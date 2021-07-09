Украинские модели позировали голыми прямо на трассе, но полиция Черногории быстро с ними разобралась
Таким необычным образом девушки решили развлечься на курорте, однако местные власти не оценили юмор и красавиц задержали.
Украинские модели снова попали в скандал за рубежом, но в этот раз не в Дубае, а более толерантной Черногории. Три девушки устроили откровенную 10-минутную фотосессию на региональной трассе Котор — Троица, полностью раздевшись. Красотки в возрасте от 19 до 21 года позировали на дороге, демонстрируя себя со всех сторон, пока их поливала водой подруга.
Об этом быстро узнали местные власти, потому как модели не скрывались и видео с ними, снятые шокированными туристами, попали в соцсети. Девушек оперативно задержали и оштрафовали за нарушение общественного порядка на 450 евро (около 40 тысяч рублей) каждую. Им даже пообещали засчитать оплату 2/3 суммы, если они не будут подавать апелляцию.
Но это может и не потребоваться, ведь многие пользователи Сети встали на сторону моделей и пожелали за них заплатить. По мнению покорённых мужчин, девушки не сделали ничего плохого, а просто дурачились и веселились, как и многие отдыхающие, пишут Vijesti.
Ой, а можно заплатить штраф за всех троих?
За такую красоту нужно вознаграждать, а не наказывать
Такое летом на всех курортах можно встретить. Не вижу проблемы
WOW-girls
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