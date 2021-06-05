Защита Гусева: Почему напавший на полицейского в тюрьме, а сотрудник ГИБДД отпущен

Нет смысла пересказывать сюжет из Новосибирска с задержанием двух граждан двумя служащими ГИБДД — его знают уже буквально все. Миллионы просмотрели и ролик, на котором видно чуть больше, чем вообще нужно видеть. Миллионы уже обсудили эту ситуацию. А миллионы ещё ничего не обсуждали, а напряжённо молчали и ждали — чем всё дело кончится.

И вот пока результаты таковы: "По поручению председателя СК России А.И. Бастрыкина новосибирский полицейский, остановивший нарушителей, в результате чего один из них погиб, освобождён из-под стражи".

"Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова, который является фигурантом дела о нападении на полицейского, случайно выстрелившего в голову нарушителю".

"Суд избрал Исмаилову И.Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года".

Слава богу, что есть видео, на котором вся страна увидела довольно грустные реалии работы отечественных полицейских вне праздничных реляций. Мы видим взрослых, довольно усталых мужчин в форме, которые пытаются делать свою работу — исполнять закон. На них нападают молодые наглые отморозки, для которых закона не существует. Во всяком случае, они в этом уверены.

И если бы они победили полицейских, то они бы только уверовали в свою исключительность. И никто бы и слова не сказал в защиту мужиков-гайцов. В том числе и свои. Утёрлись бы, как всегда, когда их начальство отступает под давлением этнических, хорошо организованных диаспор и связанных с ними политиков.

Я не очень понимаю, что надо иметь в голове, чтобы нападать на вооружённого сотрудника при исполнении. Наркоту, чувство собственного превосходства. Или просто надо быть тупой свиньёй. Причём, вы же понимаете, от проповедей авторши "Эха Москвы" про пластиковый стаканчик на несогласованном митинге до прямого нападения на полицейского даже и полного шага нет — всего полшажка. И тут полицейский Гусев, собственно, и есть жертва политических игр и был приготовлен на заклание. Его даже арестовали свои же.

И в этом некоторые с гнусной надеждой (а остальные со священным негодованием) ожидали разворачивания процессов в стиле американских нацистов BLM и прочей "джорджфлойдовщины".

Естественно, местная диаспора тут же устроила вой и показательные демонстрации с блокированием дорог. Что лишний раз говорит нам о том, что мы имеем дело с людьми, для которых закон не писан. Потому что, по-хорошему, все участники бунта в защиту преступника должны быть лишены ВНЖ и высланы на историческую родину. Историческая родина же тоже вдруг начала давить на русскую полицию. Вы только посмотрите: Посольство Азербайджана начало сразу чего-то там требовать от русских властей. Чего? Посольство чего? И чего оно там требует? Ну-ка, мигом забрало своих преступников и их пособников и быстро пошло отсюда на трясущихся лапках. Единственно верный ответ в такой ситуации.

Но на защиту закона и лично Александра Гусева встал российский "Телеграм" и пророссийские СМИ, которые ещё остались на этой территории. Авторы — от простых блогеров до профессионалов старой школы — не дали устроить позорное судилище над полицейским, который делал свою работу.

И главное — молчаливые силовики, которые ожидали исхода дела, прежде чем решить для себя, стоит и дальше отдавать свои силы на защиту этого государства или пора увольняться, также вздохнули с облегчением. Система прошла краш-тест. Ни этнические граждане непонятно какой страны, ни оппозиционеры не смогли сделать из мёртвого преступника постамент с золотым гробом и коленопреклонённым губернатором.

А теперь в губерниях желательно провести профилактическую работу: начинать уже проверять, как там обстоят у особо борзых дела с документиками, не пора ли возвращаться на родину, что там с налогами, кстати.

Потому что чем дальше, тем жёстче будут попытки запугать силовиков по любому поводу и раскачать систему.