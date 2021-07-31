Бизнесмен проспал пандемию из-за редкой болезни, и местные жители окрестили его королём демонов

Пухарама — владелец продуктового магазина. Но целиком контролировать бизнес и стоять за прилавком ему не под силу — приходится нанимать продавцов. Проблемы у бизнесмена начались 23 года назад, тогда у него обнаружили редкую патологическую разновидность гиперсомнии, расстройства сна.

Поначалу он спал по пять-семь дней за один раз. Мы забеспокоились и обратились за медицинской помощью, но врачи никак не смогли ему помочь

С тех пор состояние Пухарамы сильно ухудшилось. Теперь он может спать по 20–25 дней в месяц, но всё равно не чувствует себя отдохнувшим, и близкие помогают ему мыться и принимать пищу. Разбудить мужчину практически невозможно, и из-за болезни односельчане сравнивают Деви с героем древнеиндийского эпоса "Рамаяна", Кумбхакарной. Согласно писанию великана прокляли, и с тех пор он несколько сотен лет спал по шесть месяцев с перерывом на один день — чтобы утолить свой голод.