Похоже, на карте бывшего СССР может появиться ещё одна страна, которая пойдёт по проторённой тропинке прибалтийских республик и Украины. Дорожке переписывания истории, реабилитации нацизма и оголтелой русофобии. И речь, увы, об одном из наших ближайших союзников, члене ОДКБ и ЕАЭС — Казахстане.

Стало известно, что созданная в мае указом президента Касыма-Жомарта Токаева специальная комиссия обсуждает очередной этап реабилитации "жертв политических репрессий", в число которых попали пособники нацистов из Туркестанского легиона. Кроме того, в Казахстане внезапно вспомнили массовый голод 1930-х годов и предложили возложить ответственность на Россию.

Тут моментально вспоминается Украина с её культом "голодомора", который местные политики пытаются представить геноцидом украинцев со стороны Москвы. И невдомёк, что голод не различал национальностей, убивая и украинцев, и русских. И что голод был не только на Украине, но и в том же Казахстане, в российском Поволжье. Главное — найти некую трагическую страницу в истории и обвинить в ней Россию.

Отдельный вопрос в том, был ли голод случайностью или это результат трагических ошибок или преступной халатности. Едва ли его можно назвать рукотворным. Тем более что (известный факт) голод в 1930–1933 гг. свирепствовал и в Европе, и даже в США. Но разве это волнует создателей мифа?

Если о рукотворности голода можно спорить, то никакого геноцида — то есть намеренного истребления по национальному признаку — там не было и близко. Но спорить с киевскими пропагандистами бесполезно. Их казахстанские коллеги раньше казались более адекватными. Неужели в Казахстане может возникнуть нечто подобное? Ведь на Украине тоже всё начиналось с шокирующих заявлений псевдоисториков и политиков, а теперь это один из главных кирпичиков нациестроительства.

Ну а как насчёт реабилитации боевиков Туркестанского легиона? Если кто не в курсе, чей это легион, поясню — Вермахта. Ну, не СС, слава богу. Но Вермахта — вражеской армии, вторгшейся в нашу страну! Это один из так называемых восточных легионов, в который брали выходцев из Средней Азии, и воевали они с нашей Красной армией. То есть ничем не отличались от прибалтийских "лесных братьев", украинских бандеровцев или российских власовцев. Предатели и враги — без каких-либо исключений.

Понятно, что судьба их была незавидна и погибшим коллаборационистам повезло намного больше, чем выжившим и попавшим в руки советского правосудия. И поделом! Кому придёт в голову их причислять к "жертвам репрессий"? Однако в Казахстане уже на государственном уровне оправдывают этих людей, мол, многие из них направили оружие против соотечественников из-за того, что попали в плен и у них не было выбора… То же и о Власове можно сказать ведь…

Кому это нужно? А главное — для чего? По словам одного из членов комиссии по реабилитации, депутата Берика Абдыгалиулы, её целью является написание новой версии истории, "заточенной" под дальнейшее строительство казахской нации. То есть её переписывание. Очевидно, что "дальнейшее строительство казахской нации" подразумевает поиск стержня. И, как во многих бывших республиках, им должна стать русофобия.

Абсолютно все бывшие республики, обретя независимость, начали с поиска исторического обоснования этой независимости. И оно было у всех одно — якобы вековая эксплуатация Россией. В Прибалтике, Средней Азии и Закавказье эти процессы начались ещё при Союзе. Увы, не избежали этого и братские Белоруссия и Украина, хотя процесс растянулся на долгие годы.

Казахстан тоже не был исключением, притеснения русских там происходили все годы независимости, результатом чего стал серьёзный отток (в первую очередь) квалифицированных специалистов — потомков тех, кто строил эту страну в голой степи. Если в 1989-м русские составляли 38% населения, то сегодня — около 19,5%.

Активно вытеснялся русский язык, апофеозом чего стал перевод казахского на латиницу, что означало окончательный разрыв с русским. Кстати, произошло это уже при нынешнем президенте, который был одним из главных лоббистов этой идеи. Теперь при нём начинают реабилитировать пособников нацизма. Очевидно, наступила новая эпоха, когда уже можно не бояться, оглядываясь на живых свидетелей. Спустя 30 лет после распада СССР казахстанские власти могут пойти по пути своих вдохновителей из Прибалтики и Украины.

Наверное, идеологи этой политики всё же ориентируются на Прибалтику, где борьба с советским прошлым и насаждение русофобии прошли достаточно гладко. Но есть одно НО — эти страны почти сразу взяли под свою опеку ЕС и НАТО, что давало им индульгенцию на любые действия. А вот пример Украины гораздо более трагичен. Там заигрывание властей с национализмом и русофобией привело к захвату власти нацистами и гражданской войне с потерей территорий.

Хочу напомнить, что у Казахстана тоже есть свой Донбасс — преимущественно русскоязычный и граничащий с Россией север, включающий Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую, Акмолинскую области. К региону также можно отнести Актюбинскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области. И главное: столицу — Астану, переименованную в Нурсултан.

Кстати, по слухам, Назарбаев в своё время специально перенёс столицу из Алма-Аты на север — в русский Целиноград. Все эти годы по всему северу Казахстана власти проводили политику переселения казахов, чтобы размыть русскую идентичность. Сегодня в столице казахов уже подавляющее большинство, но в других городах перевес не столь значительный. Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау однажды могут вспомнить, что они русские города, как и Одесса, Запорожье, Харьков или Донецк.

И тогда на территории второй по площади постсоветской страны могут появиться свои народные республики. Напомню, в конце 90-х — начале нулевых на севере Казахстана действовали сепаратистские (вернее — ирредентистские) движения, были авантюристы, которые даже пытались организовать партизанскую войну с территории России. Наши власти тогда отнеслись к идее расширения "русского мира" за счёт Казахстана скептически, ведь с властями этой страны мы очень дружили.