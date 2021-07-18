Сверхлюди с Марса : Зачем создатель радио помогал Муссолини наладить связь с гуманоидами Мистическая сторона жизни Гульельмо Маркони хранит много загадок. Стремительный взлёт, контакт с марсианами, сотрудничество с фашистами, поиск философского камня — всё переплелось в биографии гения. 17 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © wikipedia, twitter.com/vittoriozucconi

Признанный гений

В июле 1896 года Гульельмо Маркони навсегда вошёл в историю. Он продемонстрировал экспертам передачу радиосигнала с крыши лондонского почтамта в другое здание. В том же году Маркони впервые демонстрирует передачу радиограммы на большое расстояние, чем приводит в восторг специалистов, которые понимают потенциал технологии. Через некоторое время после получения Нобелевской премии он отправляется на фронт Первой мировой в качестве инженера. Он быстро продвигается по службе и окончание войны встречает полномочным представителем Италии на Парижской мирной конференции.

В 20-е годы, на пике "земной" карьеры, Маркони всё больше впадает в мистицизм, задумывается о том, как бы наладить связь с инопланетными цивилизациями. Есть мнение, что космосом изобретатель "заразился" ещё в начале века и все его дальнейшие стремления были связаны с созданием сигнала такой мощности, чтобы он достал до Марса, земные же изобретения — лишь побочный продукт.

Погрузившись в науку и изобретения, Маркони заработался так, что однажды сообщил прессе о том, что поймал сигнал от инопланетян. Публику это известие не на шутку встревожило: подобные заявления тогда воспринимали буквально, а позднее, когда в 1938 году американские радиослушатели послушали радиоспектакль по книге Герберта Уэллса "Война миров" про нашествие марсиан, вся страна побежала прятаться в бомбоубежища.

Гульельмо Маркони. Фото © wikipedia

Одновременно с увлечением наукой Маркони поддерживал перемены в родной Италии, где семимильными шагами к диктатуре шёл Бенито Муссолини. Именно тогда Маркони открыл в себе пламенного фашиста. Это движение было тогда не менее массовым, чем увлечение марсианами.

Взрывной Бенито

Муссолини не был таким же оголтелым расистом, как его немецкий коллега с характерными усиками. Однако дуче считал людей слабыми по определению и воспринимал их как материал для перековки. Какие-то расы он считал более развитыми, какие-то менее, но даже лучшим, по его мнению, не хватало чего-то для полного совершенства.

И тут как нельзя кстати пришлась мода на марсиан. Бенито Муссолини уверовал, что если итальянцы свяжутся с инопланетной цивилизацией сверхлюдей, то смогут совершить скачок в развитии. Такой шанс нельзя упустить! Но для того, чтобы связаться с высшими существами, нужно было найти того, кто сможет понять, как это сделать. Как раз в этот момент судьба сводит Муссолини и Маркони вместе.

Наука на службе у фашизма

Знакомство Маркони и Муссолини практически сразу перевернуло жизнь учёного. Дуче был воодушевлён стремлениями изобретателя изменить жизнь Италии, и ради того, чтобы у последнего были все возможности это сделать, в 1930 году Маркони назначают президентом Королевской академии. Это сразу открыло ему двери Большой фашистский совет. Власть его была настолько велика, что сам папа римский аннулировал по просьбе Маркони его первый брак и разрешил жениться на графине Марии Кристине Беззи-Скали.

По официальной версии, Маркони получил долгожданное признание на родине за свои заслуги, но у конспирологов есть своё мнение на этот счёт, согласно которому ключиком к успеху на родине стало умение общаться с марсианами. В 1933 году все газеты и досужие зеваки обсуждали посетивший несколько городов Италии неопознанный летающий объект. Все пришли к единому мнению, что это корабль марсиан.

Дуче фашизма Бенито Муссолини. Фото © wikipedia

И Муссолини понял, что не ошибся в своём протеже. Ведь кто, как не Маркони, вызвал инопланетных сверхлюдей для наделения итальянцев геном полноценности и сверхчеловечности? Вера в то, что инопланетяне обязательно вернутся, была настолько крепка, что дуче отдал приказ военным на случай возвращения пришельцев не стрелять по ним, а встретить, "отдать всё самое лучшее" и проводить к "лидерам нации" для содержательного разговора о будущем мира.

Он слишком много знал?

Казалось, что способность Маркони "вызывать" инопланетян гарантирует ему вечную жизнь, богатство и вечную безопасность, пока дуче стоит у руля Италии. Но в 1934 году, в самый разгар работы над микроволновым устройством для морской навигации, он переносит девять сердечных приступов. Десятый, случившийся три года спустя, стал роковым. В стране объявили траур.

В это же время Муссолини, долгое время брезговавший сотрудничеством с нацистами, объявляет их своими друзьями. Италия становится членом Антикоминтерновского пакта. Согласно версии конспирологов, вступить в альянс с нацистами дуче нашептали именно марсиане, посетившие его покои незадолго до того, как умер Маркони. Проверять эти заявления нет никакого смысла, но вот сам "визит" марсиан вполне мог стать причиной смерти Маркони, на которого, к слову, свои планы были у нацистов.

По одной из версий, фашисты сами устранили изобретателя, подсыпав ему специальный яд. Человек, который слишком много знал и в руках которого была сосредоточена власть, пугавшая самого Муссолини, был опасен для будущего Италии не меньше, чем марсианская армия с современным оружием.

Кстати об оружии. В 1936 году Маркони даже якобы показывал прототип "луча смерти" самому Муссолини. С его помощью изобретатель смог остановить машину с супругой Муссолини, которая ехала за много миль от места, где стояла установка. Считается, что после такой демонстрации дуче приказал Маркони прекратить разработки, но тот пошёл на принцип.

Согласно другой версии, Гульельмо Маркони вообще не умирал, а отправился на яхте к берегам Южной Америки, осел в Венесуэле, в Андах организовал лабораторию, в штат которой набрал 98 учёных со всей Европы. И все они дружно занялись разработкой космических кораблей, работающих на антигравитации, вечных двигателей и даже поиском философского камня.

А вот "волновое оружие", которое Маркони якобы делал по заказу Муссолини, даже захватили американские солдаты. Почти сразу эти устройства оказались в лаборатории Бернарда Истлунда — ближайшего ученика Николы Теслы и физика, работавшего на подряде у правительства США. Марсиан по заказу дяди Сэма он не искал, а вот над вполне конкретным импульсным оружием работал до самой смерти. Какая часть из его решений основана на трудах Маркони, неизвестно до сих пор. Всё, что Истлунд создал для Америки, до сих пор засекречено.

Авторы Евгений Жуков