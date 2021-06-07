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Мама отпраздновала день рождения вместе с 18-летней дочкой, но кто из них кто — понять невозможно

Кэт Зои Кларк из Австралии отмечает свой день рождения в тот же день, что и её первая дочь. Но стоит девушкам опубликовать кадры с праздника, подписчики недоумевают — они, что, сёстры?

7 июня, 06:20
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Фото © Instagram / kat_clark_

Кэт родила Латитию в день своего 17-го дня рождения. С тех пор, утверждает женщина, у них "особая связь", ведь по факту взрослели они вместе. Но любовь друг к другу — это не единственное, что связывает австралиек. Несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, девушек постоянно принимают за сестёр. Ничего удивительного — мама выглядит ничуть не старше дочери. Посмотрите сами.

Фото © Instagram / kat_clark_

Фото © Instagram / kat_clark_

Из-за внешности Кэт, стоит ей прийти в бар вместе с дочерью, которая недавно отпраздновала своё 18-летие, их обеих просят показать паспорт. И неважно, что одной из них можно пить уже давно. Но мама не злится, ведь для неё это самый искренний комплимент.

Кэт Зои Кларк. Фото © Instagram / kat_clark_

Кэт Зои Кларк. Фото © Instagram / kat_clark_

Это был 18-й день рождения моей дочери, и мой — 35-й. Но, ребята, нас дважды просили предъявить документы. На самом деле это комплимент, когда люди думают, что мы сёстры. Серьёзно, обожаю быть молодой мамой

Кэт Зои Кларк

Фото © Instagram / kat_clark_

Фото © Instagram / kat_clark_

В разговоре с журналистами Кэт поделилась своим секретом "сияния молодости". У женщины он оказался довольно простым — много воды и средства для ухода за кожей без химикатов, пишет Daily Star. Также женщина отметила, что каждый день она принимает добавки с коллагеном и для стирки использует порошок только для чувствительной кожи.

62-летняя модель, которой приходится постоянно показывать паспорт, раскрыла секреты своей молодости

62-летняя модель, которой приходится постоянно показывать паспорт, раскрыла секреты своей молодости

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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