Мама отпраздновала день рождения вместе с 18-летней дочкой, но кто из них кто — понять невозможно

Кэт Зои Кларк из Австралии отмечает свой день рождения в тот же день, что и её первая дочь. Но стоит девушкам опубликовать кадры с праздника, подписчики недоумевают — они, что, сёстры?