезд с бронированным вагоном, теплоходы, запутывали маршруты и осматривали автомобили. О профессионализме водителей Сталина ходили легенды, но тем не менее вождь всё-таки несколько раз попадал в аварии.

Обычно Сталин относился к труду охранников с уважением, что не мешало ему то и дело отправлять их на расстрел. Так, в подготовке покушения на Сталина был обвинён Карл Паукер, занимавший пост начальника охраны Сталина. Он был одним из немногих, кому Сталин полностью доверял, и единственный, кто мог брить вождя — если вы помните, в те годы это делали опасной бритвой. Паукер развлекал его анекдотами и смешными историями, изучил сталинские вкусы. Однажды во время торжественного обеда он весьма искусно изобразил Зиновьева во время казни. Он стонал, хватал офицеров за сапоги и вскрикивал: "Ради бога, товарищи, позовите Иосифа Виссарионовича!"

Карл Паукер. Фото © Wikipedia

Сталин был доволен и хохотал, а охранника наградил двумя машинами — подарил ему "кадиллак" и "линкольн". Но весной 1937 года Паукера арестовали по обвинению в подготовке покушения и расстреляли. Любопытно, что реабилитирован он так и не был, а значит, у Сталина были какие-то основания для ареста.

"Не повезло" и двум последователям Паукера: Курский застрелился сам, а Дагин был арестован. И только Николай Власик задержался на посту начальника охраны и был арестован лишь в 1952 году. "Я был жестоко обижен Сталиным, — вспоминал он позже, — за 25 лет безупречной службы я был брошен в тюрьму".

Но вообще к охранникам Сталин относился по-разному. Однажды некий офицер сталинской охраны С., возвращаясь с дежурства, встретил приятеля. Друзья выпили коньяку и запили пивом. В трамвае по дороге домой офицера развезло. Бдительные пассажиры заметили у пьяного пистолет в кобуре и вызвали милицию. История дошла до генсека. Сталин не преминул высказать своё отношение к случившемуся: он дважды прошёл мимо стоявшего на часах офицера. В первый раз он громко сказал в его сторону: "Пей да дело разумей!" А во второй раз укоризненно воскликнул: "Ну какой же дурак коньяк запивает пивом!" На этом инцидент был исчерпан.

С юмором Сталин относился к охраннику Тукову, который всё время засыпал в машине. А когда однажды кто-то спросил: "Ну и кто тут кого охраняет?", вождь шёпотом ответил: "Это ещё ничего. Он ведь мне ещё и пистолет свой отдал. Возьмите, Иосиф Виссарионович, на всякий случай!" Никаких последствий для Тукова это не имело, наоборот, Сталин приказал выделить ему квартиру — он узнал, что Туков спит на работе, потому что дома у него жена и больная дочь и все живут в одной комнате.

А однажды Сталин уволил офицера охраны Михаила Старостина. Случилось это на поминках Андрея Жданова. Сталин с горя перебрал и несколько раз порывался выйти из дома под холодный дождь, а Старостин его не пускал. Тогда выпивший вождь "уволил" Старостина, а протрезвев, снова "принял его на работу" и попросил обо всём забыть.

Вздорный Хрущёв и его Коробочка

Фото © ТАСС / Василий Егоров

Когда к власти пришёл Никита Хрущёв, охрану первого лица государства передали 9-му Управлению КГБ. В отличие от Сталина, Хрущёв то и дело выезжал из СССР, и в 9-м отделе был создан зарубежный отдел. Как правило, сотрудники заранее выезжали в страну визита генерального секретаря и заботились о безопасности. Для охраны Хрущёв был проблемной персоной: ему не нравилось присутствие телохранителей рядом, это отделяло его "от народа". Заботы о себе он не ценил, с охранниками разговаривал грубо, спрашивал строго, их проблемы его не интересовали.

Фото © Фотохроника ТАСС

Он часто сообщал охране, куда едет, уже сев в машину. У бодигардов практически не оставалось времени, чтобы позаботиться о безопасности поездки, но Хрущёву было всё равно. Часто о его приезде на завод знали все, кроме охранников. А когда Хрущёв плавал на отдыхе в Крыму в море на надувном круге, охранники находились рядом, в лодке, а помощник генсека, сидя на корме, читал ему новости и документы.

Так как в доме Хрущёва всем заправляла его жена, охрана боялась её больше генсека — спуску она им не давала. Охранники прозвали её Коробочкой. Однажды охранникам отдали подарок — бочонок молдавского вина, который прислали на юбилей генсека. Ни Коробочке, ни Хрущёву вино не понравилось. Охранники выпили его с удовольствием, но пили понемногу, а вот дворник умудрился напиться и был выгнан с работы.

Полковник Кузовлев оказался тем человеком, который охранял Хрущёва и после его смещения с поста генерального секретаря ЦК КПСС. Однажды он заговорил о том, что Москва не очень удачно расположена с точки зрения климата — в ней холодно. Тогда-то Хрущёв ему и ответил: "Столицей СССР должен быть Киев!" Тут охранник и понял, почему Хрущёва отстранили от власти.

Рисковый Брежнев

Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Леонид Брежнев оказался очень сложной персоной по части организации безопасности. Мало того что на него не раз происходили покушения, так он ещё и сам любил рисковать: обожал гонять на машине на высокой скорости, любил плавать в море и охотиться на крупных зверей.

Как-то раз, рисуясь перед сидевшими в машине двумя дамами – врачами, Ильич так разогнал машину на горном серпантине, что едва успел затормозить — машина остановилась над обрывом. А однажды у него на скорости лопнуло колесо, и Брежнев едва удержал машину на дороге.

Столь же рисково он и плавал, заплывая далеко в море. Охране приходилось туго: один из бодигардов был обязан находиться рядом с вождём в воде, а рядом ещё плыла лодка с аквалангистами и врачом реанимации. Однажды случилось непоправимое: Ильич попал в сильное отжимное течение. Он наотрез отказался от помощи телохранителей и предпочёл выбираться из течения сам, а вот лодку с врачом отнесло на несколько километров в море.

Зато с охраной Брежнев был мягок, обращался с офицерами запанибрата — ведь он сам был боевым офицером и прошёл всю Великую Отечественную войну. Офицеры охраны говорили о фантастической везучести генсека. Однажды на охоте он с вышки "завалил" крупного кабана. Убив его, Брежнев спустился вниз и направился к зверю. Но тот неожиданно ожил и бросился на Брежнева. К счастью, неподалёку оказался егерь, он два раза выстрелил в кабана, тот изменил направление и метнулся на охранника Федотова, который встретил его с ножом. Однако зверь согнул нож и ушёл.

Надменный Горбачёв

Фото © ТАСС / Александр Чумичев

При Горбачёве все старые кадры были заменены на новичков. Однако начальником охраны последнего генсека СССР остался Медведев, который возглавлял эту службу и при Брежневе. Охранники рассказывали, что Горбачёв внимания на них почти не обращал, давая понять, что они люди не его уровня. Когда они пытались внушить подопечному, что покидать машину по собственному желанию опасно, он отвечал им довольно резко: "Я занимаюсь своим делом, а вы занимайтесь своим". Или так: "Охрана будет учить генсека? Не бывать этому, не бывать!"

Однажды в Ленинграде Горбачёв решил побеседовать на улице с простыми горожанами. Охране пришлось импровизировать: они быстро отгородили машинами площадку, где генсек мог бы пообщаться с отдельными людьми. Но уже через десять минут вокруг собралась толпа. Дело было у станции метро, и пассажирский поток буквально хлынул к Горбачёву. За 10 минут генсек собрал 10 тысяч человек. Люди напирали, и кто-то уже полез через машины. Закричали дети и женщины, которых к ним придавили. Охранникам едва удалось посадить Горбачёва в машину и самим выбраться из толпы, они отделались драной одеждой и потерянными пуговицами.