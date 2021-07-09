Мама Насти Ивлеевой показала формы в купальнике, подвинув свою звёздную дочку с пьедестала красоты

Настя Ивлеева не так часто выкладывает откровенные фото в своем аккаунте, но недавно решилась на эксперимент и снялась для Playboy. Но на этот раз удивила фигурой не сама блогерша, а её мама Наталья, которая поделилась снимками в инстаграме, который называется agentmam.

Фото © Instagram/agentmam

Родительница звезды надела чёрный слитный купальник и весело позировала на прибрежном песке. Женщина лучезарно улыбалась, давая понять, в кого её дочка пошла красотой.

Фото © Instagram/agentmam

Подписчики, которых у Натальи уже более 26 тысяч, не оставили без внимания столь эффектные фото. Они отметили, что кадры вышли прекрасными и мама блогерши не уступает в знойности своей дочке.

Как красиво в дубаях ваших 😂❤️ Шикарные фото bibleev

Фото © Instagram / agentmam, nastyaivleeva

3-е и последнее фото😍❤️❤️❤️красивая и классная, как и всегда 😍 sergeevanatalia353

Женщина-огонь🔥🔥🔥🔥🔥 gilmielvi