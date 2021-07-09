Мама Насти Ивлеевой показала формы в купальнике, подвинув свою звёздную дочку с пьедестала красоты
Женщина вырастила настоящую знаменитость, которая сводит с ума многих парней. Но теперь родительница решила напомнить, кому звезда "Орла и решки" Настюшка Опасность обязана своей привлекательностью.
Настя Ивлеева не так часто выкладывает откровенные фото в своем аккаунте, но недавно решилась на эксперимент и снялась для Playboy. Но на этот раз удивила фигурой не сама блогерша, а её мама Наталья, которая поделилась снимками в инстаграме, который называется agentmam.
Родительница звезды надела чёрный слитный купальник и весело позировала на прибрежном песке. Женщина лучезарно улыбалась, давая понять, в кого её дочка пошла красотой.
Подписчики, которых у Натальи уже более 26 тысяч, не оставили без внимания столь эффектные фото. Они отметили, что кадры вышли прекрасными и мама блогерши не уступает в знойности своей дочке.
Как красиво в дубаях ваших 😂❤️ Шикарные фото
3-е и последнее фото😍❤️❤️❤️красивая и классная, как и всегда 😍
Женщина-огонь🔥🔥🔥🔥🔥
Настя Ивлеева родилась в селе Разметелево, что под Петербургом. Мама девушки воспитывала её одна — отец ушёл из семьи сразу после рождения дочки. От другого мужчины у Натальи родился сын, но и с новым избранником не сложилось. В итоге женщина одна поднимала двоих детей.
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