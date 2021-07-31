НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бизнесмен проспал пандемию из-за редкой болезни, и местные жители окрестили его королём демонов

Пухарама Деви из Индии проспал треть своей жизни. А когда он бодрствует, ему приходится читать газеты пачками, чтобы узнать, что произошло в мире, пока он находился в царстве морфея.

31 июля, 15:00

Фото © Twitter / hitzdotmy

Пухарама — владелец продуктового магазина. Но целиком контролировать бизнес и стоять за прилавком ему не под силу — приходится нанимать продавцов. Проблемы у бизнесмена начались 23 года назад, тогда у него обнаружили редкую патологическую разновидность гиперсомнии, расстройства сна.

Поначалу он спал по пять-семь дней за один раз. Мы забеспокоились и обратились за медицинской помощью, но врачи никак не смогли ему помочь

Семья Пухарамы Деви

Фото © Twitter / hitzdotmy

Фото © Twitter / hitzdotmy

С тех пор состояние Пухарамы сильно ухудшилось. Теперь он может спать по 20–25 дней в месяц, но всё равно не чувствует себя отдохнувшим, и близкие помогают ему мыться и принимать пищу. Разбудить мужчину практически невозможно, и из-за болезни односельчане сравнивают Деви с героем древнеиндийского эпоса "Рамаяна", Кумбхакарной. Согласно писанию великана прокляли, и с тех пор он несколько сотен лет спал по шесть месяцев с перерывом на один день — чтобы утолить свой голод.

Фото © Twitter / gulftoday

Фото © Twitter / gulftoday

Жена Пухарамы Личми и его мать Канвари надеются, что мужчину смогут вылечить — и он заживёт своей прежней жизнью. Однако, по словам врачей, единственный шанс индийца на излечение — это чудо, ведь спустя два десятилетия никакого решения медицина предложить не может, пишет Daily Star. Доктор медицины Бирма Рам Джангид отметил, что гиперсомния встречается крайне редко и по факту является психологическим расстройством.

Если у человека в прошлом была травма головы или опухоль, может возникнуть это состояние. Но обычно в медицинской литературе оно рассматривается как психическое нарушение. А вылечить это состояние можно, только если поставить диагноз на ранней стадии

Бирма Рам Джангид

Индианку считали ведьмой из-за количества пальцев на руках и ногах, и зря — теперь она в Книге рекордов Гиннесса

Индианку считали ведьмой из-за количества пальцев на руках и ногах, и зря — теперь она в Книге рекордов Гиннесса

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На видео попал жуткий момент, как покойник очнулся в открытом гробу за несколько минут до погребения

30 июля, 11:25

В Индии тигр убил фермера и утащил его тело

сегодня в 20:56

Семья не смогла сдержать смех, увидев в соседней машине, как на ветру развевается собачья морда

сегодня в 14:51

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1