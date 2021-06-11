Звезду "Орла и решки" взломали, выложив в Instagram её интимные фото и переписку с "холостяком"
Лесе уже удалось отвоевать свой аккаунт, а все порочащие её публикации она удалила, хотя у фанатов уже возникли вопросы.
Украинская 33-летняя ведущая Леся Никитюк, которую многие знают по шоу "Орёл и решка", на днях попала в неприятную ситуацию. Злоумышленники взломали инстаграм звезды и устроили публичную порку в её аккаунте. Они опубликовали её личные снимки, на одном из которых она позировала в нижнем белье, а на другом делала селфи с неизвестным мужчиной.
Также сюрпризом для многих фанатов стала переписка Леси с главным героем 11-го сезона украинского реалити-шоу "Холостяк" Михаилом Заливако. Мужчина открыто флиртовал с ведущей, признаваясь, что "не ту выбрал". И в довершение на аватар Леси взломщики поставили фото Дмитрия Гордона. Это всё позже попало в телеграм-каналы, посвящённые жизни знаменитостей.
Подписчики — а их у Леси Никитюк 3,7 млн — встревожились от этой демонстрации и обратились к девушке в других соцсетях. Ведущая быстро отвоевала свой аккаунт и удалила порочащие её публикации, сердечно поблагодарив фанатов. Но фото Гордона на аватаре решила оставить до утра — ради шутки.
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