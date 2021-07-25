Зачем СССР показал американцам НЛО в Закавказье Оглавление Они здесь Советы всех опередили После войны короткая оттепель в отношениях между СССР и США позволила американским военным, посетившим Советский Союз, стать очевидцами необыкновенного зрелища, засекреченного в архивах до 80-х годов прошлого века. 30017 30017 Фото © Shutterstock

В XXI веке военные наконец признали: феномен НЛО существует, его необходимо пристально изучать, так как некоторые объекты представляют собой непосредственную угрозу для ядерных арсеналов, баллистических ракет и космических аппаратов. Благодаря множественной видео- и фотофиксации неопознанных летающих объектов стало ясно: нас окружает особый мир, о котором мы ничего не знаем.

Они здесь

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Существование других форм жизни стали всё чаще признавать дипломаты и политики разных стран. Например, израильский генерал в отставке Хаим Эшед в декабре 2020 года заявил журналистам, что совершенно точно знает: инопланетные гости уже на Земле. Они не просто посещают нашу планету, но и живут здесь. Якобы у инопланетян с правительствами некоторых стран существуют особые договоры. Земля и земляне их интересуют с точки зрения развития науки и познания тайн Вселенной, и в этом вопросе пришельцы вовсю сотрудничают с земными учёными. Эшед даже указал, что ближайшая база инопланетян находится на Марсе. Можно было бы посмеяться над пенсионером, однако до 2010 года Эшед работал в космической программе Министерства обороны Израиля и отвечал за военные спутники.

Эшеду вторят специалисты НАСА, которые в 2018 году заявили, что не исключают того, что "инопланетяне уже здесь", а ООН ещё несколько лет назад создала специальную комиссию по встрече пришельцев, в которую вошли не только учёные, но и дипломаты. Значит, там, наверху, действительно что-то знают?

Любопытно, что в последнее время риторика США в отношении инопланетян и России несколько изменилась. Многие американские журналисты и политики уверены, что главную скрипку в отношениях с инопланетными цивилизациями играет Кремль, причём отношения эти завязались уже достаточно давно, возможно, даже во время Второй мировой войны или сразу после неё. Во всяком случае в последние годы всплыло свидетельство американского политика и его помощника, которые ещё в 1955 году докладывали ЦРУ, что в СССР есть база инопланетян с космодромом. Видимо, они посчитали, что это именно инопланетяне передали советским конструкторам какие-то технологии, позволившие Советам выиграть у США космическую гонку.

Советы всех опередили

Ричард Рассел. Фото © Getty Images

Одним из них этих свидетелей стал американский сенатор от штата Джорджии — демократ Ричард Бревард Рассел, которому в 1955 году было 58 лет. Источники называют его "человеком с безупречной репутацией, которому можно безоговорочно верить", хотя наверняка любой офицер Комитета госбезопасности СССР усомнился бы в этом. Любопытная деталь: Рассел был в комиссии, расследовавшей в 1963 году убийство президента США Джона Кеннеди, которого, согласно версии конспирологов, убрали за то, что он хотел рассказать гражданам правду о событиях в Розуэлле, где в 1947 году якобы разбился инопланетный корабль, а в руки военных попало тело инопланетянина.

Так вот, этот досточтимый джентльмен в 1955 году отправился в большое путешествие по Европе и по СССР. Это удивительно, но его, высокопоставленного чиновника США, отвечавшего тогда за вооружения (Рассел возглавлял в Правительстве США соответствующий комитет), действительно пустили в СССР и позволили проехать по стране. Впрочем, в те годы это было нормой: многие дипломатические сотрудники Посольства США преспокойно проводили отпуск на Чёрном море, тем более что военный конфликт на Корейском полуострове уже был два года как завершён и отношения между странами на короткое время потеплели — в 1959 году, например, в Москве состоялась Американская национальная выставка, которую посетило 2,7 млн человек.

В поездке американского политика сопровождали помощник — лейтенант Армии США Уильям Хэтуэй — и переводчик, видимо, предоставленный советским правительством, Рубен Эфрон. Возможно, он был приставлен КГБ специально для того, чтобы приглядывать за высокопоставленными иностранцами.

Фото © Getty Images

Позже Рассел расскажет ЦРУ, что 4 октября 1955 года в 19:07 по московскому времени на одном из участков Закавказской железной дороги он и Хэтуэй, сидя в вагоне-ресторане, увидели за окном огромный блестящий дискообразный объект, поднимавшийся из горного ущелья.

Объект поднимался медленно и совершенно бесшумно. Внизу корабля Рассел и Хэтуэй увидели яркие огни. Корабль поднялся в небо примерно на два километра (6000 футов), а потом резко рванул на север и в мгновение скрылся из виду.

Через минуту из того же ущелья появился второй корабль — его американские дипломаты наблюдали уже вместе с переводчиком. Он в точности повторил манёвры первого объекта и исчез в небе. Американские дипломаты остались сидеть, открыв рты. Позже Хэтуэй вспоминал, что буквально через минуту после этого происшествия в вагон-ресторан пришёл милиционер и потребовал от официантов опустить солнцезащитные экраны на окнах поезда, с подозрением поглядывая на иностранцев.

Американский политик и его помощник еле дождались того момента, когда окажутся за границей Восточной Европы, в Западном Берлине. Там они сразу же пошли в американское посольство и по телефону сообщили в Вашингтон обо всём, что видели. Якобы этот инцидент был засекречен вплоть до 1985 года.

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О нём узнали благодаря руководителю фонда исследований НЛО Брюсу Маккаби, который сумел найти доклад Рассела и объявил, что свидетельство человека такого уровня и с такой "безупречной репутацией" позволяет сказать, что СССР действительно имел контакты с инопланетянами. Маккаби удалось поговорить к Хэтуэем, который был уже подполковником, и тот всё подтвердил. "Я, конечно, сомневаюсь, что вы поверите нам на слово, — сказал он Маккаби, — но мы видели всё своими глазами". Он добавил к свидетельству Рассела несколько подробностей. Например, он заметил, что площадка, с которой НЛО взмывали в воздух, находилась не более чем в двух милях от железной дороги и что на корабле не было заметно никаких двигателей, реактивных струй или струй выхлопных газов.

По приезде в США Рассел и Хэтуэй были вызваны в ЦРУ, где каждый поведал о том, что именно он видел. Выслушав их, американская разведка пришла к выводу, что корабль не мог быть разработан в СССР — таких технологий на Земле просто не существовало, а значит, наблюдение могло быть свидетельством того, что СССР посещали "зелёные человечки из космоса".

В пользу этого говорила и последующая эволюция советского самолёто- и ракетостроения. Ведь, если бы у СССР были подобные технологии, разве им нужно было мучиться и изобретать обычные земные конструкции воздушных и космических аппаратов?

Есть предположение, что из-за свидетельства Рассела регион Закавказья стал весьма интересен американской разведке. Именно поэтому в данном регионе было столько нарушений воздушной границы СССР. Американцы старались, но так и не смогли обнаружить в горах настолько интересующий их космодром.

Поэтому немудрено, что сейчас в Америке снова заговорили о том, что Кремль имеет договор с инопланетянами и получает от них новейшие технологии. Хотя, как знать, быть может, всё это только слухи, которые нагнетаются американцами для того, чтобы оправдать в глазах простаков любую американскую агрессию.

Авторы Александр Лаврентьев